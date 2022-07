1. SpiceJet Aircraft Smoke: বিমানের কেবিনে ধোঁয়া, 5 হাজার ফুট থেকে নামল স্পাইসজেট এয়ারক্রাফ্ট

বিমানের মধ্যে ধোঁয়া ভর্তি ৷ বিমানটি তখন প্রায় 5 হাজার ফুট উচ্চতায় ৷ অবস্থা বুঝে তড়িঘড়ি এয়ারক্রাফ্ট নামিয়ে আনলেন বিমানচালক (SpiceJet Aircraft Smoke) ৷

2. Shinde No More 'Shiv Sena Leader': শিবসেনা নেতা নয় 'মুখ্যমন্ত্রী' একনাথ, ঘোষণা উদ্ধবের

তাঁর বিদ্রোহে একের পর এক বিধায়কেরা উদ্ধব শিবির থেকে শিন্ডের ভাড়া নেওয়া হোটেলে উঠেছেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন উদ্ধব ঠাকরে ৷ শিবসেনা শিবির কি দু'ভাগ ? নেতা কে ? ঠাকরে নাকি শিন্ডে (Shinde No More Shiv Sena Leader) ?

3. Earthquake in North Bengal: ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তরবঙ্গ, কম্পনের মাত্রা 4.3; উৎসস্থল ভুটান

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভূমিকম্প অনুভূত হল (Earthquake Feel in North Bengal Epicenter is in Thimphu of Bhutan) ৷ গতকাল রাত 12টা নাগাদ মৃদু এই কম্পন অনুভূত হয় জলপাইগুড়ি, কোচবিহার-সহ কয়েকটি জেলায় ৷ প্রতিবেশী রাজ্য অসমেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে খবর ৷ এর উৎসস্থল ছিল ভুটানের থিম্পু ৷

4. Corona Update in India: সামান্য বাড়ল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, দৈনিক সংক্রমণের হার 4.14 শতাংশ

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ ৷ মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য না হলেও করোনা এখনও রয়েছে, এটা পরিষ্কার (Corona Update in India) ৷

5. BJP MLA Farming: মুখ্যমন্ত্রীর 'কথায়' মাঠে নামলেন বিজেপি বিধায়ক, ফের ভাঙন পদ্মশিবিরে?

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরামর্শ । ট্র্যাক্টর চালিয়ে চাষ করতে মাঠে নামলেন বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রিশেখর দানা (BJP MLA started farming) ৷

6. Manipur Landslide: ফিরছে টুপুল ধসে মৃত সেনাদের দেহ, শেষ শ্রদ্ধা জানাতে তৈরি পাহাড়

বুধবার, 29 জুন রাতে প্রবল বৃষ্টিতে মণিপুরের টুপুল রেলওয়ে নির্মাণস্থলে ধস নামে ৷ চাপা পড়ে মৃত্যু হয় স্থানীয়-সহ বহু সেনা জওয়ানের ৷ তাঁদের মধ্যে অনেকে দার্জিলিং ও সিকিমের বাসিন্দা ৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন ৷ আজ সকালে মণিপুর থেকে শবদেহ আসছে শিলিগুড়িতে (Manipur Landslide) ৷

7. China on J-K G-20 Meet: জম্মু-কাশ্মীরে জি-20 বৈঠক প্রত্যাখ্যান পাকিস্তানের, বন্ধু দেশের পাশে চিন

জম্মু ও কাশ্মীরের 370 ধারা অবলুপ্তির পর 2023-এ প্রথম জি-20 গোষ্ঠীর সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে ৷ পাকিস্তান ইতিমধ্যে এই বৈঠককে প্রত্যাখ্যান করেছে ৷ তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এবার ভারতকে সতর্কবার্তা দিল চিনও (China on J-K G20 Meet) ৷

8. Tiger Shroff Injury: শ্যুটিং করতে গিয়ে আহত টাইগার শ্রফ? রক্তাক্ত ভিডিয়ো দেখে উদ্বিগ্ন ফ্য়ানেরা

বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফের পোস্ট করা নতুন ভিডিয়োতে তাঁকে দেখা গেল রক্তাক্ত অবস্থায় (Is Tiger Shroff Injured During Ganapath Shoot ) ৷ যা দেখে ভীষণ আতঙ্কিত হয়েছিলেন ফ্যানেরাও ৷ তবে জানা গিয়েছে এটাও শ্যুটিং ছাড়া আর কিছুই নয় ৷ শ্যুটিংয়ের জন্যই বেশ কিছু প্রস্থেটিকস ব্যবহার করতে হয়েছিল তাঁকে ৷

9. Udaipur Murder Incident: উদয়পুর হত্যাকাণ্ডে ব্যবহৃত বাইকের নম্বর প্লেট 26/11, ঘটনায় মুম্বই-হামলা যোগ !

নূপুর শর্মার বক্তব্যের সমর্থনে পোস্ট করায় উদয়পুরে দরজিকে হত্যার পর যে বাইকে করে দুই অভিযুক্ত পালিয়েছিল, তার নম্বর প্লেটে জ্বলজ্বল করছে 2611 সংখ্যাটি (Udaipur murder accused fled in bike with 2611 as number plate) ৷



10. Joe Turkel Dies: চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন 'ব্লেড রানার' খ্যাত অভিনেতা জো টার্কেল

94 বছর বয়সে চিরঘুমের দেশে পাড়ি দিলেন হলিউডের অন্যতম পরিচিত অভিনেতা জো টার্কেল ৷ 'ব্লেড রানার', 'দ্য শাইনিং'-এর ছবির জন্যই মূলত পরিচিত এই অভিনেতা (Blade Runner Star Joe Turkel Dies At The Age Of 94) ৷