1. CS to appear before HC: মুখ্যসচিবকে ব্যক্তিগত হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে (Hari Krishna Dwivedi) আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট (CS to appear before HC)। 29 জুলাই তাঁকে হাজিরা দিতে হবে ৷

2. SSC Recruitment Scam: সাতসকালে পার্থ-পরেশ-শান্তি প্রসাদের বাড়িতে ইডি, রাজ্যের 13 জায়গায় তল্লাশি

এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে (ED raid) এ বার পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee), পরেশ অধিকারী ও শান্তি প্রসাদ সিনহার বাড়িতে হানা দিল ইডি (SSC Recruitment Scam)৷

3. Cross Voting in Presidential Election: রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলা বিধানসভায় ক্রস ভোটিং, প্রশ্ন শাসক দলের অন্দরে

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বাংলা বিধানসভায় ক্রস ভোটিং-এর (Cross Voting in Presidential Election) আশঙ্কাই সত্যি হল ৷ এর ফলে উদ্বেগ বেড়েছে শাসকদলের অন্দরে (Worry in TMC leadership)৷

4. Mimi on Ranveer: "রণবীর যদি মেয়ে হতেন..." অভিনেতার নগ্ন ফটোশুট ইস্যুতে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের ডাক মিমির

রণবীরের নগ্ন ফটোশ্যুট নিয়ে টুইট মিমি চক্রবর্তীর (Mimi chakraborty shares her thoughts on ranveer singh nude poster) ৷ তাঁর বক্তব্য একটাই রণবীর যদি একজন নারী হতেন তাহলে কী এভাবেই প্রশংসা কুড়োতেন? নাকি ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হত বা হত্যার হুমকি দেওয়া হত?

5. CBSE 12th Results 2022: প্রকাশিত সিবিএসই দ্বাদশের ফলাফল, পাশের হার 92.71%

প্রকাশিত সিবিএসই দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল (CBSE 12th Results 2022)৷ এ বছর পাশের হার 92.71% ৷ বোর্ডের সরকারি ওয়েবসাইটে ফল জানতে পারবে পড়ুয়ারা (CBSE Declares Class 12 Results)৷

6. Neeraj Chopra: প্রথমবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নীরজ, ইতিহাস গড়ে সঙ্গী রোহিত

ইউজিনে চলতি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বৃহস্পতিবার গ্রুপ এ-র যোগ্যতা নির্ণায়ক পর্বে 88.39 মিটার বর্শা ছোড়েন নীরজ । যা তাঁর কেরিয়ারের তৃতীয় সর্বাধিক । ইতিহাস গড়ে ফাইনালে দেশজ হিসেবে নীরজের সঙ্গী হলেন রোহিত যাদব ।

7. Unmarried Woman Abortion: 'মা হতে রাজি নই', অন্তঃসত্ত্বা কুমারীর গর্ভপাতে সম্মতি সুপ্রিম কোর্টের

দু'জনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্কে গর্ভবতী হয়ে পড়েছেন 25 বছরের তরুণী ৷ কিন্তু তাঁর পার্টনার বিয়ে করতে রাজি নন ৷ তাই গর্ভপাতের আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন কুমারী ৷ কী বলল দেশের সর্বোচ্চ আদালত (Unmarried Woman Abortion) ?

8. Accident in Burdwan: শহিদ দিবসের সভা থেকে ফেরার পথে গুড়াপে পথ দুর্ঘটনা, আহত 11

শহিদ দিবস থেকে ফেরার পথে গুড়াপে দুর্ঘটনায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের গাড়ি (Many People Injured in an Accident in Burdwan Returning from TMC public meeting) ৷ আহত 11 তৃণমূল সমথর্ক বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

9. Corona Update in India: 24 ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত প্রায় 22 হাজার, বাড়ল মৃত্যু

করোনা গ্রাফ কখনও উঠছে, কখনও নামছে ৷ গতকালের রিপোর্টে 21 হাজারেরেও বেশি লোক আক্রান্ত হয়েছিল ৷ আজ সেই সংখ্যাও ছাড়িয়েছে ৷ তবে চলছে বুস্টার ডোজ় বা প্রিকশন ডোজ় দেওয়ার প্রক্রিয়া (Corona Update in India) ৷

10.Samantha on Naga Chaitanya: বিয়ে ভাঙার পর নাগাকে নিয়ে কী ভাবেন ? নিজেই জানালেন সামান্থা

করণ জোহরের সঙ্গে কফি খেতে এসেছিলেন দক্ষিণী অভিনেত্রী সামান্থা রুথ প্রভু ৷ তিনি জানিয়েছেন নাগা চৈতন্য়ের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ নিয়ে এখনও 'হার্ড ফিলিংস' রয়েছে তাঁর ৷ তবে তাঁর আশা ধীরে ধীরে এটা কেটে যাবে ৷ আবার বন্ধুত্বপূর্ণ হবে সম্পর্ক ৷