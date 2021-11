1. Shootout in Canning : এসএসকেএমে মৃত্যু হল ক্যানিংয়ের গুলিবিদ্ধ যুব তৃণমূল নেতার

গতকাল ক্যানিংয়ে রাতে নিজের বাড়ির সামনে গুলিবিদ্ধ হন যুব তৃণমূল নেতা মহরম শেখ (Canning Trinamool Youth Congress leader shot dead) ৷

2. West Bengal Weather Forecast : দিনের আকাশে থাকবে রোদ, সন্ধের ইডেনে ঝরতে পারে ঘাম

এই ক'দিন প্রধানত আকাশ পরিষ্কার থাকছে ৷ তবে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ায় শীতের আমেজ উধাও হয়েছে ৷ নভেম্বরের শেষেও শহরবাসীর জন্য শীতের কোনও বার্তা জানায়নি আলিপুর আবহাওয়া অফিস (Alipore Meteorological Centre Weather Forecast) ৷

3. Viral Audio of Saumitra khan : "রাজ্যে লোকসভায় মাত্র তিনটি আসন পাবে বিজেপি", ভাইরাল সৌমিত্রর অডিয়ো ক্লিপ

ভাইরাল অডিয়ো টেপে সৌমিত্র খাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে বিজেপি মাত্র 3টি আসনে জয়লাভ করবে । তৃণমূল 39টি আসন পাবে । শুভেন্দু অধিকারী একটা সিটও জিতবে না পূর্ব মেদিনীপুরে ।"

4. Kolkata Heritage Tram Future : নয়া রুটে আর ট্রাম নয়, ই-বাসে জোর ফিরহাদ হাকিমের

কলকাতার ঐতিহ্য আর দু'শতকের ইতিহাস বয়ে চলেছে ট্রাম ৷ ভারতে একমাত্র এই শহরেই মেলে ট্রামে শহর ঘোরার মজা ৷ একদিকে পরিবেশবান্ধব, অন্যদিকে যাতায়াতে খরচও কম ৷ বিশ্বের দরবারে নিজের জায়গা করে নিয়েছে ট্রামের শহর কলকাতা ৷ তাও আর ট্রাম নয়, ভাবনা রাজ্য সরকারে ৷ (no more Trams in Kolkata)

5. Habra High School Student Agitation : স্কুল খুলতেই পরীক্ষার নোটিস, হাবড়ায় অবস্থান বিক্ষোভে পড়ুয়ারা

স্কুল খুলতে না খুলতেই পরীক্ষার রুটিন ৷ একমাসের মধ্যে পরীক্ষা ৷ কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব ? পরীক্ষার সময় বাড়ানোর আর্জি জানিয়ে প্রধান শিক্ষকের ঘরের সামনে বিক্ষোভে সামিল পড়ুয়ারা (Habra High School student demonstration) ৷

6. Child Death in Jalpaiguri: জলপাইগুড়িতে শিশুমৃত্যু, রাস্তা অবরোধ মৃতের বাবর

জলপাইগুড়ি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে (jalpaiguri mother child hub) শিশুমৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন মৃত শিশুর বাবা। যদিও ঘটনার কথা কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন, জলপাইগুড়ি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ রমেন্দ্রনাথ প্রামাণিক ৷

7. Eden Gardens : ভারত-নিউজিল্যাণ্ড ম্যাচের আগে শহরে শিথিল নাইট কার্ফু

ইডেন ম্যাচের জন্য নৈশ কার্ফু শিথিল করার সিদ্ধান্ত নিল নবান্ন । রাত এগারোটার বদলে রাত বারোটা পর্যন্ত শিথিলতা থাকবে । শনিবার সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গে কথা বলে এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব ।

8. Cooch Behar TMC Clash: কর্মাধ্যক্ষ বহিষ্কার ইস্যুতে জেলা সভাপতিকে চ্যালেঞ্জ তৃণমূল বিধায়কের

কোচবিহার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেনের বহিষ্কার ইস্যুতে দলের জেলা সভাপতি গিরীন্দ্রনাথ বর্মন (Girindranath Barman)কে চ্যালেঞ্জ করলেন তৃণমূল বিধায়ক জগদীশ বর্মা বসুনিয়া ৷ বিষয়টি তিনি রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে(Subrata Bakshi) জানিয়েছেন বলেও জানান।

9. Rahul Dravid visits Eden Gardens : তিলোত্তমায় পৌঁছেই ইডেনের বাইশ গজে 'দ্য ওয়াল'

রবিবার ইডেনে ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই উন্মাদনার ঝড় উঠেছে শহর জুড়ে। শনির বিকেলে ইডেনে সেই উন্মাদনা আরও প্রশ্রয় পেল 'জেন্টলম্য়ান' দ্রাবিড়কে দেখে ৷ তবে এই উন্মাদনাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রিয় ঘটনা শহরের বুকে না-ঘটে সেজন্য তৎপর রয়েছে কলকাতা পুলিশ।

10. Camel Recover From Malda : বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার 5টি উট, নেপথ্যে কি পাচারচক্র ?

জালালপুরের একটি বাঁশবাগানে হানা দিয়ে পাঁচটি উদ্ধার করল চাঁচল থানার পুলিশ (Camel Recover From Malda) ৷ উটগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রাণী বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি কীভাবে উটগুলি এখানে এল, তা জানতে ইতিমধ্যে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, উটগুলিকে পাচার করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল । সকলের নজর এড়াতে বাঁশবাগানে উটগুলিকে বেঁধে রাখা হয়েছিল । এর আগেও এই এলাকায় উট পাচারের ঘটনা সামনে এসেছে । পুরোনো সূত্র ধরে এই তদন্তে দিশা খুঁজছে পুলিশ ৷