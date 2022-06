1. TRS-AAP Skip Opposition Meet: কংগ্রেস থাকায় মমতার ডাকা বিরোধী বৈঠকে যাবে না টিআরএস, অনুপস্থিত আপও

কংগ্রেস থাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকা বিরোধী বৈঠকে যাচ্ছে না টিআরএস (TRS AAP Skip Opposition Meet)৷ এই বৈঠকে অনুপস্থিত থাকছে আম আদমি পার্টিও (TRS Skips Opposition Meet)৷

2. Shopian Encounter : সোপিয়ানে রাতভর এনকাউন্টার, নিহত ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের হত্যাকারী লস্কর জঙ্গি

নাগরিক হত্যার ঘটনায় রক্তাক্ত জম্মু ও কাশ্মীর ৷ বুধবার সারারাত এনকাউন্টার চালায় পুলিশ ও নিরাপত্তাবাহিনী ৷ মারা যায় দুই লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি ৷ এদের মধ্যে একজন কুলগামে ব্যাঙ্ক ম্যানেজারকে গুলি করেছিল, জানিয়েছে পুলিশ (Shopian Encounter) ৷

3. CBI to interrogate Saokat Molla: কয়লা পাচার কাণ্ডে আজ শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই

কয়লা পাচার কাণ্ডে (Coal smuggling case) আজ শওকত মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে সিবিআই ৷ প্রথমবার তলব করার পর তিনি আরও সময় চেয়ে নিয়েছিলেন (CBI to interrogate Saokat Molla)৷ এরপর আজ দ্বিতীয়বার তাঁকে ফের হাজিরা দেওয়ার জন্য তলব করা হয়েছে ৷

4. Rare Dinosaur Egg : বিরল আবিষ্কার ! মধ্যপ্রদেশে মিলল ডাইনোসরের 'ডিমের ভিতর ডিম'

মধ্যপ্রদেশের ধর জেলায় একটি ডাইনোসরের ডিম পাওয়া গিয়েছে, যার মধ্যে আরও একটি ডিম রয়েছে (Rare Dinosaur Egg discovered in Madhya Pradesh) । ইতিহাসে এমন ঘটনা প্রথমবার ! এই জাতীয় ডিমের গবেষণায় ডাইনোসরের প্রজনন পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে বলে আশা করছে বিশেষজ্ঞ মহল ।

5. Neeraj Scripts New Record: পাভো নুর্মি গেমসে নয়া রেকর্ড, তাও সোনা হাতছাড়া নীরজের

ফিনল্যান্ডের জ্যাভলিন থ্রোয়ার এদিন ছোড়েন 89.83 মিটার । ন্যাশনাল রেকর্ড ভাঙলেও পরের তিনটি রাউন্ডে ফাউল থ্রো করায় নীরজের পক্ষে আর তাঁকে টপকানো সম্ভব হয়নি (Neeraj Chopra scripts new national record) ।

6. Coronavirus in India: ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ ! সংক্রমণ 9 হাজারের কাছাকাছি, বাড়ল মৃত্যুও

দেশে ঊর্ধ্বমুখী করোনাভাইরাসের গ্রাফ (Coronavirus in India) ৷ গত 24 ঘণ্টায় সংক্রমণ পৌঁছে গেল প্রায় 9 হাজারের কাছাকাছি ৷ বাড়ল মৃত্যুও (Corona in India) ৷

7. Mid-Day Meal Distribution: বর্ধিত গরমের ছুটিতে 20-25 জুন স্কুল থেকে দেওয়া হবে মিড-ডে মিলের সামগ্রী

গরমের ছুটি বৃদ্ধি পাওয়ায় নিয়ম মেনে স্কুল থেকে অভিভাবকদের হাতে মিড ডে মিলের সামগ্রী দেওয়া হবে (Mid-Day Meal to be distributed by School During Extended Summer Vacation) ৷ স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে এ সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে ৷ আগামী 20-25 জুনের মধ্যে স্কুলগুলি থেকে মিড ডে মিলের সামগ্রী দেওয়া হবে ৷

8. Man-Woman Paraded Naked Over Affair: স্বামী অন্য মহিলার সঙ্গে, দলবল নিয়ে দুজনকে অর্ধনগ্ন করে গ্রামে ঘোরালো স্ত্রী

স্বামীকে অন্য মহিলার সঙ্গে দেখতে পেরে, স্থানীয়দের ডেকে নিয়ে গিয়ে দুজনকে অর্ধনগ্ন করে গ্রামে ঘোরানোর অভিযোগ উঠল স্ত্রীর বিরুদ্ধে (Chhattisgarh news) ৷ ছত্তিসগড়ের ঘটনা (Man Woman Paraded Naked Over Affair) ৷

9. IPL Media Rights: 48 হাজার 390 কোটি টাকায় মিডিয়া স্বত্ব বিক্রি, বিশ্বের 2 নম্বর স্পোর্টিং লিগ আইপিএল

বিশ্বের দ্বিতীয় দামি স্পোর্টিং লিগ আইপিএল (IPL Media Rights Sold at Record Price for Five Years) ৷ মিডিয়া রাইটস বিক্রির পর এ কথা জানিয়েছেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ (BCCI Secretary Jay Shah) ৷ 2023-2027 পর্যন্ত টেলিভিশন এবং ডিজিটাল রাইট মিলিয়ে 48 হাজার 390 কোটি টাকায় আইপিএল সম্প্রচার স্বত্ব বিক্রি করেছে বিসিসিআই ৷

10. Paran Bandyopadhyay on Sandip Roy : "মানিকদার চেয়ে পাঁচ নম্বর বেশি পাবে বাবু", মত পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

সত্যজিৎ রায়ের থেকেও সন্দীপ রায়কে পাঁচ নম্বর বেশি দিলেন পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ কিন্তু কেন ? 'হত্যাপুরী'-র লুক প্রকাশের অনুষ্ঠানে এসে জানালেন অভিনেতা স্বয়ং (Paran Bandyopadhyay New Film Hatyapuri) ৷