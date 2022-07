1. Sonia Gandhi at ED Office: রাহুল-প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে ইডি দফতরে সোনিয়া, আজ দ্বিতীয় দফার জিজ্ঞাসাবাদ

এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হতে হাজির হলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধি (Sonia Gandhi Appears Before ED for Second Time Questioning in National Herald Money Laundering Case) ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় দ্বিতীয়বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ইডি ৷

2. Partha comments on Mamata: দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা, মমতা 'ঠিকই বলেছেন !' কলকাতায় ফিরে বললেন পার্থ

দোষী প্রমাণিত হলে ব্যবস্থা নেবে দল (Partha Chatterjee)৷ বলেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee)৷ তাঁর এই কথার প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কলকাতায় ফিরেই পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha comments on Mamata) বললেন, নেত্রী 'ঠিকই বলেছেন !'

3. Illicit Liquor takes Lives: বিষমদের মর্মান্তিক পরিণতি, প্রধানমন্ত্রীর রাজ্যে প্রাণ গেল 22 জনের!

গুজরাতের ধন্ধুকা, ভাবনগর এবং বোটাদ-সহ আশেপাশের আরও কয়েকটি অঞ্চলে বিষাক্ত মদ পান করে অসুস্থ রোগীর সংখ্যা বাড়ছে (22 people feared dead due to illicit liquor in Gujarat)।

4. Kargil Vijay Diwas 2022: কার্গিল বিজয় দিবসের 23 বছর, বাহিনীকে কুর্নিশ মুর্মু-মোদি-রাজনাথের

কার্গিল বিজয় দিবসের (Kargil Vijay Diwas 2022) 23 বছর পূর্তিতে বাহিনীকে কুর্নিশ জানালেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু (President Droupadi Murmu), প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi) ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং (Rajnath Singh)৷

5. AIIMS Health Report of Patha: ওজন 111 কেজি, তাই কি এত সমস্যা পার্থর শরীরে ? কী বলছে ভুবনেশ্বর এইমসের রিপোর্ট

সাধারণ কিছু শারীরিক সমস্যা রয়েছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ৷ এর বাইরে বিশেষ কোনও শারীরিক সমস্যা নেই তাঁর (Partha Chatterjee Suffering from Basic Chronical Illness Mention in Bhuvneshwar AIIMS Report) ৷ ভুবনেশ্বর এইমসের দেওয়া রিপোর্টে এমনটাই উল্লেখ করা হয়েছে ৷

6. Ranveer Singh: নগ্ন ফটোশ্যুটের জেরে আইনি বিপদে রণবীর, দায়ের হল অভিযোগ

নগ্ন ফটোশ্য়ুটের জেরে বিপদে রণবীর ৷ তাঁর বিরুদ্ধ অভিযোগ দায়ের হল মুম্বইয়ের চেম্বুর থানায় ৷ শ্যাম মাঙ্গারাম ফাউন্ডেশন নামক এক এনজিওর অভিযোগ রণবীরের এই ধরনের কাজ ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের জন্য বিপদ সংকেত ৷ তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা (NGO Files Complaint Against Ranveer Singh )৷

7. COVID Update in India: আরেকটু স্বস্তি, দেশে দৈনিক করোনা সংক্রমণ কমে 14 হাজারের ঘরে

রবিবার স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত বুলেটিন অনুযায়ী গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন 14 হাজার 830 জন ৷ শনিবারের রিপোর্টে সংখ্যাটা ছিল 16 হাজার 866 জন (India reports 14,830 fresh COVID 19 cases in last 24 hours) ৷

8. ED to interrogate Partha-Arpita: একাধিক অজানা তথ্য, পার্থ-অর্পিতাকে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবে ইডি

একাধিক অজানা তথ্য জানার চেষ্টায় এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee) ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে (ED to interrogate Partha-Arpita) মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবে ইডি ৷ শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি (SSC Recruitment Scam) কাণ্ডে ধৃত দু জনকেই 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷

9. Siliguri Mahakuma Parishad: শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে সবুজঝড়, 21 গ্রাম পঞ্চায়েত ও 4 পঞ্চায়েত সমিতি তৃণমূলের

তৃণমূলের দখলে গেল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের 21টি গ্রাম পঞ্চায়েত ও 4টি পঞ্চায়েত সমিতি (TMC Wins in Gram Panchayat and Panchayat Samiti of Siliguri Mahakuma Parishad) ৷ এ দিন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের 22টি পঞ্চায়েতের 21টিতে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন হয়েছে ৷ পাশাপাশি 4টি সমিতিতেও সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্বাচন হয় ৷

10. Partha-Arpita: 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতে পার্থ-অর্পিতা

গত শনিবার সকালে শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে (Bengal Minister Partha Chattrerjee) গ্রেফতার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (Enforcement Directorate) ৷ ওইদিনই তাঁকে আদালতে পেশ করা হয় ৷ তাঁকে দু’দিনের ইডি হেফাজত দেয় আদালত ৷ সোমবার আবার এই নিয়ে শুনানি হয় ব্যাঙ্কশাল কোর্ট ৷ আদালত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যাকে 3 অগস্ট পর্যন্ত ইডি হেফাজতের নির্দেশ দেয় ৷