1.Abhishek Banerjee Tweets জাতীয় পতাকা নিতে অস্বীকার, অভিষেকের নিশানায় অমিত পুত্র

রবিবার এশিয়া কাপে (Asia Cup) ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ক্রিকেট ম্যাচ (India Pakistan Cricket Mach) ছিল ৷ ম্যাচ দেখতে গ্য়ালারিতেই হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের (Amit Shah) ছেলে তথা ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (Board of Control for Cricket in India) এর সচিব জয় শাহ ৷ খেলা শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তি জয় শাহের হাতে জাতীয় পতাকা (Indian National Flag) দিতে যান ৷ কিন্তু, জয় তা নিতে অস্বীকার করেন ৷

2. PM Modi on Developed India 2047 সালের মধ্যেই উন্নত দেশ হবে ভারত, আশাবাদী নমো

2047 সালের মধ্যেই উন্নত দেশ হবে ভারত (PM Modi)৷ গুজরাতের ভুজে একটি 4,400 কোটি টাকার প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনে গিয়ে এ কথা বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on Developed India 2047)৷

3. Pradip Mukherjee Dies জন অরণ্য ছাড়লেন সোমনাথ, প্রয়াত অভিনেতা প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

প্রয়াত সত্যজিতের জন অরণ্য ছবির নায়ক সোমনাথ ৷ প্রদীপ মুখোপাধ্য়ায়ের নামটা সত্যজিৎ রায়ের হাত ধরে সোমনাথই হয়ে গিয়েছিল বাঙালির মননে ৷ খবর অনুযায়ী শহরের এক হাসপাতালে মৃত্যু হয় এই প্রবাদপ্রতীম অভিনেতার (Jana Aranya Star Pradip Mukherjee Dies Due to Lung Infection)৷

4. Noida Twin Towers নয়ডার বেআইনি টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পিছনে ছিল একাধিক প্রস্তুতি

নয়ডার বেআইনি সুপারটেক টুইন টাওয়ার (Noida Twin Towers) ধ্বংসের পিছনে একাধিক প্রস্তুতি নিতে হয়েছে প্রশাসনকে (Multiple Preparations for Illegal Twin Towers Demolition) ৷ ওই এলাকার জনবসতি, পরিবেশ সহ একাধিক বিষয়ে সুরক্ষা ব্যবস্থা করতে হয়েছে ৷ ক্ষয়ক্ষতি পূরণের জন্য 100 কোটি টাকার বীমা করা হয়েছিল ৷

5. Hardik Pandya উশৃঙ্খল থেকে সংযমী, বদলে যাওয়া হার্দিকের উত্থান ফিনিক্সের মতোই

2019 সালে কফি উইথ করণ থেকে এয়ারপোর্টে কাস্টমসের হাতে ধরা পড়া, বরাবর বিতর্কে জড়িয়েছেন পান্ডিয়া ব্রাদার্সের ছোট ভাই (Hardik Pandya) ৷ তারপর থেকেই যেন ‘পাপস্খলন’ করে চলেছেন তিনি ৷ রবিবার আরব তীরে সেই দৃঢ়চেতা ও সংযমী হার্দিককে দেখল তামাম দুনিয়া (Pandya emergence like Phoenix) ।

6. Banner Controversy জেলে একাকী, ছাত্র সমাবেশের ব্যানারে মমতার পাশেই অনুব্রত

জেলে থেকেও ব্যানারে ঠাঁই অনুব্রতর । দিদির প্রিয় কেষ্টর ডানা ছাঁটা গিয়েছে । অন্যদিকে, এখনও অনুব্রতর ছবি রয়ে গিয়েছে ব্যানারে ৷ এই দুই রসায়ন নিয়ে দলের অন্দরেই জল্পনা তুঙ্গে (Anubrata Mondal Picture with Mamata Banerjee in the Banner) ৷

7. SSC Recruitment Scam কালো কাচ ঢাকা গাড়িতে প্রসন্নর অফিসে আসতেন শান্তিপ্রসাদ, জেরায় স্বীকার প্রদীপের

শিক্ষা দুর্নীতি কাণ্ডের যাবতীয় প্রিন্ট তৈরি হতো প্রসন্নের নিউটাউনের অফিসেই । মিটিং চলাকালীন ভিতরে কারও প্রবেশ অধিকার সেইভাবে ছিল না । জেরায় এমনটাই জানতে পেরেছেন সিবিআই আধিকারিকরা । এসপি সিনহা, প্রদীপ সিং এবং প্রসন্ন রায়কে পৃথক পৃথকভাবে জেরা করছে সিবিআই (SSC Recruitment Scam) ।

8. Cyber Fraud ইউটিউব ভিডিয়ো দেখে প্রতারণা, রোহিনী পুলিশের জালে গাজিয়াবাদের একটি চক্র

ইউটিউব দেখে প্রতারণার কথা মাথায় আসে যুবকের ৷ তারপর সেই মতো বিভিন্ন চাকরির পোর্টাল থেকে তথ্য নিয়ে প্রতারণা সাধারণ মানুষের সঙ্গে ৷ রোহিনী সাইবার পুলিশে জালে ধরা পড়ল এমনই এক প্রতারক (Rohini Cyber Police Arrests a Fraudster) ৷ গাজিয়াবাদ থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Cyber Fraudster Arrested) ৷

9. Big B Wishes Bumba কাছের মানুষ বুম্বাকে শুভেচ্ছা বিগ বির

আগামী 30 সেপ্টেম্বর বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে দেব প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় জুটির নতুন ছবি কাছের মানুষ (Prosenjit Dev New Film Kacher Manush) ৷ এবার ছবির ট্রেলার দেখেই বুম্বাকে টুইটারে ছবির জন্য আগাম শুভেচ্ছা জানালেন বিগ বি (Big B Shares The Trailer of Kacher Manush)।

10. Sujan Chakraborty বেলাগাম সৌগত, চোরের প্রতিশব্দ বলে দিন, কটাক্ষ সুজনের

সৌগতবাবুর কথায় ক্রমশ দুর্গন্ধ বাড়ছে । ক্রিমিনাল মনোভাব বাড়ছে । জুতো পেটা করবেন বলেছেন । অসভ্যতার সীমা ছাড়াচ্ছেন । এই ভাষাতেই সৌগত রায়ের মন্তব্যের পালটা দিলেন সুজন চক্রবর্তী (Sujan Chakraborty Slam Saugata Roy) ৷