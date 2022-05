ইডির ডাক এড়িয়ে গিয়েছেন একাধিকবার ৷ তাই ইডি এবার আদালতের শরণাপন্ন হল ৷ দিল্লির একটি আদালত রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানার নির্দেশ দিয়েছে (Rujira Banerjee Bailable Warrant) ৷

2. Domestic LPG Cylinder Price : কলকাতায় রান্নার গ্যাসের দাম হাজার ছড়াল

জ্বালানিতে জ্বলছে মধ্যবিত্ত ৷ পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছে ৷ ভোজ্য তেলের দাম ঊর্ধ্বমুখী ৷ এবার রান্নার গ্যাসের দাম 50 টাকা বাড়াল কেন্দ্র ৷ আজ থেকেই দাম কার্যকরী হল (Domestic LPG Cylinder Price) ৷

3. Partha Ghosh Dies : বাচিক জগতে নক্ষত্রপতন ! প্রয়াত পার্থ ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা

প্রয়াত প্রখ্যাত বাচিকশিল্পী পার্থ ঘোষ ৷ মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল 83 বছর (Partha Ghosh passes away) ৷

4. Cyclone Asani : মে মাসেই কেন বারবার ঘূর্ণিঝড়ের দাপট ?

কয়েকটা দিন পরই আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি ৷ 2021-এ মে মাসের শেষে যশের দাপট দেখেছিল রাজ্য ৷

5. V Kat Pool Picture : ভিকির সঙ্গে জলকেলি, নেটপাড়ায় ঝড় তুললেন ক্যাটরিনা

শনিবার সকাল সকাল স্বামী ভিকির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করে নেট পাড়ায় ঝড় তুললেন ক্য়াটরিনা কাইফ (Katrina Kaif Vicky Kaushal in Pool) ৷

6. Dilip Ghosh Criticises Shashi Panja : তৃণমূল পারলে আদালতের রায় নিজেরা লিখে বিচারপতিদের দিয়ে সই করিয়ে নিত, কটাক্ষ দিলীপের

তৃণমূল পারলে আদালতের রায় নিজেরা লিখে বিচারপতিদের দিয়ে সই করিয়ে নিত ৷ কিন্তু, সেটা করা সম্ভব নয় বলেই চিকিৎসকদের অপমান করা হচ্ছে বলে চিৎকার করছেন তৃণমূলের নেতানেত্রীরা ৷ এভাবেই তৃণমূলকে কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Criticises Shashi Panja for her remarks about doctors being insulted) ৷

7. TMC Criticises Shah : অমিত শাহ কি রাজনৈতিক জ্যোতিষী, তৃণমূল ভবন থেকে প্রশ্ন তুললেন চন্দ্রিমা

কাশীপুরে নিহত বিজেপি নেতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ তার পর এই ঘটনায় সরাসরি তোপ দাগেন তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ৷ তদন্ত হওয়ার আগে কীভাবে কাউকে দোষী বলতে পারেন অমিত শাহ, পালটা প্রশ্ন তুলল তৃণমূল (TMC Criticises Amit Shah Statement on BJP Leader Death Case) ৷

8. Yuvraj on Multan Test : মুলতানে সচিনকে দু'শো করতে দেওয়া হয়নি, দেড় যুগ পর মুখ খুললেন যুবরাজ

মুলতানের ওই টেস্টে লিটল মাস্টারের ব্যক্তিগত 194 রানের মাথায় হঠাৎ করেই দলের ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বসেন অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড় ৷ 18 বছর পর যুবরাজ সিং সাফ জানিয়ে দিলেন, ওই ম্যাচে সচিন দু'শো রানের গণ্ডি পেরোনোর পরেই ইনিংস ডিক্লেয়ার করা উচিৎ ছিল (India could have declared after Tendulkar got his 200) ৷

9. NHRC Notice to Telangana Govt : হায়দরাবাদে অনার কিলিংয়ের ঘটনায় রিপোর্ট তলব জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের

হায়দরাবাদের সুরুরনগরে জনসমক্ষে দলিত যুবককে কুপিয়ে খুনের ঘটনায় এবার কেসিআর সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC Notice to Telangana Chief Secretary and DGP in Suspected Honour Killing Case) ৷ পুরো বিষয়টি অনার কিলিং বলে মনে করছে কমিশন ৷

10. Bratya Basu Meeting with NSM : নয়া সিলেবাস কমিটির সঙ্গে বিকাশ ভবনে শিক্ষামন্ত্রীর বৈঠক

শুক্রবার বিকাশ ভবনে নয়া সিলেবাস কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করেন শিক্ষামন্ত্রী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আগের সিলেবাস কমিটির অধ্যাপক অভীক মজুমদারও (Bratya Basu in meeting at bikash bhavan with new syllabus committee) ।