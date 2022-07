1.Presidential Poll 2022: সোনিয়াকে তলব ইডির, গণনা চলাকালীনই টুইটে কেন্দ্রকে বিঁধলেন যশবন্ত

24 জুলাই শেষ হচ্ছে দেশের বর্তমান রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দের মেয়াদ ৷ তাঁর উত্তরসূরি বেছে নিয়েছেন 4809 জন সাংসদ-বিধায়ক ৷ আজ 11টায় শুরু হবে ভোটগণনা । তারপরেই জানা যাবে, রাইসিনা হিলসের কুর্সিতে কে বসতে চলেছেন । এনডিএ মনোনিত দ্রৌপদী মুর্মু না বিরোধী প্রার্থী যশবন্ত সিনহা ?

2.TMC 21 July Rally: ধর্মতলার সমাবেশে যাওয়ার পথেই মদ কিনতে লাইন তৃণমূল কর্মীদের !

ধর্মতলায় আয়োজিত 21 জুলাইয়ের সমাবেশের (TMC 21 July Rally) আগে মদের দোকানে ভিড় তৃণমূল কর্মীদের ৷ ব্যাগ ভর্তি করে মদ কিনলেন তাঁরা ৷ দেখা মিলল কয়েকজন মদ্যপের ৷ সংবাদমাধ্যমের ক্য়ামেরার সামনেই তাঁরা নিজেদের তৃণমূল কর্মী বলে দাবি করেন ! হাওড়ার (Howrah) সাঁতরাগাছি স্টেশন লাগোয়া এলাকার ঘটনা ৷

3. TMCs 21 July Rally: একুশে-সমাবেশে প্রথমবার মমতাবালার মতুয়া সংঘ, প্রকাশ্যে দুই পরিবারের তরজা

মমতাবালা ঠাকুরের নেতৃত্ব সর্বভারতীয় মতুয়া সংঘের ভক্তরা গতকাল রাতে ধর্মতলায় পৌঁছেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী মতুয়াদের জন্য অনেক কিছু করেছেন, দাবি মমতাবালার ৷ অন্য়দিকে সুব্রত ঠাকুর একে ব্যক্তিগত পছন্দ বলে পাশ কাটিয়েছেন (TMCs 21 July Rally) ৷

4. TMCs 21 July Rally: দিদির নির্দেশ, দুর্গাপুর থেকে ধর্মতলার পথে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী-সমর্থক

ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশের যোগ দিতে রেকর্ড সংখ্যক কর্মী-সমর্থক এল দুর্গাপুর থেকে । তাঁদের সহযোগিতার জন্য দুর্গাপুর স্টেশন লাগোয়া বাসস্ট্যান্ডে 3 নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি সহায়তা কেন্দ্র খোলা হয়েছে । সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে ট্রেনের সময়, তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ব্যাচ প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের সহযোগিতা করা হচ্ছে ।

5. Corona Update in India: দেশে 21 হাজার পেরলো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা

দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ কখনও আবার নীচের দিকেও নামছে ৷ কালকের প্রকাশিত রিপোর্টে সংখ্যাটা 20 হাজারের বেশি ছিল ৷ দেশে প্রিকশন ডোজ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে (Corona Update in India) ৷

6. Presidential Poll 2022: দ্রৌপদী মুর্মুর জয় নিশ্চিত ? আজ পদ্ম শিবিরের বিজয় কর্মসূচি

তৃণমূলের শহিদ দিবস উদযাপনে আজ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মতলায় এসেছেন এবং আসছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ ৷ আবার একুশে জুলাইয়েই দেশের 15তম রাষ্ট্রপতি ঠিক হবে ৷ ইতিমধ্যেই বিজয় কর্মসূচির আয়োজন করে ফেলেছে বিজেপি (Presidential Poll 2022) ৷

7. Calcutta Football League: একুশে জুলাইয়ের ধাক্কায় বল গড়াবে না ময়দানে, বদল কলকাতা লিগের সূচিতে

শাসকদলের শহিদ তর্পনের ধাক্কায় থমকে গেল কলকাতা ফুটবল লিগ (Calcutta Football League schedule changed for TMC 21 July Rally) । আগামী চারদিন কলকাতা ময়দানে কোনও বল গড়াবে না ।

8. Liger Trailer: ভরপুর রোম্যান্স-অ্যাকশনে বাজিমাত বিজয়-অনন্যার, সামনে এল 'লাইগার'-এর ট্রেলার

সামনে এল বিজয় দেবেরাকোন্ডার নতুন সিনেমা 'লাইগার'-এর ট্রেলার (Liger Trailer Release )৷ অ্যাকশন এবং রোম্যান্সের মশলায় ভরপুর এই সিনেমার ট্রেলার যে আকর্ষণ আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল এই নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই ৷ 25 অগস্ট বড়পর্দায় আসতে চলেছে এই সিনেমা ৷

9. Janhvi Kapoor On Netizens: হট বা সুন্দরী ভাবলে আপত্তি নেই, অশ্লীল বলে দেখলে বড় বিব্রত লাগে: জাহ্নবী

সোশাল মিডিয়ায় নানা ছবি ঘোরে, লোকে সেগুলিকে দেখে তাঁর সম্পর্কে 'অশ্লীল' ধারণা তৈরি করে নেয় যা তাঁকে ভীষণ বিব্রত করে(Janhvi Kapoor on her vulgar image) ৷ তাঁর নতুন ছবি 'গুডলাক জেরি'-র প্রচারে এসে জানালেন জাহ্নবী ৷

10. Shehnaaz Gill New Film: সলমন অতীত! অনিল-ভূমিদের সঙ্গেও স্ক্রিন শেয়ার করবেন শেহনাজ ?

শেহনাজ গিল ফের একবার উঠে এলেন খবরের শিরোনামে ৷ খবর অনুযায়ী তিনি এবার স্ক্রিনশেয়ার করবেন অভিনেতা অনিল কাপুর এবং ভূমি পেডনেকরের সঙ্গে (Shehnaaz Gill will Share The Screen with Bhumi Pednekar and Anil Kapoor) ৷