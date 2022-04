1. HC on CM Comment over Hanskhali : হাঁসখালি ধর্ষণে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণ আইন বিরোধী, মামলা কলকাতা হাইকোর্টে

হাঁসখালিতে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনা নিয়ে গতকাল মুখ্যমন্ত্রী একটি মন্তব্য করেন ৷ যা নিয়ে বিতর্ক আদালত পর্যন্ত গড়াল (HC on CM Comment over Hanskhali) ৷

2. Damayanti Sen to probe Rape Cases : মাটিয়া, ইংরেজবাজার-সহ চারটি ধর্ষণকাণ্ডে দময়ন্তী সেনকে তদন্তভার হাইকোর্টের

দময়ন্তী সেনের নেতৃত্বে তদন্তের আর্জি জানিয়েছিলেন মামলাকারীরা । এদিন সেই আর্জিতে সন্মতি দিলেন প্রধান বিচারপতি (Cal HC appoints Damayanti Sen to lead the probe into several Rape Cases) ।

3. Ballygunge By Election 2022 : পথ আটকাল কেন্দ্রীয় বাহিনী, সাউথ পয়েন্টে ঢুকতে পারলেন না বাবুল সুপ্রিয়

বালিগঞ্জ উপনির্বাচনে একের পর এক বুথ পরিদর্শন করছেন তৃণমূল প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় ৷ যদিও সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ঢুকতে বাধার মুখে পড়েন তিনি ৷ ভোটগ্রহণ কেন্দ্র পরিদর্শনে ঢুকতে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তৃণমূল প্রার্থীকে বাধা দেয় বলে অভিযোগ ৷ বাবুল জানান, তিনি তাঁর পরিচয়পত্র দেখানোর পরেও কেন্দ্রীয় বাহিনী তাঁকে আটকে দেয় (Ballygunge By Election) ।

4. Ballygunge By Poll 2022 : সাউথ পয়েন্ট স্কুলে ভোটারদের বাধা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, অভিযোগ স্থানীয়দের

বালিগঞ্জ বিধানসভার সাউথ পয়েন্ট স্কুলের ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে (Ballygunge By Poll 2022) ৷ ঘটনার পরেই স্থানীয়রা বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন ৷ পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷

5. LeT militants arrested: কাশ্মীরে গ্রেফতার 3 লস্কর জঙ্গি, উদ্ধার অস্ত্র-বিস্ফোরক

কাশ্মীরে গ্রেফতার করা হল 3 লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গিকে (LeT militants arrested)৷ উদ্ধার করা হয়েছে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক (Jammu and Kashmir news)৷

6. Trikut Ropeway Accident : ত্রিকূট পাহাড়ে উদ্ধারকার্যে ফের দুর্ঘটনা, নীচে পড়ে মৃত্যু মহিলার

ত্রিকূট রোপওয়ে দুর্ঘটনায় এখনও আটকে রয়েছেন 10 জন পর্যটক ৷ তাঁদের উদ্ধারে ফের অভিযান শুরু করল বায়ুসেনা । বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর পাশাপাশি উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছে বায়ুসেনা (Airforce start second day rescue operation) ৷

7. Asansol By Poll 2022 : ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের ভিতরে কেন রাজ্য পুলিশ, অভিযোগে সরব বাম-বিজেপি

রাজ্য পুলিশ কেন থাকবে ভোট কেন্দ্রের ভিতরে ? এই অভিযোগেই সরব বিরোধীরা (Opposition Parties Allegation is Why State Police are inside the Polling Booth)।

8. Hanskhali Rape : তৃণমূল নেতার ছেলেকে জেরায় মিলল তথ্য, হাঁসখালি ধর্ষণকাণ্ডে গ্রেফতার আরও এক যুবক

হাঁসখালিতে নাবালিকাকে ধর্ষণ এবং মৃত্যুর পরে জোর করে দাহ করার ঘটনায় আরও এক যুবককে গ্রেফতার করল পুলিশ । অভিযুক্ত সোহেল গয়ালিকে জিজ্ঞাসাবাদ করেই ওই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে (Police arrest another accused in Hanskhali Rape) ।

9. Jawan Died at Nanoor : ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন, দিঘিতে স্নান করতে গিয়ে মৃত্যু জওয়ানের

জলে ডুবে মৃত্যু হল এক ভারতীয় সেনা জওয়ানের। তাঁর নাম রিন্টু মণ্ডল (Jawan Died At Nanoor) ৷ বীরভূমের নানুর থানার অন্তর্গত নতুন গ্রামে ৷ ভারতীয় সেনার রাষ্ট্রীয় রাইফেলের দায়িত্বে ছিলেন তিনি।

10. West Bengal Weather Update : দাবদাহ থেকে মিলবে মুক্তি, পয়লা বৈশাখের আগেই রাজ্যজুড়ে বৃষ্টির পূর্বাভাস

রাজ্যের দুই জায়গায় উপনির্বাচন ৷ ভোটের উত্তাপের পাশাপাশি বাড়বে গরম ৷ কারণ আজ দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস নেই ৷ শুষ্ক আবহাওয়ার নাভিশ্বাসেই চলবে ভোটগ্রহণ ৷ উত্তরবঙ্গে জারি থাকবে বৃষ্টিপাত (West Bengal Weather Update) ৷