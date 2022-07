1. Supreme Court on ED: আর্থিক তছরুপে গ্রেফতার করতে পারে ইডি, অধিকার বহাল সুপ্রিম কোর্টে

আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলায় ইডি (Enforcement Directorate)-র তদন্ত, গ্রেফতার এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার বলবৎ রাখল সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court) ৷ 'আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইন' (Money Laundering Act) বা পিএমএলএ (PMLA)-এর আওতায় আগেই এই ক্ষমতা পেয়েছিল ইডি (ED) ৷ যা প্রত্যাহারের দাবিতে দেশের শীর্ষ আদালতে মামলা রুজু করা হয় ৷ বুধবার সেই আবেদন খারিজ করে দেয় সুপ্রিম কোর্ট ৷

2. Sonia Gandhi at ED Office: জেরার তৃতীয় দিন ! প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে ইডি দফতরে সোনিয়া

ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় তদন্তের জন্য বারে বারে সোনিয়াকে ডেকে পাঠাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি ৷ 21 জুলাইয়ের পর 26 জুলাই আধিকারিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন তিনি ৷ আজও এলেন ৷ নেত্রীকে হেনস্থা করা হচ্ছে এই দাবি করে দেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা (Sonia Gandhi at ED Office) ৷

3. Partha Chatterjee: ইডি হেফাজতে দু'বেলা ভাত জুটছে না পার্থর, অর্পিতার ডায়েটে কাজু-কিসমিস

দু'বেলা ভাত জুটছে না পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের (Partha Chatterjee)৷ ইডি-র (Partha Chatterjee health) হেফাজতে থাকাকালীন তিনি ভাত খেতে চাইলেও গোয়েন্দারা তাঁকে ভাত খেতে দিচ্ছেন না (ED not allowing Partha Chatterjee to eat rice)৷ তবে অর্পিতা তাঁর পছন্দের কাজু-কিসমিস খেতে পেয়েছেন ৷

4. New Dress For Arpita: এক পোশাকে তিন দিন! অর্পিতার জন্য এল নতুন সালোয়ার পৌঁছল সিজিও কমপ্লেক্সে

গত শনিবার গ্রেফতারির পর থেকে প্রায় তিন দিন একই জামা-কাপড় পরেছিলেন অর্পিতা । এবার তাঁর জন্য এলো নতুন পোশাক সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ( New dress and some other essentials are being given to Arpita)।

5. Titagarh Wagon Factory Inauguration: তৈরি হবে পুনে মেট্রোর কোচ, উত্তর পাড়ায় আজ টিটাগড় ওয়াগান ফ্যাক্টরির উদ্বোধনে মমতা

তৈরি হবে পুনে মেট্রোর কোচ (Pune Metro)৷ উত্তর পাড়ায় আজ টিটাগড় ওয়াগান ফ্যাক্টরির (Titagarh Wagon Factory Inauguration) উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷

6. Laxmi Ratan Shukla: বিশ্বাস রাখতে হবে, সব সম্ভব; বার্তা বাংলার নতুন কোচ লক্ষ্মীর

মঙ্গলবার বাংলা দলের কোচের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়েছে লক্ষ্মীরতন শুক্লার হাতে (Laxmi Ratan Shukla Takes Charge as Bengal Coach for 2022-23) ৷ দায়িত্বভার গ্রহণ করে লক্ষ্মীর বার্তা, ট্রফি জেতা অসম্ভব নয় ৷ শুধু নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখতে হবে ৷ লক্ষ্মীর সহকারী পদে সৌরাশিস লাহিড়ীকে বহাল রাখা হয়েছে ৷ আর ব্যাটিং পরামর্শদাতা হিসাবে প্রাক্তন বাংলা কোচ ডব্লু ভি রামনকে নিয়ে এসেছে সিএবি ৷

7. MP Electricity Bill in Crores : ইলেকট্রিক বিল 34 বিলিয়ন! হাসপাতালের বেডে উপভোক্তা

মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়রের বাসিন্দা প্রিয়াঙ্কা ৷ তাঁর ইলেকট্রিক বিলের পরিমাণ শুনলে শুধু চমকেই যাবেন না, হঠাৎ কিছু একটা অঘটনও ঘটে যেতে পারে ! যেমন হয়েছে প্রিয়াঙ্কা ও তাঁর শ্বশুরের ৷ জানেন, বিলের পরিমাণ কত টাকা (MP Electricity Bill in Crores) ?

8. 2 BSF Jawans Die in Congo Protest: উত্তাল কঙ্গোয় বিক্ষোভে নিহত 2 বিএসএফ জওয়ান, শোকবার্তা বিদেশমন্ত্রীর

দুই জওয়ান ভারত থেকে কঙ্গোয় গিয়েছিলেন রাষ্ট্রসংঘের হয়ে শান্তি ফেরাতে ৷ মঙ্গলবার রাষ্ট্রসংঘের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হয় গোমা শহরের বাসিন্দারা ৷ তাতেই প্রাণ খোয়ালেন দুই বিএসএফ জওয়ান (2 BSF Jawans Die in Congo Protest) ৷

9. Partha Chatterjee: 'জাগো বাংলা'য় পার্থর নামের আগে সরল মহাসচিব বা মন্ত্রীর পরিচয়, কীসের ইঙ্গিত!

থেকেও পাশে নেই দল । তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র 'জাগো বাংলা'য় এখন পার্থর নামের আগে নেই মহাসচিব বা মন্ত্রিত্বের পরিচয় (Jago Bangla removed the designation of Partha Chatterjee before his name)।

10. Landslide in Dalep-Kataray Highway: সিকিমে ভয়াবহ ধস, ডালেপ-কাতারে জাতীয় সড়কে বন্ধ যানচলাচল

নতুন তৈরি হওয়া 717 বি ডালেপ কাতারে জাতীয় সড়কে ভয়াবহ ধস ৷ পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমের সংযোগকারী এই জাতীয় সড়কটি নাথুলায় ভারত ও চিন সীমান্ত পর্যন্ত গিয়েছে ৷ ধস নেমেছে কালিম্পঙের পেডং ও সিকিমের রেহনকের মাঝে কাতারে এলাকায় (Landslide in Dalep Kataray Highway in Sikkim) ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়কে ধস নামার পিছনে নির্মাণকারী সংস্থার ব্যর্থতা দায়ী ৷ এই সড়কটির নাম ডালেপ-কাতারে হাইওয়ে ৷