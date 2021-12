1. 50th Vijay Diwas : বিজয় দিবসে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাহসিকতা স্মরণ করে টুইট মোদির

আজ বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবস ৷ 1971-এর এই যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল ৷ বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে টুইট করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং (PM Modi tweets recalls great valour and sacrifice on Vijay Diwas) ৷

2.KMC Election 2021: শেষবেলার প্রচারে ঝড় তুলতে আজ উত্তরে অভিষেক, দক্ষিণে মমতা

পৌর নির্বাচনের (KMC Election 2021) শেষ পর্যায়ের প্রচারে ঝড় তুলতে আজ উত্তরে থাকছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (Abhishek Banerjee campaigns for KMC Election 2021) ও দক্ষিণে থাকবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee campaigns for KMC Election 2021)৷

3.Corona Update in India : অনেকটাই বাড়ল দৈনিক সংক্রমণ ও মৃত্যু

ওঠানামা করছে করোনার সংক্রমণের গ্রাফ (Corona Update in India) ৷ তার মধ্যেই নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন ৷ দেশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া করোনা ভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়্যান্ট (Omicron latest news) ৷

4.Army Chief Gen Naravane : চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান সেনাপ্রধান নারাভানে

দেশের প্রথম সিডিএস বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুর পর প্রশ্ন উঠেছিল এর পর কে ? কেন্দ্রীয় সরকার চিফস অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করলেন সেনাপ্রধান জেনারেল এম এম নারাভানেকে (Army Chief Gen M M Naravane assumed the charge as the chairman of the Chiefs of Staff Committee) ৷

5.Militants killed in Kulgam encounter : কুলগামে রাতভর এনকাউন্টারে খতম দুই জঙ্গি

বুধবার রাতভর অভিযান চালিয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগামে দুই জঙ্গিকে শেষ করল পুলিশ, সেনা জওয়ান এবং সিআরপিএফ-এর নিরাপত্তাবাহিনী (Two unidentified militants killed in Kulgam encounter) ৷

6.Pat Cummins ruled out of Adelaide Test: কোভিড আতঙ্কে অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্টে নেতা বদল অস্ট্রেলিয়ার

কোভিড রোগীর সংস্পর্শে চলে আসায় অ্যাসেজের দ্বিতীয় টেস্ট (Ashes 2nd test)-এর থেকে বাদ পড়তে হল অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে (Pat Cummins ruled out of Adelaide Test)৷ অ্যাডিলেড টেস্টে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ (Steve Smith to captain Australia)৷

7.West Bengal Weather Update : নামছে পারদ, শহরে বাড়ছে দূষণ

বহু প্রতীক্ষিত শীত এসেছে রাজ্যে ৷ এখন থাকবে ঠাণ্ডার আমেজ ৷ তবে এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শহরে বেড়েছে দূষণ (West Bengal Weather Update) ৷

8.Suvendu Adhikari Alleges TMC Again : আমার এমপি কোটা থেকে 7 শতাংশ কমিশন দিতে হত : শুভেন্দু

স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশ সামন্তের জন্মদিনের অনুষ্ঠানে গিয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ফের বিস্ফোরক মন্তব্য বিধানসভার (Suvendu Adhikari Alleges TMC Again) বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷

9.UNESCO Durga Puja : দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি গর্বের বিষয়, বললেন প্রধানমন্ত্রী

দুর্গাপুজো ইউনেসকো স্বীকৃতি পাওয়ায় খুশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi is happy for UNESCO heritage status to durga puja ) ৷

10.UNESCO Durga Puja : "অমিত শাহ ও বিজেপি নেতৃত্বের জন্য 2 মিনিটের নীরবতা", কটাক্ষ অভিষেকের

বাংলার দুর্গাপুজোকে ইউনেসকোর স্বীকৃতি প্রসঙ্গ টেনে বিজেপি নেতৃত্বকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায় (Abhishek Banerjee criticises BJP leaders) ৷