1. Anubrata Mandal's Secuirity Accident : পথ দুর্ঘটনায় মৃত দেহরক্ষীর মেয়ে-সহ 1, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলেন অনুব্রতর মেয়ে

ঈদের বাজার করে ফেরার পথে দুর্ঘটনা ৷ তার জেরেই মৃত্যু হল অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষীর সাত বছরের মেয়ে ও বন্ধুর (Anubrata Mandal's Secuirity Accident) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ইলামবাজারের চৌপাহারি জঙ্গলের কাছে (Ilambazar Road Accident) ৷

2. Italian Female Soccer Players : আজ্জুরিদের ফুটবলে নতুন যুগ, পেশাদার হচ্ছেন মহিলা ফুটবলাররা

ইতালির ফুটবলে নতুন যুগ । অপেশাদার তকমা ঘুচতে চলেছে দেশের মহিলা ফুটবলারদের । ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী 1 জুলাই থেকেই পেশাদার হচ্ছেন দেশের মহিলা ফুটবলাররা (Female soccer players allowed to turn Professional) ।

3. Thanjavur Electrocution Incident : কালিমেদু আপ্পা মন্দিরের রথযাত্রায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত কমপক্ষে 11

কালিমেদু আপ্পা মন্দিরে উৎসব শেষে রথ ফিরছিল মন্দিরে ৷ আজ ভোরে কিছু বুঝে ওঠার আগেই রথের সঙ্গে হাইভোল্টেজ লাইনের সংঘর্ষ হয় ৷ তাতেই মারা গিয়েছেন অন্ততপক্ষে 11 জন (Kalimedu Electrocution Incident) ৷

4. Planet Parade After 1000 Years : 947 খ্রিস্টাব্দের পর ফের শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি একটি সরলরেখায়

মহাজাগতিক বিরলতম ঘটনাটি ঘটেছে 26 ও 27 এপ্রিল ৷ সূর্য ওঠার এক ঘণ্টা আগে সৌরজগতের চারটি গ্রহ চাঁদের সঙ্গে একই লাইনে অবস্থান করেছে ৷ একে প্ল্যানেট প্যারেড বলা হয় (Planet Parade after 1000 years) ৷

5. Bratya on BJP Bikash Bhavan March : প্রচণ্ড গরমে স্নান করতে এসেছিলেন ওরা, বিজেপির বিকাশ ভবন অভিযানকে কটাক্ষ শিক্ষামন্ত্রীর

বিজেপির বিকাশ ভবন অভিযানকে তীব্র কটাক্ষ করলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু (Bratya on BJP Bikash Bhavan March) ৷ মঙ্গলবার বিজেপির যুব মোর্চার বিকাশ ভবন অভিযানকে সামাল দিতে পুলিশ জলকামান ব্যবহার করে ৷ সেই ঘটনার প্রতি শিক্ষামন্ত্রী বলেন,"স্বচ্ছ এবং মেধা তালিকার ভিত্তিতে শিক্ষক নিয়োগ হবে সেটা জানানো হয়েছিল আগেই ৷ কিন্তু এরপরেও সমস্ত বিষয়টি ভণ্ডুল করার জন্য মিছিল করতে এসেছে বিজেপি । কেন এসেছে তাও জানি না ৷ প্রচণ্ড গরমে ওরা বোধহয় স্নান করতে এসেছিলেন (Bratya Basu Slams Bikash Bhavan March of BJP) ৷"

6. West Bengal Weather Update : গরমকে সঙ্গে নিয়েই দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অপেক্ষা সুদূরপ্রসারী

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা দক্ষিণবঙ্গে (West Bengal Weather Update) ৷ মানুষ দিন গুনছে বৃষ্টির ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্যের বেশ কয়েকটি জায়গায় হিট স্ট্রোকে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে ৷ আবহাওয়াবিদ থেকে চিকিৎসক সকলেই এই গরমকে যুঝতে শরীরের দিকে খেয়াল রাখার কথা বলছেন ৷

7. Book on Amit Shah Political Journey : মারাঠি ভাষায় অমিত শাহের উপর বই প্রকাশ, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ফড়নবিশের

দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা মোদি-ঘনিষ্ঠ অমিত শাহের রাজনৈতিক যাত্রাপথ কেমন ? তা নিয়ে এবার মারাঠি ভাষায় বই প্রকাশ হল ৷ অনুষ্ঠানে ছিলেন বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, অভিনেত্রী পল্লবী জোশী ও অন্যরা (Book on Amit Shah Political Journey) ৷

8. Babul Supriyo Oath : বাবুল সুপ্রিয়র শপথ নিয়ে জটিলতা, ফাইল ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল

বাবুল সুপ্রিয়র শপথের জন্য ফাইল তৈরি করে রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল । বিধানসভাকে বেশ কিছু 'শর্ত' চাপিয়ে শপথ সংক্রান্ত ফাইলটি বিধানসভায় ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Complications with the oath of MLA Babul Supriyo) ।

9. KIFF 2022 : ‘সাংঘাতিক প্রতিহিংসাপরায়ণ’, চলচ্চিত্র উৎসবে আমন্ত্রণ না পেয়ে আয়োজকদের একহাত শ্রীলেখার

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (KIFF 2022 ) আমন্ত্রণ পাননি অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ৷ আর তা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় আয়োজক তথা রাজ্য সরকারকে একহাত নিলেন তিনি (Sreelekha Mitra Criticizes Organizers for Not Being Invited to KIFF 2022) ৷ রাজনৈতিক মতাদর্শ না মেলায় এমন আচরণ কিনা প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী ৷

10. UEFA Champions League : হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচে একগুচ্ছ রেকর্ডের সাক্ষী এতিহাদ

গোল সংখ্যায় লেওয়ানডস্কিকে টপকে গেলেন বেঞ্জেমা । তৃতীয় দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পরপর তিন ম্যাচে রিয়াল বধ করল ম্যান সিটি । হাড্ডাহাড্ডি লড়াই শুধু নয়, মঙ্গলবার একগুচ্ছ রেকর্ডেরও সাক্ষী থাকল এতিহাদ (Manchester City beat Real Madrid) ।