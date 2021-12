1. Weather Update in Bengal : বঙ্গে এবার শীতের রোদ্দুর, পরিষ্কার আকাশ

শেষমেশ বহু প্রতীক্ষিত শীত এল রাজ্যে ৷ বর্ষা বিদায় নিলেও বেশ কিছুদিন ধরে মেঘলা আকাশ আর নিম্নচাপের বৃষ্টিতে নাজেহাল হয়েছিলেন রাজ্যবাসী ৷ অতঃপর নামে পারদ (Weather Update in Bengal) ৷

2. Opposition leaders meet : মল্লিকার্জুনের দফতরে বৈঠকে সংসদের উভয়কক্ষের বিরোধী নেতারা

12 জন সাংসদকে বহিষ্কার ইস্যুতে পদযাত্রার প্রস্তাব (Opposition leaders meet to Discuss on Protest March) দিয়েছে লোকসভা এবং রাজ্যসভার বিরোধী দলগুলি ৷ সেই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতেই বৈঠক বিরোধী দলগুলির নেতাদের (Opposition leaders meet) ৷ আজ অধিবেশন শুরুর আগে রাজ্যসভার নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের দফতরে এই বৈঠক হবে ৷

3. First Omicron death in UK : ব্রিটেনে ওমিক্রনে প্রথম মৃত্যু নিশ্চিত করলেন জনসন

ওমিক্রন এবার মৃত্যু ডেকে আনল ব্রিটেনে (First Omicron death in UK) ৷ সে দেশে প্রথম ওমিক্রনের কারণে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন (Boris Johnson confirms first Omicron death in UK) ৷

4. Modi witnesses Ganga Aarti : শিব দীপোৎসবে লেজ়ার শো, গঙ্গা আরতিতে সন্ধে কাটল প্রধানমন্ত্রীর

বারাণসী তাঁর লোকসভা কেন্দ্র ৷ আসছে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা নির্বাচন ৷ 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের আগে যোগী রাজ্যের এই নির্বাচনের ফলাফল গুরুত্বপূর্ণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গেরুয়া শিবিরের কাছে ৷ সোমবার কাশী বিশ্বনাথ করিডর প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর আগমনে নতুন রূপে সেজে উঠেছে বারাণসী ৷ সন্ধ্যায় গঙ্গা আরতি (PM Narendra Modi witnesses Ganga Aarti) আর শিব দীপোৎসব উপলক্ষ্যে লেজ়ার শো দেখতে মগ্ন ছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী (PM Narendra Modi witnesses laser light show in Varanasi) ৷ রাতে যোগী আদিত্যনাথকে নিয়ে ঘুরে দেখলেন বারাণসী রেল স্টেশন ৷

5. Indonesia Flores Island earthquake : ইন্দোনেশিয়ায় সমুদ্রে ভূমিকম্প, জারি সুনামির সতর্ক বার্তা

কেঁপে উঠল সমুদ্র ৷ তাহলে কি ফের সুনামি ? তেমনই আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ইন্দোনেশিয়ার মেটেরিওলজিক্যাল সংস্থা (Undersea earthquake has struck off Flores Island) ৷

6. Chamrail Wax Factory Fire : হাওড়ার মোম-কারখানায় বিধ্বংসী আগুন, দমকল দেরিতে আসায় ক্ষোভ স্থানীয়দের

ভয়াবহ আগুন নেভানোর জন্য মাত্র 5টি ইঞ্জিন আসে (Chamrail Wax Factory Fire) । পরে আরও দু'টি ইঞ্জিন আসে, যা নিয়ে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা ৷

7. Time magazine Person of the Year Elon Musk: টাইম ম্যাগাজিনের পার্সন অফ দ্য ইয়ার এলন মাস্ক

টেসলার সিইও এলন মাস্ককে 2021 সালের পার্সন অফ দ্য ইয়ার (Person of the Year) ঘোষণা করল টাইম ম্যাগাজিন (Time magazine Person of the Year Elon Musk) ৷

8. Corona Update in India : অনেকটাই কমল দৈনিক সংক্রমণ, বাড়ল মৃত্যু

ওঠা-নামা করছে করোনার সংক্রমণের গ্রাফ (Corona Update in India) ৷ তারমধ্যেই নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে ওমিক্রন ৷ দেশে ঢুকে পড়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায় পাওয়া করোনাভাইরাসের এই নতুন ভ্যারিয়্যান্ট (Omicron latest news) ৷

9. Murder in Purba Bardhaman : পূর্ব বর্ধমানের বৈকুণ্ঠপুরে মহিলার গলাকাটা দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

রবিবার বিকেলে অন্য দিনের মতোই রান্নার কাজে বেরিয়ে ছিলেন মৌমিতা ৷ আর বাড়ি ফেরা হয়নি ৷ শেষমেশ তাঁর গলাকাটা দেহ মিলল কালনা রোডের পাশে বাগমারি এলাকায় (Womans body found at Baikunthapur) ৷

10. Wife Arrested In Khirpai: স্বামীকে খুনে গ্রেফতার স্ত্রী ও তাঁর প্রেমিক

ক্ষীরপাইয়ের চাষি তপন ঘোষ খুনের ঘটনায় তাঁর স্ত্রী ও প্রেমিককে গ্রেফতার করল পুলিশ (Woman Arrested for allegedly murdering husband) ৷ আজ অভিযুক্তদের কোর্টে তোলা হবে ।