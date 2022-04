1. FM Nirmala Sitharaman : ইউক্রেন-রাশিয়া সংঘাতে ভারত-আমেরিকার সম্পর্ক আরও গভীর হয়েছে : সীতারমন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ নিয়ে ভারত বন্ধু দেশের বিরুদ্ধে কোনও কথা বলেনি ৷ এদিকে আমেরিকা আর রাশিয়ার সম্পর্ক আরও তিক্ত হয়েছে ৷ এই পরিস্থিতিতে ওয়াশিংটনে ভারত-আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে কী বললেন নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman) ?

2. Rail blockade : শিয়ালদার দক্ষিণ শাখায় অবরোধের জেরে ব্যাহত ট্রেন চলাচল, ভোগান্তি যাত্রীদের

ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে রেল পুলিশ । বিক্ষোভকারীদের বোঝানোর চেষ্টা চলছে যে ঠিক কী কারণে ট্রেন বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে (Local train service hit due to protest) ।

3. Fire Ritual Thoothedhara : দেবীর পুজোয় জীবন বাজি, আগুন নিয়ে খেলায় মাতলেন দুর্গাপরমেশ্বরীর ভক্তরা

কর্নাটকের কাটিলে অবস্থিত শ্রী দুর্গাপরমেশ্বরী মন্দির ৷ এখানে দেবী দুর্গার আরাধনায় ভক্তরা নিজেদের জীবন বাজি রাখেন ৷ কী ভাবে ?

4. Visva Bharati Student Death : ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্বভারতীতে বিক্ষোভ, উপাচার্যকে নিরাপত্তার আশ্বাস রাজ্যপালের

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দেহ নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ (Visva Bharati Student Death)৷ এই ঘটনায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড়ের কাছে নিরাপত্তা চান উপাচার্য ৷

5. Old Age Allowance : আত্মীয় পৌরসভার কর্মী, শান্তিপুরে অধ্যাপকের বাবা-মা পাচ্ছেন বার্ধক্য ভাতা

ছেলে সরকারি কলেজের অধ্যাপক, বাবার নামে আগেই চালু ছিল সরকারি প্রকল্পের বার্ধক্য ভাতা (Old Age Allowance )। 59 বছরেই মায়ের নামে চালু হল বার্ধক্য ভাতা। স্বচ্ছতা নিয়ে উঠল প্রশ্ন।

6. Kolkata Metro Rail : এবার মেট্রোর প্ল্যাটফর্মের দেওয়ালেও পড়বে বিজ্ঞাপন

উপার্জন বাড়াতে এবার বিজ্ঞাপনের অভিনব পথ বাছল কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ (Advertisement on Walls of Metro Track in Kolkata) ৷ প্ল্যাটফর্মে রেললাইনের পাশের দেওয়ালগুলিতে বিজ্ঞাপন দেবে বেসরকারি সংস্থা ৷ এর জন্য একটি বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে চুক্তি করেছে মেট্রো কর্তৃপক্ষ ৷

7. Living Without Electricity : কাঠগড়ায় সিইএসসি, কলকাতার নাগরিক হয়েও বিদ্যুৎহীন 17টি পরিবার

কলকাতা পৌরনিগমের 108নং ওয়ার্ডের বানতলার নাটতলা এলাকায় প্রায় 30 বছর ধরে বসবাস করছে 17টি পরিবার (17 Families of Ward No 108 Without Electricity in Kolkata) ৷ কিন্তু, এতগুলো বছরেও তাঁদের বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ পৌঁছয়নি ৷ যা নিয়ে এবার কলকাতা পৌরনিগমের অধিবেশনে সরব হলেন স্থানীয় কাউন্সিলর ৷

8. Visva Bharati Student Death : বিশ্বভারতীতে উপাচার্যের বাসভবনের গেটের তালা ভেঙে ছাত্রের দেহ নিয়ে বিক্ষোভ

বিশ্বভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর বাড়ির সামনে দেহ নিয়ে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ (Visva Bharati Student Death)৷

9. Jos Buttler in IPL : 'আরও কাছাকাছি', 'বিরাট' নজির থেকে মাত্র এক কদম দূরে বাটলার

2106 আইপিএলে স্বপ্নের মরশুম কাটিয়েছিলেন বিরাট কোহলি । 16 ইনিংসে বিরাটের মোট রান ছিল 973 । সেঞ্চুরির সংখ্যা ছিল 4টি । চলতি আইপিএলে মাত্র 7 ইনিংসেই 3টি সেঞ্চুরির মালিক হয়েছেন বাটলার । আরেকটি শতরান করলেই কোহলির রেকর্ড ছুয়ে ফেলবেন তিনি । রান সংখ্যায় পিছিয়ে থাকলেও বাটলারের এই ফর্ম চললে বিরাটের 973 রানের রেকর্ডও ভেঙে যেতে পারে (Jos Buttler becomes second batter to notch 3 IPL centuries in one season) ।

10. PK-Congress : আদর্শের সঙ্গে আপসে নারাজ একাংশ, তাতেই প্রশ্নের মুখে পিকে-র কংগ্রেসে যোগদানের সম্ভাবনা

যা আভাস তাতে প্রশান্ত কিশোরের বিভিন্ন প্রেজেন্টেশনে বেজায় খুশি কংগ্রেস তাঁকে নিঃশর্তেই দলের গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়ার পরিকল্পনা সাজিয়ে ফেলেছে ৷ তবে এক্ষেত্রে কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধছে দলের আদর্শ (Congress ready to induct PK but ideology factor a concern) ৷