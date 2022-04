1. SSC Recruitment Case : শিক্ষক নিয়োগ মামলায় চার সপ্তাহের স্থগিতাদেশ হাইকোর্টের, স্বস্তিতে পার্থ

শিক্ষক নিয়োগ মামলায় চার সপ্তাহের স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ জানিয়ে দেওয়া হল, ওই সময়ের মধ্যে কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না সিবিআই ৷ কাজেই উচ্চ ন্যায়ালয়ের এহেন নির্দেশে আপাতত স্বস্তিতে পার্থ চট্টোপাধ্যায় (CAL HC has stayed CBI to probe into SSC Recruitment Case) ৷

2. Clash Between Advocates in HC : অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে প্রবেশ নিয়ে আজও ধস্তাধস্তি আইনজীবীদের

কলকাতা হাইকোর্টে বিচারপতি (clash between TMC BJP Left Advocates) অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চে প্রবেশ করা নিয়ে আজও ধস্তাধস্তি বাঁধল আইনজীবীদের মধ্যে (clash between Advocates in HC)৷

3.BJP to Governor : কমছে বিজেপির ধনকড় প্রীতি ? রাজ্যপালের টুইট নিয়ে এবার বিরক্তি প্রকাশ দিলীপের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে এবার সরাসরি রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করল বিজেপি ৷ পাশাপাশি রাজ্যপালের ভূমিকার সমালোচনা করে বলা হল, রাজ্যপাল মতামত প্রকাশ ও টুইট করা বন্ধ করে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিক (No Tweet or Statement Governor Should Takes Positive Steps) ৷ বাংলার মানুষও চায় রাজ্যপাল তাঁদের রক্ষা করুক ৷

4. Lata Deenanath Mangeshkar Award : দেশের জন্য নিঃস্বার্থ অবদান ! প্রথম লতা দীনানাথ মঙ্গেশকর পুরস্কার পাচ্ছেন মোদি

দেশের জন্য নিঃস্বার্থ অবদানের জন্য প্রথম লতা দীনানাথ মঙ্গেশকর পুরস্কার প্রদান করা হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে (PM Modi to receive Lata Deenanath Mangeshkar Award)৷

5.West Bengal Weather Update : কাঠফাটা গরম থেকে রেহাই, পয়লা বৈশাখে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ

যে হারে গরম বাড়ছে তাতে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে উঠছে দক্ষিণবঙ্গবাসীর (West Bengal Weather Update) ৷ তবে আলিপুর আবহাওয়া অফিসের বৃষ্টির পূর্বাভাসে আশার আলো দেখছে বঙ্গবাসী ৷ বিকেল গড়াতেই আকাশ জুড়ে কালো মেঘ আর ঝমঝমিয়ে বৃষ্টির অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো দিন গুনছে মানুষ ৷

6. Dhankhar on Hanskhali Case : হাঁসখালি গণধর্ষণের ঘটনায় মুখ্যসচিব, রাজ্য পুলিশের ডিজি'কে তলব রাজ্যপালের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধানের ৷ বিস্তারিত আলোচোনা সারতে আজ 4টের মধ্য়ে রাজভবনে ডেকে পাঠিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব হরেকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্যকে (Dhankar summons Chief Secretary and DGP) ৷

7.UEFA Champions League : বেঞ্জেমার গোলে সেমিতে রিয়াল, সফর শেষ বায়ার্নের

অতিরিক্ত সময়ে বেঞ্জেমার হেডে চেলসি বধ করে সেমিফাইনালে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সবচেয়ে সফল দল ৷ বায়ার্ন মিউনিখকে হারিয়ে শেষ চারে জায়গা করে নিল গত বছরের ইউরোপা লিগ জয়ীরা (Champions League) ৷

8.Indian Army Fire Exercise : ভারতীয় সেনার মহড়া ও অস্ত্র প্রদর্শনী, তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জ যেন যুদ্ধক্ষেত্র

দফায় দফায় গুলিবর্ষণ ৷ আর তা শুনে হাততালি পড়ছে অনবরত ৷ তিস্তা ফায়ারিং রেঞ্জে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মহড়ায় (Indian Army Fire Exercise) এমনই দৃশ্য দেখা গেল ৷ কেমন ছিল সেই মহড়া ?

9. AFC CUP : ব্লু-স্টারকে পাঁচ গোলে চূর্ণ করে এএফসি কাপে যাত্রা শুরু বাগানের

24 হাজারের কিছু বেশি দর্শকের সামনে 5 গোলে জয় পেল জুয়ান ফেরান্দোর ছেলেরা (ATK Mohun Bagan thrash Blue Star FC in AFC cup at YBK)। জনি কাউকো,মনবীরের জোড়া গোলের পাশে স্কোরবোর্ডে নাম তুললেন ডেভিড উইলিয়ামস ৷

10.Deepika in Hyderabad : জুটি বাঁধছেন প্রভাস-দীপিকা, রামোজি ফিল্ম সিটিতে 'প্রজেক্ট কে'-র শ্যুটিং নায়িকার

নতুন ছবি 'প্রজেক্ট কে'-র শ্যুটিংয়ের জন্য এবার হায়দরাবাদে দীপিকা পাড়ুকোন (Deepika Padukone in Ramoji Film City)৷ এই ছবিতে প্রভাসের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দীপিকা ৷ ছবিটি আগামি বছর পর্দায় আসার কথা রয়েছে ৷