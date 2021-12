1. Farmers returning homes : 378 দিনের অবস্থান শেষ, দিল্লি সীমানা থেকে ঘরের পথে কৃষকরা

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জয় হয়েছে কৃষকেদের ৷ এবার দিল্লি-টিকরি-সিংঘু বর্ডার থেকে লোটা-কম্বল গুটিয়ে বাড়ির দিকে চলতে শুরু করেছেন তাঁরা (Farmers returning homes today) ৷ আজ হবে বিজয় মিছিল, 378 দিন পর ৷

2. Mahua Moitra tweets : মহুয়ার জবাবি টুইটে কুকুরের ছবি, হ্যাশট্যাগ হেনরি রুলস

তিনি স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় বিরোধীদের আক্রমণ করে থাকেন ৷ কিন্তু দিন দুয়েক আগে তাঁকে প্রকাশ্যে ধমক দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া নীরব ছিলেন সেদিন ৷ এই সুযোগে মঞ্চে আসেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এরপর একটি টুইট করলেন মহুয়া মৈত্র (Mahua Moitra tweets) ৷

3. Suvendu Adhikari criticizing Mamata Banerjee : মহুয়াকে প্রকাশ্যে ধমক, মমতার সমালোচনায় সরব শুভেন্দু

ফের একবার শুভেন্দু অধিকারীর মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের সমালোচনা (Suvendu Adhikari criticizing Mamata Banerjee) ৷ গত বৃহস্পতিবার কৃষ্ণনগরের সভায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে প্রকাশ্যে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রকে হুঁশিয়ারি দেন মমতা (Mamata Banerjee warns Mahua Moitra) ৷ এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, ‘‘এই মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে আধিকারিক, জনপ্রতিনিধিদের অপমান করে নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন ৷ আমার তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ার পিছনে এটিও একটি অন্যতম কারণ ছিল ৷’’

4. Star campaigner for KMC Election : তালিকায় দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, পৌরভোটে বিজেপির প্রচারে থাকছে একঝাঁক তারকা মুখ

কলকাতা পৌরনিগম নির্বাচনের প্রচারের জন্য 20 জন তারকা প্রচারক-এর তালিকা প্রকাশ করল রাজ্য বিজেপি (Bjp releases list of Star campaigner for KMC Election) । তালিকায় রয়েছেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি ও গিরিরাজ সিং ।

5. IAF chopper crash: হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত সেনা ও বায়ুসেনা জওয়ানদের দেহ শনাক্তকরণ সম্পন্ন

তামিলনাড়ুর কুন্নুরে বায়ুসেনার মিগ-17 হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত 7 জনের দেহ শনাক্ত হয়েছিল ৷ বাকি থাকা 4 বায়ুসেনা এবং 2 সেনা জওয়ানের দেহ শনাক্ত করা গিয়েছে (Mortal remains of 6 personnel in IAF chopper crash identified) ৷

6. Independence Special : কে কেলাপ্পানদের নেতৃত্বে কেরালায় ছড়িয়ে পড়েছিল লবণ সত্যাগ্রহ

কেরালাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল লবণ সত্যাগ্রহ (Salt Satyagraha in Kerala) ৷ নেতৃত্বে ছিলেন কে কেলাপ্পান (K Kelappan), ময়ারথ শঙ্কর মেনন এবং সি এইচ গোবিন্দন নাম্বিয়ারের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা ৷ মহাত্মা গান্ধির আন্দোলনকে দক্ষিণ ভারতের এই অংশে বিস্তারিত করেছিলেন তাঁরা ৷

7. Dacoity in Asansol : আসানসোলে অনলাইন সংস্থার অফিসে দুঃসাহসিক ডাকাতি

আন্দাজ রাত পৌনে নটা ৷ একটি অনলাইন বিপণন সংস্থার কর্মীরা কাজ করছিলেন ৷ হঠাৎ চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা ৷ তছনছ করে দিয়ে যায় পুরো অফিস ৷ টাকা চেয়ে মারধর করে কর্মীদের (Dacoity in a office of online e-commerce company) ৷ ঘটনাটি আসানসোলের (Dacoity in Asansol) ৷

8. Ashes 2021-22 Brisbane Test : লিয়নের দাপটে গাব্বায় ধরাশায়ী ইংল্যান্ড, 9 উইকেটে জয় অস্ট্রেলিয়ার

গাব্বায় দ্বিতীয় ইনিংসেও মাত্র 297 রানে গুটিয়ে গেল ইংল্যান্ড (England All Out in Brisbane Test) ৷ অ্যাসেজ সিরিজের (Ashes Series 2021-22) প্রথম ম্যাচের চতুর্থ দিনে দাপট দেখালেন নাথান লিয়ন ৷ 4 উইকেট নিলেন অজি স্পিনার ৷

9. Sreemoyee Bengali Serial : জুন আন্টির খেলা শেষ, বন্ধ হচ্ছে 'শ্রীময়ী'

শেষ হতে চলেছে 'শ্রীময়ী', জানালেন চিত্রনাট্যকার লীনা গঙ্গোপাধ্যায় (Leena Gangopaddhay says Sreemoyee is coming to an end ) ৷ 20 ডিসেম্বর থেকে সন্ধে সাতটায় এবার নতুন করে পর্দায় সঙ্গী হতে আসছে 'গাঁটছড়া'।

10. Deucha Pachami Coal Block : দেউচা-পাচামিতে সুজনদের কালো পতাকা দেখানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

বীরভূমের দেউচা-পাচামিতে সিপিআইএম নেতৃত্বকে কালো পতাকা দেখানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে (allegation of showing black flag to cpim leaders at deucha pachami against tmc)