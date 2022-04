1. Suspected Blast in Lalian : বিস্ফোরণ ? প্রধানমন্ত্রী সফরের আগে লালিয়ানে চাষের জমিতে ঝলসে উঠল আগুন

আজ উপত্যকায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জম্মু ও কাশ্মীরজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে ৷ তারই মধ্যে চাষের জমিতে আগুনের ফুলকি ! তাহলে কি বিস্ফোরণ (Suspected Blast in Lalian) ?



2. Swapan and Roopa Completed Terms : রাজ্যসভায় আজ মেয়াদ শেষ রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ও স্বপন দাশগুপ্তের

রূপা গঙ্গোপাধ্যায় এবং স্বপন দাশগুপ্তর রাজ্যসভার সাংসদ পদের আজই শেষ দিন ৷ দু'জনেই তাঁদের অভিজ্ঞতা নিয়ে টুইট করেছেন (Swapan and Roopa Retirement) ৷

3. Sukanta Majumdar on Anubrata : একবার গেলে সিবিআইকে ছেড়ে আসতেই চাইবেন না, অনুব্রতকে কটাক্ষ সুকান্তর

"আর কতদিন পালিয়ে বাঁচবেন ? অত ভয়ের কিছু নেই", বীরভূমের জেলা সভাপতি তাবড় তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে কটাক্ষ করে এমনটাই বললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি মজুমদার ৷

4. STF recovered explosives from bus: এবার বর্ধমানে যাত্রীবোঝাই বাসে মিলল বিস্ফোরক, বিহার থেকে এনে চলছে পাচার

হরিদেবপুরে অটোয় বোমা উদ্ধারের পর এ বার বর্ধমানে (Purba Bardhaman news) যাত্রীবোঝাই বাস থেকে উদ্ধার হল বিস্ফোরক (STF recovered explosives from bus)৷ বিহার থেকে এনে রাজ্যের জেলায় জেলায় বিস্ফোরক পাচার চলছে বলে জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা ৷



5. Corona Update in India : দেশের দৈনিক সংক্রমণ ছাড়াল আড়াই হাজার, দিল্লিতে হাজারের বেশি

বদলেছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ৷ রাজধানীতে তো বটেই এমনকি দেশেও করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে ৷ দিল্লিতে মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, না হলে 500 টাকা জরিমানা দিতে হবে (Corona Update in India) ৷



6. Anubrata Mondal Skips CBI Summons : বাড়িতে অক্সিজেন সাপোর্টে অনুব্রত, আজও এড়াবেন সিবিআই হাজিরা ?

আজ সিজিও কমপ্লেক্সে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় হাজিরা দিতে অনুব্রত মণ্ডলকে নোটিস পাঠিয়েছে সিবিআই ৷ সেই নোটিসও আজ অনুব্রত এড়িয়ে যাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে (Anubrata Mondal Skip CBI Summons) ৷

7. Basirhat Stone Plant Pollution: পাথর প্ল্য়ান্টের দূষিত ধোঁয়ায় চাষের দফারফা, বিপাকে কৃষকরা

পাথর প্ল্য়ান্টের ধুলো ও দূষিত ধোঁয়ায় নষ্ট হতে বসেছে বিভিন্ন সবজি এবং ফসল (Stone Plant Pollution) ৷ বিপাকে কৃষকরা ৷ ঘটনাটি উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের নিমদাঁড়িয়া-কোদালিয়া পঞ্চায়েত এলাকার ৷ পাথর প্ল্য়ান্ট বন্ধের দাবি কৃষকদের ৷



8. Sachin Tendulkar : জন্মদিনে 'ক্রিকেট ঈশ্বর', ফিরে দেখা সচিনের ক্রিকেট যাত্রা

ভারতীয়দের কাছে ক্রিকেট ঈশ্বর মানে তিনি সচিন রমেশ তেন্ডুলকর ৷ আজ 24 এপ্রিল, সচিনের 49তম জন্মদিন ৷ এদেশের প্রতিটি ঘরে থাকা অনুরাগীদের কাছে আজকের দিনটা উৎসবের সমান ।

9. Palak Tiwari New Pics : মিউজিক ভিডিয়োয় নেটপাড়া কাঁপাচ্ছেন, পলকের 'টোনড বডি' টেক্কা দিচ্ছে মা শ্বেতাকেও

বলিউডে এখনও অভিষেক হয়নি ছোটপর্দার অভিনেত্রী শ্বেতা তিওয়ারির মেয়ে পলক তিওয়ারির ৷

10. New Feluda to Introduce : সন্দীপ রায়ের 'হত্যাপুরী'-তে আত্মপ্রকাশ হচ্ছে নয়া ফেলুদার

বড় পর্দায় নয়া ফেলুদা হিসেবে সন্দীপ বাছলেন ইন্দ্রনীল সেনগুপ্তকে (Indranil Sengupta to play Feluda in Hatyapuri by Sandip Ray) ৷ এর আগে নীহাররঞ্জন গুপ্ত সৃষ্ট কিরীটি চরিত্রে বড় পর্দায় তাঁকে পেয়েছিল দর্শক ৷