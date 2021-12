1. Karnataka Congress MLA on Rape : ধর্ষণ যখন নিশ্চিত, তখন শুয়ে তার আনন্দ নিন, পরামর্শ কর্নাটক কংগ্রেস নেতার

কর্নাটক বিধানসভায় তুমুল হইচই ৷ একদিকে অধ্যক্ষ অধিবেশন শেষ করতে চাইছেন আর অন্য়দিকে বিধায়কের আরও বেশি সময় চাইছেন ৷ এমন সময় অধ্যক্ষকে উপদেশ দিলেন কর্নাটকের কংগ্রেস নেতা কে আর রমেশকুমার (When rape is inevitable lie down and enjoy, says former speaker K R Ramesh Kumar) ৷

2. Miss World 2021 postponed for Covid outbreak: কোভিডে আক্রান্ত ভারতের মানাসা-সহ বহু প্রতিযোগী, স্থগিত মিস ওয়ার্ল্ড প্রতিযোগিতা

মিস ইন্ডিয়া মানাসা বারাণসী (Miss India Manasa Varanasi covid positive)-সহ 17 জন প্রতিযোগী ও কর্মীর কোভিড রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে ৷ সেই কারণে আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হল মিস ওয়ার্ল্ড 2021-এর ফিনালে ৷

3. Corona Update in India : সামান্য কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ছে ওমিক্রন

গত 24 ঘণ্টায় দেশে করোনা সংক্রমণ 7 হাজারের ঘরেই রয়েছে ৷ কিন্তু দিনে দিনে বেড়ে চলেছে ওমিক্রন সংক্রমণ ৷ (India reports 7,447 new COVID19 cases in the last 24 hours)

4. Bus Accident In Kalingaghati: ওড়িশায় বাস দুর্ঘটনার কবলে পশ্চিমবঙ্গের পর্যটকরা

ওড়িশার কলিঙ্গঘাটিতে বাস উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটে ৷ দুর্ঘটনাটি (Bus Accident In Kalingaghati) ঘটে ওড়িশার কন্ধ্যামাল জেলায় ৷ ঘটনায় আহত হন 20 জন ৷

5. Police Car hits Bike : বাইক আরোহীকে পুলিশের গাড়ির ধাক্কা, রণক্ষেত্র আসানসোল

বৃহস্পতিবার রাতে পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে আসানসোল (Police Car hits Bike) ৷

6. Bharat Biotech donates Covaxin to Vietnam: ভিয়েতনামকে কোভ্যাকসিনের 2 লক্ষ ডোজ দান ভারত বায়োটেকের

সৌজন্য বিনিময় ও কোভিডকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে ভিয়েতনামকে কোভ্যাকসিনের 2 লক্ষ ডোজ দান করেছে ভারত বায়োটেক (Bharat Biotech donates Covaxin to Vietnam) ও ডাংক মিন (Dunc Minh)৷

7. West Bengal Weather Update : শীতের আমেজেই ভোটের উত্তাপ, পূর্বাভাস আবহাওয়া দফতরের

আসন্ন পৌরভোটে সরগরম বঙ্গ রাজনীতি ৷ কিন্তু শীতের মেজাজ যেমন ছিল, তেমনই রয়েছে ৷ রাজ্যজুড়ে ঠাণ্ডার আমেজ এখন থাকবে, জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

8. Suvendu Threats of State Immobility: পৌরভোটে বেচাল হলে রাজ্য অচলের হুমকি শুভেন্দুর

কলকাতা পৌরভোটে কোনওরকম বেচাল হলে রাজ্য অচলের হুমকি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Threats of State Immobility)। বৃহস্পতিবার বিজেপি রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠকে আক্রমণাত্মক ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা।

9. Indian Team Reached South Africa : 'বিরাট' সংঘাতের মাঝেই রেনবো নেশনে প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া

দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলি ও ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের মধ্যে যতই চাপা টেনশন থাকুক, মাঠে তার প্রতিফলন ঘটবে না বলেই আশা করছেন ক্রিকেটপ্রেমীরা (Team India lands in Johannesburg) ৷

10. Bangladesh Liberation War 1971 : মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তীতে স্মৃতিমেদুর সাংবাদিক, শঙ্কিত ইতিহাসবিদ

মুক্তিযুদ্ধের (Bangladesh Liberation War 1971) 50 বছর পূর্তি পালন করছে বাংলাদেশ ৷ সেই উপলক্ষে, ঘটনার সাক্ষী এক সাংবাদিকের মুখোমুখি হল ইটিভি ভারত ৷ 50 বছর আগের স্মৃতিচারণ করলেন তিনি ৷ মুক্তিযুদ্ধ ও বর্তমান বাংলাদেশ নিয়ে মতামত জানালেন বিশিষ্ট এক ইতিহাসবিদও ৷