1. CBI Probe on Bhadu Sheikh Murder : এবার ভাদু শেখ খুনের তদন্তভারও সিবিআইয়ের হাতে

21 মার্চ প্রথমে তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখ খুন হন ৷ তারপরই 10-12টি বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ তাই এবার উপপ্রধান ভাদু শেখ খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল আদালত (HC on Rampurhat Bagtui Massacre) ৷

2. Maoist Bandh in Jangal Mahal: ফিরল আতঙ্কের পরিবেশ, মাওবাদীদের ডাকা বনধে স্তব্ধ জঙ্গলমহল

মাওবাদীদের ডাকা বনধে (strike called by Maoist) এদিন জঙ্গল মহলে ভাল প্রভাব পড়েছে ৷ বন্ধ দোকানপাট, যান চলাচল ৷

3. couple gets petrol diesel as wedding gift: বিয়েতে নবদম্পতিকে মহার্ঘ পেট্রল-ডিজেল উপহার বন্ধুদের

বিয়েতে তামিলনাড়ুর এক নবদম্পতিকে (Tamil Nadu Newly wed couple) মহার্ঘ পেট্রল ও ডিজেল উপহার (petrol diesel price) দিলেন বন্ধুবান্ধবরা (couple gets petrol diesel as wedding gift) ৷

4. Abhishek Banerjee on President Rule : রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে তৃণমূল 250 আসন পাবে, দাবি অভিষেকের

বাবুল সুপ্রিয়র হয়ে বালিগঞ্জে প্রচারে বেরিয়ে একাধিক ইস্য়ুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একহাত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Leader Abhishek Banerjee Criticises Modi Government)

5. Journalist among 8 stripped in MP : বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ, খবর করায় সাংবাদিককে অর্ধনগ্ন করে মার পুলিশের

বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে খবর করায় সাংবাদিক-সহ 8 জনকে অর্ধনগ্ন (Journalist among 8 stripped down to underwear) করে বেধড়ক মারধর করল মধ্যপ্রদেশের সিধি জেলার পুলিশ (MP Journalist news)৷

6. Russia Suspended from UNHRC : রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবধিকার পরিষদ থেকে সাসপেন্ড রাশিয়া, ভারত এবারও থাকল দূরে

ইউক্রেনের বুচায় রুশ সেনার হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে ভারত ৷ এমনকি এর নিরপেক্ষ তদন্তের পক্ষে মোদি সরকার ৷ কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে গেল না রাশিয়ার বন্ধু ভারত (Russia Suspended from UNHRC) ৷

7. Enforcement Branch Raids : মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরেই কলকাতার একাধিক বাজারে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের হানা

শুক্রবার সকালে কলকাতার একাধিক বড় পাইকারি বাজারে হানা দেয় ইবি (Enforcement Branch Raids in Kolkata Markets) ৷ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে দামবৃদ্ধির কারণ জানতে চানতে চান আধিকারিকরা ৷

8. Husband kills wife: বৌদির সঙ্গে পরকীয়ায় বাধা, স্ত্রীকে খুন স্বামীর ! পলাতক শ্বশুরবাড়ির লোকেরা

বৌদির সঙ্গে পরকীয়ায় (husband's extra marital affaire) বাধা দেওয়ায় স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে (Husband kills wife)৷ পলাতক অভিযুক্ত শ্বশুরবাড়ির লোকেরাও ৷ শালবনির ঘটনা (Salboni murder case)৷

9. Salanpur labour Murder: বাড়ির ছাদে গলা কাটা দেহ, অভিযুক্তকে গণধোলাই

গলাকাটা দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য় সালানপুরে ৷ অভিযুক্ত সন্দেহে এক যুবককে গণধোলাই গ্রামবাসীর (Salanpur labour Murder) ৷ পরে তাকে উদ্ধার করে আটক করল পুলিশ ৷

10. Yuzi Chahal's Spine Chilling Story : মদ্যপ আরসিবি ক্রিকেটার 16 তলার ব্যালকনি থেকে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন, ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন চাহাল

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে থাকাকালীন তাঁকে হোটেলের ব্যালকনি থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ এমনই ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন যুজবেন্দ্র চাহাল ৷ আরসিবি’র এক ক্রিকেটার মদ্যপ অবস্থায় এ কাজ করেছিলেন বলে জানালেন তিনি (Drunk RCB Cricketer Hung Yuzvendra Chahal from 15th Floor Balcony) ৷ আরসিবি ছেড়ে রাজস্থান ফ্র্যাঞ্চাইজিতে যোগ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা শোনালেন এই লেগ স্পিনার ৷