1. Anubrata Mondal skips CBI summon: ফের হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত, আরও সময় চাইলেন সিবিআই-এর কাছে

ফের হাজিরা এড়ালেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal skips CBI summon)৷ বোলপুরের বাড়িতেই আছেন তিনি ৷ তিনি হাজিরা দেওয়ার জন্য আরও সময় চেয়েছেন সিবিআই-এর কাছে ৷

2. Dr Chandranath Adhikary on Anubrata: অনুব্রতর নির্দেশেই বেড রেস্ট লিখেছেন, বিস্ফোরক চিকিৎসক চন্দ্রনাথ অধিকারী

অনুব্রত মণ্ডলের কথাতেই 14 দিনের বেড রেস্ট লিখে দিয়েছেন সার্জেন চন্দ্রনাথ অধিকারী ৷ এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন, বীরভূমের তৃণমূল জেলা সভাপতির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে যাওয়া চিকিৎসক নিজেই (Doctor Chandranath Adhikary Follow Orders of Hospital Super and Anubrata Mondal) ৷

3. CBI on Buddhadeb Murmu: অনুব্রতর মামলায় সিবিআইয়ের নজরে বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সুপার

বোলপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সুপারকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চায় সিবিআই ৷ তিনি এক চিকিৎসককে সাদা প্রেসক্রিপশনে ওষুধ লিখে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বলে অভিযোগ (CBI will question Bolpur Super Specialty Hospital Director Buddhadeb Murmu) ৷ সেই নিয়েই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান সিবিআই আধিকারিকরা ৷

4. Anubrata Mondal: আজ হাজিরা এড়ালেই অনুব্রতর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে পারে সিবিআই

সোমবার নিজাম প্যালেসে হাজিরা এড়িয়েছিলেন অনুব্রত মণ্ডল ৷ তলব থাকা সত্ত্বেও সে দিন গিয়েছিলেন এসএসকেএম হাসপাতালে ৷ তবে বুধবার ফের তাঁকে তলব করল সিবিআই (Anubrata Mondal)৷ ফলে আজ যদি অনুব্রত মণ্ডল সিবিআই দফতরে না আসে তাহলে তার প্রভাবশালী তত্ত্বকেই আদালতে খাড়া করবে সিবিআই (Influential Theory of Anubrata Mondal) ৷

5. Mahagathbandhan in Bihar: আজ বিহারে মহাগঠবন্ধন, দুপুরে শপথ নীতীশ-তেজস্বীর

আজ নতুন সরকার গঠনের দিন ৷ মঙ্গলে ইস্তফা দিয়ে বুধে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন জেডি(ইউ) প্রধান নীতীশ কুমার ৷ তেজস্বী যাদব নতুন সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ৷ পদ্মের হাত ছেড়ে মহাগঠবন্ধনে ফিরছেন নীতীশ (Mahagathbandhan in Bihar) ৷

6. BSF DIG in Jalpaiguri: জওয়ানদের উৎসাহিত করতে দেশাত্মবোধক গানে গলা মেলালেন বিএসএফের ডিআইজি

'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল জলপাইগুড়ির রানীনগর বিএসএফ ক্যাম্পাসে ৷ জওয়ানদের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটালেন বিএসএফের ডিআইজি (DIG of BSF Sang Patriotic Songs to Encourage the Soldiers) ।

7. Budgam Encounter: রাহুল-আমরিন হত্যায় জড়িত লস্কর জঙ্গি লতিফ সমেত 3 জঙ্গি এনকাউন্টারে বন্দি

কাশ্মীরি পণ্ডিত রাহুল ভাটকে তাঁর অফিসে ঢুকে গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেয় জঙ্গিরা ৷ টেলি-অভিনেত্রী আমরিন ভাটকেও তাঁর বাড়িতে ঢুকে মেরে ফেলা হয় ৷ এই দু'জনের খুনের সঙ্গে জড়িত লস্কর-জঙ্গিকে ধরল নিরাপত্তাবাহিনী, জানিয়েছেন কাশ্মীরের এডিজিপি (Encounter breaks out in Budgam area) ৷

8. Rudi Koertzen The Slow Death: ব্যাটাররা বলতেন 'স্লো ডেথ', ফিরে দেখা বাইশগজের রুডি-রাজ

ক্রিকেটে ‘হুইসপারিং ডেথ’ শব্দটা বহু আগেই যুক্ত হয়ে গিয়েছিল ক্যারিবিয়ানদের হাত ধরে । অ্যান্ডি রবার্টস, জোয়েল গার্নারদের হাত থেকে বেরিয়ে ব্যাটসম্যানের কান ঘেঁষে সাঁ করে বেরিয়ে যেত একের পর এক বাউন্সার । তাই তাঁদের এমন নাম দিয়েছিলেন বিশ্বব্যাপী ব্যাটাররা । প্রায় কয়েক দশক পর ক্রিকেটে যুক্ত হয় আরও একটি নাম, ‘স্লো ডেথ’ । এই শব্দবন্ধটি যাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিল মঙ্গলবার সেই রুডি কোয়ের্টজেন বিদায় নিলেন । ক্রিকেটের সেরা আম্পায়ারদের অন্যতম তিনি। 73 বছর বয়সে গাড়ি দূর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন এই সৌম দক্ষিন আফ্রিকান । আজ ফিরে দেখা তাঁরই জীবনের কিছু স্মরণীয় গল্প...

9. Tathagata on Bhotbhoti: 'নোংরামোটার কথা এতদিন শুনেছি আজ দেখছি', 'ভটভটি' আশানুরূপ হল না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ তথাগত

11 অগস্ট মুক্তি পেতে চলেছে বাংলা ছবি 'ভটভটি'। তথাগত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই ছবি সেই অর্থে পেল না হল কিংবা শো টাইম । এই নিয়েই সরাসরি ক্ষোভ উগরে দিলেন পরিচালক (Tathagata on Bhotbhoti Not Getting Halls)৷

10. Kolkata Chalantika: কবিগুরুকে বিশেষ শ্রদ্ধা, বাইশে শ্রাবণের আবহে মুক্তি পেল 'কলকাতা চলন্তিকা'র প্রথম গান

শহরের ইতিকথা নিয়ে 'কলকাতা চলন্তিকা' র পোস্টার বহু দিন আগেই হাজির করেছেন পরিচালক পাভেল ৷ উল্টোরথের দিন 'কলকাতা চলন্তিকা'-র প্রচারও সেরেছেন ছবির কলাকুশলীরা ৷ ছিলেন পরিচালকও ৷ বড় পর্দায় পোস্তা সেতু ভেঙে পড়ার নেপথ্য কাহিনী ধরা দেবে এই ছবিতে। আর এবার মুক্তি পেল ছবির প্রথম গান (Kolkata Chalantika Movie's First Song Released)৷ নাম 'গীতবিতানের দিব্যি' ৷ এদিনও ক্যামেরায় ধরা দিলেন একগুচ্ছ তারকা ৷