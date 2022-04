1.ED FIR against Kolkata Police : আদালতের নির্দেশ ‘বিকৃতি’, কলকাতা পুলিশের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের ইডির

খোদ কলকাতা পুলিশের আদালতের দেওয়া নির্দেশ বিকৃতির অভিযোগ ৷ লালবাজারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করলেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের গোয়েন্দারা (Enforcement Directorate lodge FIR against Kolkata Police)।

2. Corona Update in India : দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণ, চিন্তা বাড়ছে রাজধানীতেও

দেশের করোনা সংক্রমণ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী ৷ আজও স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রকাশিত রিপোর্টে 24 ঘণ্টায় করোনা সংক্রামিত হয়েছেন সাড়ে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ ৷ (Covid Update in India) ৷

3.Santosh Trophy : মণিপুরের বিরুদ্ধে অনায়াস জয়ে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা

মনোতোষ চাকলাদার, মহীতোষ রায়দের দাপুটে পারফরম্যান্সের হাত ধরে সন্তোষ ট্রফির ফাইনালে বাংলা । ট্রফির সংখ্যা বাড়ানোর লক্ষে কেরলের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে টুর্নামেন্টের সবচেয়ে সফল দল ৷ ফুটবলারদের কৃতিত্ব দিয়েও কোচ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, খেতাব না জিতলে সবকিছু মূল্যহীন (Bengal reach Santosh Trophy final) ।

4.Mamata-Arvind Meeting: দিল্লি পৌঁছতেই মমতার সঙ্গে বৈঠক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের

আজই দিল্লি পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ দিল্লি পৌঁছনোর পরই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal Meeting) ৷

5. Udayan Guha Apologizes to Party Men : ভুল-ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করছি, কর্মিসভায় আত্মসমালোচনা উদয়ন গুহ’র

আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আত্মসমালোচনা দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ’র ৷ ভুল-ত্রুটি শুধরে মানুষের কাছে যাওয়ার কথা বললেন তিনি (Udayan Guha apologized for mistakes he made in previous elections) ৷ সেই সঙ্গে এও জানালেন, আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা তাঁদের মনোনয়ন পেশ করবেন ৷ আর তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা ৷ কোনও আসনেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন হবে না ৷

6.Mamata Banerjee at Delhi : দিল্লিতে মমতা, রাজনৈতিক মহলের জল্পনায় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অঙ্ক

দিল্লিতে পৌঁছে শুক্রবার আপ প্রধান তথা দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের সঙ্গে দেখা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee meets Arvind Kejriwal)৷

7. Los Angeles Cricket Stadium : লস এঞ্জেলেসে বিশ্বমানের ক্রিকেট স্টেডিয়াম গড়ছে নাইট গ্রুপ

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে টি-20 ক্রিকেটের বাণিজ্যিকীকরণে অন্যতম বড় ভূমিকা নিয়েছে নাইট গোষ্ঠী ৷ মেজর লিগ ক্রিকেট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম পেশাদার টি-20 ক্রিকেট চ্যাম্পিয়নশিপ ৷ নাইটরা সেই লিগের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-বিনিয়োগকারী (Knight Riders Group to build Cricket Stadium) ৷

8.Boris Becker jailed : সম্পত্তি গোপনের অভিযোগ, দেউলিয়া আইনে আড়াই বছরের জেল বরিস বেকারের

সম্পত্তি গোপন করার অভিযোগে আড়াই বছরের জেল হল কিংবদন্তি টেনিস তারকা বরিস বেকারের (Boris Becker jailed) ৷

9.Post poll Violence : দিল্লিতে মোমবাতি মিছিল শহিদ পরিবারগুলির, উঠল রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি

বিচারের দাবিতে পাতিয়ালা হাউস কোর্ট থেকে তিলক মার্গ পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান শহিদ পরিবারগুলি ৷ এর পাশাপাশি ইন্ডিয়া গেটের কাছে বাংলা বাঁচাও স্লোগান তোলেন তাঁরা ৷ ওঠে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি (Victims family members demand Prez Rule in WB) ৷

10.Bengal BJP : শাহী-সফরের জন্যই কি কেন্দ্রীয় নির্দেশে বঙ্গ বিজেপিতে ঐক্যের ছবি ?

বিজেপিতে আচমকা ঐক্যের ছবি দেখা যাচ্ছে ৷ তাহলে কি গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব (Factionalism in BJP) এখন অতীত, উঠছে প্রশ্ন ৷