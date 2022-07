1. Partha Chatterjee at AIIMS Bhubaneswar: শরীর ভালো নেই, ভুবনেশ্বর পৌঁছে ইঙ্গিতে বোঝালেন পার্থ

শরীর ভালো নেই ৷ ভুবনেশ্বর পৌঁছে ইঙ্গিতে এটাই বোঝালেন রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee at AIIMS Bhubaneswar)৷ তিনি ইঙ্গিতে বোঝান যে বুকে ব্যথা হচ্ছে তাঁর (Partha Chatterjee indicates feeling unwell)৷

2. Droupadi Murmu oath taking ceremony: দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ দ্রৌপদী মুর্মুর

দেশের প্রথম আদিবাসী রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করলেন দ্রৌপদী মুর্মু (Droupadi Murmu oath taking ceremony)৷ তার আগে রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে বিদায়ী রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দের সঙ্গে দেখা করেন তিনি (15th President of India)৷

3. Arpita Mukherjee: কড়া নিরাপত্তার বলয়ে আজ ফের ব্যাঙ্কশাল কোর্টে তোলা হবে অর্পিতাকে

ফের ব্যাঙ্কশাল আদালতে নিয়ে আসা হবে অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কে । কোনওরকম বিশৃঙ্খলা এড়াতে তৈরি প্রশাসন ৷ গোটা আদালত চত্বরে নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে(Preparations are being made in Bankshall Court)৷

4. Katrina-Vicky Kaushal Death Threat: 'ভিক্যাট'-কে খুনের হুমকি অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির, মামলা দায়ের মুম্বই পুলিশের

সলমন খানের পর এবার 'ভিক্যাট' । খুনের হুমকি পেলেন বলিউডের লাভ-বার্ডস ৷ ভিকি কৌশল এবং ক্যাটরিনা কাইফকে খুনের হুমকি দেওয়ার অপরাধে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির নামে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল মুম্বই পুলিশের ( Katrina Kaif Vicky Kaushal get death threat)৷

5. Post Poll Violence Case: ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় অভিযুক্ত 13 জনের জামিন খারিজ হাইকোর্টে

ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় (Post Poll Violence Case) অভিযুক্ত 13 জনের জামিন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট (Calcutta High Court rejects bail plea)৷ নিম্ন আদালত তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছিল ৷

6. Barabanki Accident: উত্তরপ্রদেশে দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 8, শোকপ্রকাশ যোগীর

উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকিতে মর্মান্তিক বাস দুর্ঘটনায় মৃত 8 জন, আহত হয়েছেন 13 (Barabanki Accident) ৷ দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ।

7. IND vs WI 2nd ODI: ব্যাট হাতে নায়ক অক্ষর-শ্রেয়স, থ্রিলার জয়ে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে সিরিজ ভারতের

সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচে মাত্র দু'বল বাকি থাকতে 311 রান তাড়া করে দুই উইকেটে জিতল শিখর ধাওয়ান অ্যান্ড কোম্পানি । টি-টোয়েন্টির মেজাজে 35 বলে মারকাটারি 64 রানের ইনিংস খেলে ভারতের জয়ের নায়ক অলরাউন্ডার অক্ষর প্যাটেল । এক ম্যাচ বাকি থাকতে সিরিজ পকেটে পুরতে সাহারা দিল শ্রেয়স, সঞ্জুর অর্ধশতরানও (Axar-Iyer help Team India secure thrilling two-wicket win over WI in second ODI) ।

8. Tiger Shroff New Movie: মারকাটারি অ্যাকশন নিয়ে ফের পর্দায় আসছেন 'স্ক্রু ঢিলা' টাইগার

ফের একবার নতুন অবতারে সামনে আসছেন টাইগার শ্রফ ৷ ছবির নাম 'স্ক্রু ঢিলা' ৷ শশাঙ্ক খৈতান পরিচালিত এই ছবির প্রথম ঝলকই বুঝিয়ে দিচ্ছে অ্যাকশন এবং রোমাঞ্চে ভরপুর হতে চলেছে এই ছবি ( Tiger Shroff New Movie Screw Dheela)৷

9. Blast in a Gas Refilling Store: গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে বিস্ফোরণ, কেঁপে উঠল এলাকা, জখম 4

দুর্গাপুরে একটি গ্যাস সিলিন্ডারের দোকানে বিস্ফোরণ (Blast in a Gas Refilling Store) ৷

10. HC on Partha: পার্থকে সোমবার সকালেই ভুবনেশ্বর এইমসে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার নির্দেশ হাইকোর্টের

অ্যাম্বুলেন্সে করে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছবেন তিনি ৷ সেখান থেকে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে ভুবনেশ্বরে পৌঁছবেন তৃণমূলের মহাসচিব ৷ সঙ্গে থাকবেন এসএসকেএম হাসপাতালের ডাক্তার ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আইনজীবী (Partha Chatterjee will be taken to Bhubaneswar AIIMS)।