পশ্চিমবঙ্গের প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Narendra Modi) ৷ হঠাৎ মাতৃবিয়োগের জেরে ভার্চুয়ালি এই ট্রেনের যাত্রা শুরু করান তিনি ৷ একইসঙ্গে, এদিনই জোকা-তারাতলা রুটে মেট্রো পরিষেবারও (Joka Taratala Metro Service) পথচলা শুরু হল মোদির হাতে ৷

2. Reformation of Adi Ganga: দূষণ ঠেকাতে আদি গঙ্গার আমূল সংস্কার, ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন প্রধানমন্ত্রীর

দূষণ ঠেকাতে অবশেষে আদি গঙ্গার আমূল সংস্কার করা হবে ৷ আজ তার জন্য ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Narendra Modi Laying Foundation for Reformation of Adi Ganga) ৷

3. Narendra Modi: মা'কে হারিয়েও কর্তব্যে অবিচল, বঙ্গে বন্দে ভারতের সূচনায় নেতাজি-স্মরণ মোদির

আমেদাবাদ থেকে ভার্চুয়ালি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, জোকা-তারাতলা মেট্রোরেলের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী (Narendra Modi inaugurates Several Projects in West Bengal) । নরেন্দ্র মোদির মুখে এদিন উঠে এসেছে রবীন্দ্রনাথ-নেতাজি সুভাষের প্রসঙ্গও ।

4. Covid in Bengal: রিপোর্ট নেগেটিভ, আইডি হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন করোনা আক্রান্ত বিদেশিনী

রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে (Covid in Bengal)৷ তাই আজ সকালে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতাল (Beleghata ID Hospital) থেকে ছুটি পেলেন করোনা আক্রান্ত বিদেশিনী (Foreigner Covid Patient)৷

5. Heeraben Modi: 'কখনও ওষুধ খাননি', সাদামাটা ধার্মিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন হীরাবেন মোদি

কখনও কোনও ওষুধ খাননি হীরাবেন মোদি (Heeraben Modi)৷ সাদামাটা ধার্মিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মা (Prime Minister Narendra Modi mother Heeraben Modi)৷ তিনি থাকতেন গান্ধিনগরে তাঁর পৈতৃক গ্রামে ৷

6. Mamata condolences to PM Modi: মায়ের বিকল্প নেই, কাজের মাধ্যমে মাকে শ্রদ্ধা জানান, মোদিকে বললেন মমতা

শুক্রবার ভোরে প্রয়াত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) মা ৷ তাই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে শোকবার্তা দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) ৷ বললেন, ‘‘মায়ের কোনও বিকল্প হয় না ৷’’

7. Mamata Banerjee: হাওড়া স্টেশনে মমতা আসতেই জয় শ্রীরাম ধ্বনি, বন্দে ভারতের উদ্বোধনে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Mamata Banerjee) উদ্দেশ্য করে জয় শ্রীরাম ধ্বনি (Jai Shree Ram) দেওয়া হল হাওড়া স্টেশনে ৷ শুক্রবার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের (Vande Bharat Express) উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে এই ঘটনা ঘটে ৷

8. Rishabh Pant Injury Update: চোখ লেগে আসাতেই বিপত্তি, জানালা ভেঙে প্রাণে বেঁচে পুলিশকে জানালেন পন্ত

জ্বলন্ত গাড়ির জানালার কাঁচ ভেঙে কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার (Rishabh Pant Broke Window of The Car to Escape Burning Car), পুলিশকে এমনটাই জানিয়েছেন পন্ত ৷ পুলিশকে দেওয়া বয়ানে পন্ত আরও জানিয়েছেন, চোখ লেগে আসার কারণেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ৷

9. Rishabh Pant Met Road Accident: ডিভাইডারে ধাক্কা, জ্বলল গাড়ি; গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে পন্ত

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানাচ্ছেন, রুরকির কাছে ডিভাইডারের রেলিং ভেঙে এদিন উলটে যায় পন্তের গাড়ি ৷ সঙ্গে সঙ্গে আগুনও জ্বলে যায় সেটিতে ৷ কোনওক্রমে ক্রিকেটারকে উদ্ধার করে দিল্লি রোডের সক্ষম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ সেখানেই প্রাথমিক শুশ্রূষা চলে তাঁর ৷ আপাতত বিপন্মুক্ত পন্ত (Rishabh Pant is out of danger now) ৷

10. Cricketers on Pele: 'আপনার উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকবে ', ফুটবল সম্রাটের প্রয়াণে মুহ্যমান ক্রিকেট দুনিয়াও

প্রয়াত ফুটবল সম্রাট পেলে ৷ তাঁর প্রয়াণে শুধু ফুটবল বিশ্ব নয় শোকস্তব্ধ ক্রিকেট দুনিয়াও ৷