1 CJI UU Lalit দেশের প্রধান বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত, রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ বাক্য পাঠ অনুষ্ঠান

গতকালই অবসর নিয়েছেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এনভি রামানা ৷ আজ তাঁর জায়গায় এলেন সুপ্রিম কোর্টেরই প্রবীণ বিচারপতি উদয় উমেশ ললিত, যিনি ইউ ইউ ললিত নামেই বেশি পরিচিত (Chief Justice of India) ৷

2 Incomes of Political Parties অজানা উৎস থেকে 15 হাজার কোটি ঢুকেছে সব দলের তহবিলে, অসঙ্গতি তৃণমূলের অডিট রিপোর্টেও

2020-21 অর্থবর্ষে তৃণমূলের ঘোষিত আয়ের সঙ্গে অডিট (Income Audit and Contribution Reports of TMC) রিপোর্টে বিস্তর ফারাক ৷ এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের করা রাজনৈতিক দলগুলির আয় বিশ্লেষণে ৷ যেখানে বলা হয়েছে, 2004-05 এবং 2020-2021 এই সময়ের মধ্যে ভারতের অজানা উৎস থেকে জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলি 15 হাজার 77 কোটি টাকার বেশি অর্থ সংগ্রহ করেছে (Incomes of Political Parties) ৷

3. BWF World Championships বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ডাবলসে হার ভারতের, ব্রোঞ্জেই থামল সাত্বিক, চিরাগ জুটি

মালয়েশিয়ান জুটি অ্যারন শিয়া এবং সোহ উই ইকের বিরুদ্ধে সেমি-ফাইনালে হার সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির (Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty Ended Up with Bronze) ৷ সেই সঙ্গে প্রথমবার ভারতকে পুরুষদের ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ (BWF World Championships) ডাবলসে পদকও এনে দিলেন ৷

4 Vande Bharat ট্রায়ালেই বাজিমাত বন্দে ভারতের, 180 কিলোমিটার গতিতে ছুটল এক্সপ্রেস

বন্দে ভারত ট্রেনের প্রাথমিক পরীক্ষা হল শুক্রবার ৷ এর ফলাফল নিয়ে রীতিমতো উত্তেজিত রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব (Vande Bharat Trial Run) ৷

5 Sabarmati Atal Bridge সবরমতীতে চোখ ধাঁধানো অটল সেতু, আমেদাবাদে আজ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী মোদি

আজ বিকেলে আমেদাবাদে সবরমতী নদীতে অটল ব্রিজের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ 300 মিটার দৈর্ঘ্যের এই ফুট ব্রিজটি সবরমতী রিভারফ্রন্টের পূর্ব ও পশ্চিম দিকের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করবে ৷

6 Gangrape in Bagda মেয়ের সামনেই মহিলাকে গণধর্ষণ, গ্রেফতার দুই বিএসএফ জওয়ান

মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ দুই বিএসএফ জওয়ানের বিরুদ্ধে (Gangrape in Bagda) ৷ তারপরেই দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Two BSF personnel arrested) ।

7. Virat Kohli প্রথম ম্যাচেই বিরাট নজিরের সামনে কোহলি, বাবরদের বিরুদ্ধে ব্যাডপ্যাচ কাটার প্রার্থনায় ভক্তরা

এশিয়া কাপ জয়ের লক্ষে রবিবার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামছে ভারতীয় দল ৷ এই ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে মেন ইন ব্লুর এশিয়া কাপ সফর ৷ আর ম্যাচেই নজির গড়তে চলেছেন কোহলি ৷ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মাঠে নামলেই বিরাট হয়ে যাবেন প্রথম ভারতীয় ব্যাটসম্যান যিনি প্রতিটি ফরম্যাটেই (ওডিআই, টি 20 এবং টেস্ট) খেলে ফেলবেন 100টি ম্যাচ ৷

8 Prosenjit Mimics Madhura সিনেমাটোগ্রাফার মধুরার ভূয়সী প্রশংসা, মিমিক্রি করেও শোনালেন বুম্বাদা

সিনেমাটোগ্রাফার মধুরার ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্য়ায় ৷ এমনকী তাঁর নতুন ছবির ট্রেলার মুক্তির অনুষ্ঠানে এসে মধুরার মিমিক্রিও করলেন বুম্বাদা (Prosenjit Mimics Madhura) ৷

9 Neeraj Chopra চোট সারিয়েই ইতিহাস নীরজের, বর্শায় ডায়মন্ড লিগের প্রথম সোনা গাঁথলেন চোপড়া

ফের ইতিহাস গড়লেন নীরজ চোপড়া (Neeraj Chopra scripts another history) ৷ লুসেন ডায়মন্ড লিগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সোনা জিতলেন তিনি (Neeraj Chopra wins Lausanne Diamond League title) ৷

10 FIFA Lifts Ban on AIFF নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করল ফিফা, সঙ্গে কাটল অনূর্ধ্ব 17 মহিলা ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজনের বাধাও

ভারতীয় ফুটবলের উপর থেকে সরে গেল কালো ছায়া ৷ প্রশাসক কমিটিকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই, এআইএফএফ এর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ফিফা (FIFA Lifts Ban on AIFF) ৷ সেই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল, আগামী অক্টোবরে ভারতেই আয়োজিত হবে মহিলাদের অনূর্ধ্ব 17 ফুটবল বিশ্বকাপ (India to Host Under 17 Women World Cup) ৷