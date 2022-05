1. CM in Red Road : মাথা নোয়াতে রাজি নই, ঈদে রেড রোডে সম্প্রীতির বার্তা মমতার

রেড রোডে ঈদের অনুষ্ঠানে সম্প্রীতির বার্তা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Massage of Harmony by Mamata Banerjee in Red Road Eid Programme) ৷ সাম্প্রদায়িক শক্তির উস্কানিতে প্ররোচিত না হওয়ার আবেদন করলেন তিনি ৷

2. Bowbazar Robbery : বউবাজারে ডাকাতি, তদন্তে গুন্ডা দমন শাখা

বউবাজার থানা এলাকার কলুটোলা স্ট্রিটে ডাকাতির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য় ছড়াল (Bowbazar Robbery) ৷ ঘটনায় আহত অবস্থায় জিতেন্দ্র গুপ্ত নামে এক ব্য়ক্তি হাসপাতালে ভর্তি ৷ তদন্তে নেমেছেন কলকাতা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার গোয়েন্দারা ৷

3. Modi on Russia-Ukraine Conflict : রাশিয়া-ইউক্রেন দ্বন্দ্বে আদতে জয়ী হবে না কোনও পক্ষই, মত মোদির

ভারত যে বরাবরই সংঘর্ষ বন্ধ করে, আলোচনার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে এদিন তা ফের একবার মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi on Russia-Ukraine Conflict) ৷

4. Drainage Problem in Durgapur : আধঘণ্টার বৃষ্টিতে দুর্গাপুর পৌরনিগমের বহু বাড়িতে ঢুকল জল

দুর্গাপুর পৌরনিগম এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থা নিয়ে সরব হলেন 19নং ওয়ার্ডের বাসিন্দারা ৷ অভিযোগ মঙ্গলবার সকালে আধঘণ্টার বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে গিয়েছে দুর্গাপুর পৌরনিগমের 19নং ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণপল্লি (Durgapur Corporation Area Submerged in Half an Hour of Rain) ৷

5. World Press Freedom Day: 'সাংবাদিকদের উপর গুপ্তচরবৃত্তি বন্ধ হোক'

প্রতি বছরের মতো আজ পালিত হচ্ছে ওয়ার্ল্ড প্রেস ফ্রিডম ডে (World Press Freedom Day)৷ এ বছর বিশ্ব সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা দিবসে সাংবাদিকতার উপর নজরদারির বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ জার্নালিস্টস (International Federation of Journalists)৷

6. Arun Lal Honeymoon : রঞ্জি জিতেই মধুচন্দ্রিমায় অরুণ লাল, বাংলা দলের সঙ্গেই থাকতে চান বুলবুল

দীর্ঘদিনের বান্ধবী বুলবুল সাহার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে বাঁধা পড়লেন বাংলা ক্রিকেট দলের কোচ অরুণ লাল ৷ নবদম্পতি জানিয়ে দিলেন, বাংলাকে রঞ্জি দিয়েই মধুচন্দ্রিমা সারবেন তাঁরা (Arun Lal shares his Honeymoon Plan) ।

7. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি ভেজা বঙ্গ আরও শীতল হবে নিম্নচাপে

তাপপ্রবাহ থেকে মুক্তি দিয়েছে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি ৷ আরও তিন দিন ধরে রাজ্যে বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আলিপুর হাওয়া অফিস, সঙ্গে থাকবে ঝোড়ো হাওয়া ৷ আরেকটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হচ্ছে, যা নিম্নচাপে পরিণত হবে খুব শিগগিরি (West Bengal Weather Update) ৷

8. Corona update in India : দেশের করোনা সংক্রমণ আড়াই হাজারের বেশি, কমল দিল্লির সংক্রমণ

আজ প্রকাশিত রিপোর্টে কিছুটা কমেছে দৈনিক করোনা সংক্রমণ ৷ দিল্লিতেও আক্রান্তের সংখ্য়া নিচের দিকে, তবে এখনও 1 হাজারের বেশিই (Corona update in India) ৷

9. RR vs KKR in IPL 2022 : 'ব্রাত্য' রিঙ্কুর ব্যাটেই প্লে-অফে ভেসে রইল নাইটরা

কলকাতার জয়ের অনেকটাই কৃতিত্ব রিঙ্কুর প্রাপ্য । তাঁর 23 বলে 42 রানের ঝোড়ো ইনিংসেই প্লে-অফের দৌড়ে টিকে থাকল নাইটরা (Kolkata Knight Riders beat Rajasthan Royals) ।

10. Santosh Trophy Final : তীরে এসে তরী ডুবল বাংলার, সপ্তমবার সন্তোষ জয় কেরলের

অতিরিক্ত সময় 1-1 ব্যবধানে শেষ হলে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে ৷ সেখানে স্পট-কিক থেকে গোল করতে ব্যর্থ হন বাংলার সজল ৷ সবমিলিয়ে টাইব্রেকারে 4-5 গোলে হেরে সন্তোষ হাতছাড়া হয় বাংলার (Kerala beat Bengal to clinch their seventh Santosh trophy title) ৷