1. Motion for Pakistan Speaker Removal : সংসদ রক্ষায় বিরোধীদের চাল, পাকিস্তানে স্পিকারের অপসারণ চেয়ে প্রস্তাব

আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের বিরুদ্ধে অনাস্থা ভোট ৷ ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হল সাড়ে এগারোটায় ৷ যেদিকে নজর রয়েছে প্রায় গোটা বিশ্বের (Motion for Pakistan Speaker Removal) ৷ তার মধ্যেই ইমরান ঘনিষ্ঠ স্পিকারের পদত্যাগ চাইল বিরোধী শিবির ৷



2. Corona Update in India : গত 24 ঘণ্টায় নতুন করোনা সংক্রমণ 1 হাজারের ঘরে

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে কোভিড বিধিনিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ এখন কেউ মাস্ক না পরলেও তার বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে (Corona Update in India) ৷



3. World Travel in Bicycle : ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচারে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণে পুরুলিয়ার অক্ষয়

ভারতীয় সংস্কৃতিকে ছড়িয়ে দিতে এবং শান্তির বার্তা দিতে বিশ্বভ্রমণে পুরুলিয়ার অক্ষয় ভকত (World Travel in Bicycle to Spread Message of Peace by Akshay Bhakat of Purulia) ৷ তাও সাইকেল চালিয়ে ৷ শনিবার পুরুলিয়ার বাড়ি থেকে রওনা দিয়েছেন অক্ষয় ৷ দিল্লি হয়ে ইজিপ্ট পৌঁছবেন তিনি ৷ সেখান থেকেই শুরু হবে তাঁর সাইকেল চালিয়ে বিশ্বভ্রমণ ৷



4. Asansol By Poll 2022 : নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা অনুব্রতর

নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর উপর নিধিনিষেধ আরোপ প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সমালোচনা করলেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mondal Criticised ECI Over Narendranath Chakraborty) ৷ সেই সঙ্গে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে (Asansol By Poll 2022) বিজেপি প্রার্থীর উস্কানিমূলক মন্তব্যে কমিশন কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি ৷



5. HS Exam With New Born Baby: সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে হাসপাতালে পরীক্ষা উচ্চমাধ্য়মিক পরীক্ষার্থীর

জেলায় নির্বিঘ্নেই হল উচ্চমাধ্যমিকের প্রথমদিনের বাংলা পরীক্ষা। পুরাতন মালদার বলরামপুর গ্রামের আয়েশা সুলতানা নামে এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সদ্যোজাতকে কোলে নিয়ে পরীক্ষা দিলেন (attends HS Exam with new Born Baby) ৷



6. Irregularities in Swasthya Sathi : পূর্ব বর্ধমানে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অনিয়ম, নার্সিংহোমগুলিকে সতর্ক করলেন জেলাশাসক

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনিয়মের অভিযোগে ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা (District Magistrate of East Burdwan Personally Investigate Irregularities of Swasthya Sathi) ৷ জেলার প্রতিটি নার্সিংহোমে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন ৷



7. Ranbir Kapoor Alia Bhatt wedding: কাপুরদের পূর্বপুরুষের ভিটেতেই বিয়ে রণবীর-আলিয়ার, আমন্ত্রিত 450 !

কাপুরদের পূর্বপুরুষের ভিটেতেই বিয়ে হবে রণবীর কাপুর ও আলিয়ার ভাটের (Ranbir Kapoor Alia Bhatt wedding)৷ শোনা যাচ্ছে, আমন্ত্রিতের সংখ্যা 450 (Ranbir Alia marriage)৷



8. ICC Womens WC Final : হিলির বিশ্বরেকর্ডে রানের পাহাড়ে অজিরা, স্ত্রী'র ব্যাটিংয়ে গ্যালারিতে মোহিত স্টার্ক

পুরুষ-মহিলা নির্বিশেষে যে কোনও বিশ্বকাপ ফাইনাল সর্বাধিক ব্যক্তিগত রানের ইনিংস খেললেন হিলি ৷ 138 বলে মিচেল স্টার্ক-পত্নীর ব্যাট থেকে এল 170 রান (Alyssa Healy hits 170 runs from 138 balls) ৷



9. Qatar WC Mascot : ‘লাইব’-এ না-খুশ অনুরাগীরা, ব্যাপক ট্রোলের মুখে বিশ্বকাপের ম্যাসকট

শুক্রবার ড্র অনুষ্ঠানের শুরুতে 2022 বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাসকট উন্মোচন করে ফিফা (Laeeb unveiled as official mascot for FIFA World Cup Qatar 2022) ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইবের ছবি প্রকাশ করে তারা জানায়, অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে ম্যাসকট-ভার্সের নয়া সদস্য সকল অনুরাগীদের ফুটবলের আনন্দ দেওয়ার জন্য তৈরি ৷



10. Will Smith's career at stake: পরপর ছবি হিমঘরে, চড়-কাণ্ডে সংকটে স্মিথের কেরিয়ার ?

পরপর ছবি হিমঘরে যাচ্ছে (Oscars slap controversy)৷ অস্কারের মঞ্চে চড়-কাণ্ডে উইল স্মিথের কেরিয়ার (Will Smith's career at stake) এবার সংকটে পড়তে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷