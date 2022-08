1. Arpita on Recovered Money: এ টাকা আমার নয়, আমার অবর্তমানে ফ্ল্যাটে রাখা হয়েছে; দাবি অর্পিতার

ইএসআই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে নয়া দাবি অর্পিতার (The Money is Plants in Her Absence Says Arpita Mukherjee) ৷ জানালেন, উদ্ধার হওয়া টাকা তাঁর অনুপস্থিতিতে কেউ বা কারা রেখে গিয়েছেন ৷ সে নিয়ে তিনি কিছুই জানেন না ৷

2. Har Ghar Tiranga: মোদির সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিপি এখন তেরঙা, আপনার ?

ঘোষণা মতোই 'হার ঘর তিরঙ্গা' (Har Ghar Tiranga) অভিযান শুরু করে দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi changes display picture)৷ আজ নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টের ডিসপ্লে পিকচারে তেরঙার (PM Social media DP) ছবি দিয়েছেন তিনি (Tricolour)৷

3. Sagar Island Bridge: সাগর জুড়বে 4-লেন সেতু, রাইটসের ছাড়পত্রের অপেক্ষায় মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্ন

সীমান্তের ওপারে পদ্মার উপর সেতু তৈরি করেছে বাংলাদেশ সরকার নিজে ৷ আন্তর্জাতিক সংস্থার ঋণ না পেয়েই ৷ এবার কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য সরকার সেতু নির্মাণের প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷ গঙ্গাসাগরের উপর তৈরি হবে 4টি লেনের এই সেতু (Gangasagar Bridge) ৷

4. Partha-Arpita Meme: ফিরল অম্বিকেশ-স্মৃতি, পার্থ-অর্পিতার মিম বানিয়ে জঙ্গলমহলে আটক যুবক

প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে নিয়ে যখন রাজনৈতিক বাতাবরণ শহর কলকাতায় ঠিক তখনই জঙ্গলমহলের মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতর মুখ সরিয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মুখ বসিয়ে মিম করে চাঞ্চল্য ছড়াল এক যুবক । এই ঘটনায় পুলিশ যুবককে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর ফোনটি বাজেয়াপ্ত করেছে (Youth detained in Salboni) ।

5. East Bengal Day: ঝুলনের প্রশংসায় দরাজ লিয়েন্ডার, ইস্টবেঙ্গল দিবসে নস্ট্যালজিক প্রাক্তনীরা

ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হল ইস্টবেঙ্গলের 103 তম প্রতিষ্ঠা দিবস (Jhulan Goswami is True Champion Says Leander Paes in East Bengal 103rd Foundation Day) ৷ যেখানে একাধিক প্রাক্তনীকে সম্মানিত করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষ ৷ পাশাপাশি, ঝুলন গোস্বামী এবং লিয়েন্ডার পেজকে ভারত গৌরব সম্মান তুলে দিল ইস্টবেঙ্গল ৷

6. Suvendu on New Districts: তাঁবেদার আইএএস-আইপিএসদের ধরে রাখতে নতুন জেলা, বিস্ফোরক শুভেন্দু

জনস্বার্থে বা রাজনৈতিক কারণে 7টি জেলা বাড়ানো হচ্ছে না ৷ রাজ্যের জেলা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত আসলে শাসকদলের তাঁবেদার আইএএস এবং আইপিএসদের ধরে রাখার কৌশল (New Districts is Tactical Step of Mamata Banerjee to Hold Her Yesman IAS and IPS Says Suvendu Adhikari) ৷

7. Al-Qaeda chief Death: মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত আল-কায়দা প্রধান, ঘোষণা বাইডেনের

কাবুলে মার্কিন ড্রোন হামলায় নিহত আল-কায়দা প্রধান আয়মান আল-জাওয়াহিরি (Ayman al-Zawahiri killed in Drone strike by US) ।

8. Cabinet Expansion: অভিষেক ঘনিষ্ঠরাই নতুন মন্ত্রী ? মমতার মন্ত্রিসভাতেও কি দীর্ঘায়িত হচ্ছে তাঁর ছায়া ?

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Abhishek Banerjee) ঘনিষ্ঠরাই নতুন মন্ত্রী (Cabinet Expansion) হতে চলেছেন বলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ এর ফলে অনেকেরই প্রশ্ন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রিসভাতেও কি দীর্ঘায়িত হচ্ছে তাঁর ছায়া (new cabinet)?

9. Kolkata Municipal Corporation: 'অপা'র মতো বেনামি জমি-বাড়ির হদিশ পেতে তৎপর কলকাতা পৌরনিগম

কোনও ব্যক্তিরই এমন বেনামি সম্পত্তি বা জমি যাতে পৌরনিগমের নজর না এড়িয়ে যায় তাই আধিকারিকদের কোমর বেঁধে মাঠে নামতে নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম (Kolkata Municipal Corporation) । কলকাতা পৌরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, আগামী মাস তিনেক সময়কালে শহরে আর কোনও অমূল্যায়িত সম্পত্তি থাকবে না । সমস্ত সম্পত্তি কর মূল্যায়নের আওতায় আনা হবে ।

10. Al-Qaeda Chief Killed: "দীর্ঘদিন ধরে এই বিচারের অপেক্ষায় ছিলাম", লাদেন-সহকারী জাওয়াহিরির নিকেশে বাইডেন

9/11, যা আসলে একটা তারিখ ৷ আল-কায়দার হামলায় ধ্বংস হয়েছিল ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার, পেন্টাগন ৷ কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল আমেরিকার আকাশ ৷ এর মূল চক্রী ওসামা বিন লাদেন খতম হয়েছিল প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জমানায় (Al-Qaeda Chief Killed) ৷