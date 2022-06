1.Yashwant Sinha : বৃহত্তর স্বার্থে তৃণমূল ছাড়লেন যশবন্ত সিনহা, এবার লক্ষ্য রাইসিনা হিলস ?

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ জানিয়ে দিলেন, বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য এবং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের জন্য কাজ করতে চান । সেকারণেই দল থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন তিনি (Yashwant Sinha quits TMC) ।

2. Primary Recruitment Scam: মানিক ভট্টাচার্যের অপসারণকে চ্যালেঞ্জ, ডিভিশন বেঞ্চে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

সোমবার প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের অপসারণের নির্দেশে দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Calcutta High Court remove Manik Bhattacharya from president post)৷

3. Rahul Gandhi ED Appearence : রাত সাড়ে বারোটায় ইডি অফিস ছাড়লেন রাহুল ! মঙ্গলবারও তলব

সোমবার সকালে এপিজে আবদুল কালাম রোডে ইডি-র অফিসে ঢুকেছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ তাঁর গাড়ি বেরলো রাত 12.30 টায় ৷ ন্যাশনাল হেরাল্ড পত্রিকা মামলায় 40 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে কংগ্রেস নেতা-সাংসদকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি ৷ আজ, 21 জুন সোনিয়া-পুত্রকে ফের ডেকে পাঠিয়েছে ইডি (Rahul Gandhi ED Appearence) ৷

4. Kashmiri Pandits Urge UN : উপত্যকায় জঙ্গি হামলায় মদত জোগাচ্ছে পাকিস্তান, রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ কাশ্মীরি পণ্ডিত সংগঠন

উপত্যকায় বেড়ে চলেছে জঙ্গি হামলা ৷ আর তাদের নিশানা কাশ্মীর পণ্ডিত সম্প্রদায়ের নাগরিক-সহ সাধারণ নাগরিকও ৷ এবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শরণাপন্ন হল কাশ্মীরি পণ্ডিতরা ৷ তাদের দাবি, পাকিস্তানকে 'জঙ্গি দেশ' হিসেবে ঘোষণা করুক আন্তর্জাতিক সংগঠনটি (Kashmiri Pandits Urges UN) ৷

5. Groom Marries Two Women : দু'জনকেই ভালবাসি ! একইসঙ্গে দু'জনের সিঁথিতে সিঁদুর দিলেন ইটভাটার শ্রমিক

দুই প্রেমিকার কাউকে ছেড়েই থাকতে পারবেন না সন্দীপ ওঁরাও । একইসঙ্গে দু'জনের সিঁথিতেই সিঁদুর দিলেন পেশায় ইটভাটার শ্রমিক সন্দীপ (Jharkhand groom marries two women in one ceremony) ।

6. Suprakash Slams Suvendu : 'দুর্নীতির সবচেয়ে বড় মাথা', অধিকারী-গড়ে দাঁড়িয়ে শুভেন্দুকে আক্রমণ অখিল-পুত্র সুপ্রকাশের

শুভেন্দু অধিকারী 2011 থেকেই দুর্নীতির সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত । সরকারকে ব্যবহার করে হলদিয়া শিল্পাঞ্চল থেকে কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সর্বত্রই টাকা লুঠ করেছেন অধিকারী বাড়ির মেজছেলে ৷ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ করলেন সুপ্রকাশ গিরি (Suprakash Giri Slams Suvendu Adhikari in Contai)।

7. Militant killed in Kashmir encounter: কাশ্মীরে 2টি পৃথক এনকাউন্টার, মৃত জঙ্গি

কাশ্মীরে 2টি পৃথক এনকাউন্টারে মৃত্যু হল এক জঙ্গির (Militant killed in Kashmir encounter)৷ পুলওয়ামা ও বারামুলায় হয় এই দুই এনকাউন্টার ৷ গোটা এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে বাহিনী (Militant killed in encounters)৷

8. International Yoga Day: দুর্গাপুরে উৎসবের মেজাজে পালিত বিশ্ব যোগ দিবস

দুর্গাপুরের বিভিন্ন জায়গায় পালিত হল বিশ্ব যোগ দিবস (International Yoga Day Celebrate in Durgapur) ৷ দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা ও মিশ্র ইস্পাত কারখানার পক্ষ থেকে অফিসার ক্লাব ও এএসপি স্টেডিয়ামে যোগ দিবসের আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে দুর্গাপুর বণিকসভার পক্ষ থেকে বিশ্ব যোগ দিবস পালিত হয় ট্রাঙ্ক রোড ফুটবল ময়দানে ৷

9. East Bengal Investor Issue : শক্তিশালী দল গঠন কঠিন, আইএসএলে 'না' প্রাক্তনীদের ! আজ ইস্টবেঙ্গলে সভা

ট্রান্সফার উইন্ডো খোলার পরে আইএসএল-এর সমস্ত ক্লাবই দল গঠনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে । পিছিয়ে পড়ছে শুধু ইস্টবেঙ্গল । গত দু'বারের মতো এবারেও কি তবে হতশ্রী পারফরম্যান্সই করবে লাল-হলুদ বাহিনী (East Bengal Investor Issue Continues) ?

10. KK's Daughter Fathers Day Post : 'তোমায় ছাড়া জীবন অন্ধকার লাগে বাবা', ফাদার্স ডে-তে চোখ ভিজল কেকে কন্যার

ফাদার্স ডে-তে চোখ ভিজল কেকে কন্যা তামারার (KK daughter will move you to tears with emotional note) ৷ পুরোনো ছবি শেয়ার করে লিখলেন, "তোমায় ছাড়া জীবন অন্ধকার লাগে বাবা ৷"