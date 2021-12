ক্রিসমাসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi greets Citizens of India on Merry Chirstmas) ৷ শনিবার সকালে এক শুভেচ্ছাবার্তায় প্রধানমন্ত্রী ক্রিসমাসে দেশজুড়ে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তাও দিলেন।

2. হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিল বিবেচনাধীন, বিভ্রান্তি দূর করে জানালেন রাজ্যপাল

হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিলে সই করেননি রাজ্যপাল ৷ আজ রাজভবনের তরফে টুইট করে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে (Howrah Municipal Corporation Amendment Bill is Under Consideration) ৷ হাওড়া পৌরনিগম সংশোধনী বিলে রাজ্যপালের সই করা নিয়ে একটি বিভ্রান্তি তৈরি হয় (Howrah Municipal Corporation Amendment Bill) ৷ রাজ্যপাল নিজে সেই বিভ্রান্তি দূর করে দিলেন ৷

3. আলোর রোশনাই, ক্যারলের সুরে বড়দিন উদযাপন সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রালে

আসানসোল সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রাল গির্জায় বড়দিন উদযাপন ঘিরে সাজো-সাজো রব (Christmas celebration at Asansol Sacred Heart Cathedral) ৷ শুক্রবার সন্ধে থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত ক্যারল গেয়ে প্রভু যীশুর আরাধনায় অংশ নেন শ'য়ে শ'য়ে মানুষ। এই উদযাপন কেবল খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ আসানসোল সেক্রেড হার্ট ক্যাথিড্রালে বিশেষ দিনটিতে দেখা গেল সর্ব ধর্ম-সমন্বয় ৷

4. শীতের আমেজ নয়, বড়দিন কাটবে গরমে

শীতের আমেজ গায়ে মেখে নয় ৷ তিলোত্তমার বড়দিন (Christmas celebration) কাটবে গরমে ৷ জোড়া পশ্চিমী ঝঞ্জায় উত্তুরে বাতাস প্রবেশে বাধা পাচ্ছে । তাতেই বাড়ছে তাপমাত্রা ৷

5. বর্ধমান পৌরসভার অডিট রিপোর্টে 23 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ

বর্ধমান পৌরসভায় 23 কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ (Burdwan Municipality Corruption allegation) ৷ পৌরসভা এলাকায় বেশ কিছু বহুতল নির্মাণের ক্ষেত্রে এই দুর্নীতি হয়ে বলে উল্লেখ করা হয়েছে রাজ্যের প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অডিট রিপোর্টে (Burdwan Municipality Audit Report by Principal Accountant General) ৷ এমনকি পৌরসভার ইঞ্জিনিয়ারের রিপোর্ট ছাড়াই 10টি বহুতলকে 40 লক্ষের বেশি টাকায় ছাড়পত্র দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷

6. পিস্তলে মাত্র একটা গুলি, আর তাতেই নিজেকে শেষ করেছিলেন বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ

মাত্র 15 বছরে গান্ধিজির অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নেন তিনি ৷ তারপর যোগ দেন হিন্দুস্তান রিপাবলিক অ্যাসোসিয়েশনে ৷ কাকোরি ট্রেন ডাকাতির অন্যতম সদস্য তিনি ৷ নিজের ভালবাসার পিস্তলটিতে বেঁচে ছিল একটি গুলি ৷ সেই গুলিতে নিজেকে শেষ করেন চন্দ্রশেখর আজাদ ৷

7. রাজস্থানে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান, নিখোঁজ পাইলট

রাজস্থানের জয়সলমেরে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার মিগ-21 যুদ্ধ বিমান (MiG 21 fighter jet crashes in Rajasthan) ৷ ঘটনার পর থেকে সন্ধান মেলেনি যুদ্ধ বিমানের পাইলটেরও ৷

8. পৌরভোটের দামামা আসানসোলে, ভোট প্রস্তুতিতে বিভিন্ন দল

হাইকোর্টে রাজ্য নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, আগামী 22 জানুয়ারি আসানসোল পৌরনিগমের ভোট করাতে চায় তারা ৷ আর এর পরেই ভোট প্রস্তুতিতে নেমেছে আসানসোলের শাসক ও বিরোধী পক্ষ ৷

9. রীতিমেনেই বেলুড় মঠে বড়দিন পালন

রীতিমেনেই বেলুড় মঠে পালিত হবে বড়দিন (Christmas In Belur Math) ৷ বিশ্বের 27টি দেশের 237টি রামকৃষ্ণ মিশনে সন্ন্যাসীরা বড়দিন পালন করেন বলে জানানো হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে ৷

10. কলকাতা পৌরভোটের সিসিটিভি ফুটেজ, ইভিএম সংরক্ষণের নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা পৌরভোটের সমস্ত সিসিটিভি ফুটেজ ও ইভিএম সংরক্ষণের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (calcutta high court orders to preserve EVM and cctv footage of KMC Election) ৷ পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আগামী দিনে যে পৌরসভা নির্বাচন হবে সেখানে সব বুথে সিসিটিভি ক্যামেরা বসাতে হবে বলেও জানিয়েছে আদালত ৷