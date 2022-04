1. SSC Group D Recruitment Case : দুর্নীতি-কাণ্ডে জড়িত প্রাক্তন নজরদারি কমিটির 4 আধিকারিককে তলব সিবিআইয়ের

সিঙ্গল বেঞ্চের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ অনুযায়ী সোমবার রেগুলার বেঞ্চে মামলার শুনানির আগে 4 সদস্যকে জেরা করতে কোনও অসুবিধা নেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার ৷ আর সেই নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই নিজাম প্যালেসে প্রাক্তন নজরদারি কমিটির 4 সদস্যকে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিল সিবিআই (CBI Summons four SSC officer to Nizam Palace for interrogation) ৷



2. Kangaroo Rescue : এবার শিলিগুড়িতেও উদ্ধার ক্যাঙ্গারু

এবার শিলিগুড়িতেও উদ্ধার হল ক্যাঙ্গারু (Kangaroo Rescue)। তার মধ্যে একটি মৃত। তদন্ত কমিটি গঠন করে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের।



3. HS Offline Exam Begins : দুরু দুরু বুকে জীবনের দ্বিতীয় বড় পরীক্ষায় পড়ুয়ারা, শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

আজ ফের খাতায়-কলমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শুরু হল রাজ্যে ৷ দু'বছর অনলাইনে লেখাপড়া চললেও পরীক্ষা অফলাইনেই (HS Offline Exam Begins) ৷



4. Prabhakar Sail Dies : আরিয়ান মামলার সাক্ষী প্রভাকরের মৃত্যু

কর্ডেলিয়া ক্রুজ শিপে মাদক অভিযান চালিয়ে আরিয়ান খান-সহ অনেককে গ্রেফতার করেছিল এনসিবি ৷ সেই ঘটনার সাক্ষী মারা গিয়েছেন গতকাল (NCB witness Prabhakar Sail Passes Away) ৷



5. Petrol-Diesel Price Hike : আরও বাড়ল দাম, মেট্রো শহরগুলিতে পেট্রল-ডিজেলের দাম কোথায় কত ?

22 মার্চের থেকে জ্বালানির দাম বেড়ে চলেছে ৷ আজ, শনিবার 10 বার দাম বাড়ল ৷ কলকাতায় আজ কী দাম হল (Petrol-Diesel Price Hike) ?



6. Fraud Of Mid-Day-Meal : মিড-ডে মিলে কারচুপির জেরে স্কুল কমিটির সভাপতিকে সপাটে চড় গ্রামবাসীর

মিড-ডে মিল সংক্রান্ত সমস্যার জেরে বচসা স্কুল কমিটির সভাপতির সঙ্গে গ্রামবাসীর (chairman of school committee was slapped by a villager) ৷ বচসার মাঝেই সভাপতিকে সপাটে গালে এক থাপ্পড় গ্রামবাসীর ৷ ঘটনাটি নামখানা থানা এলাকার হরিপুর উত্তর নেতাজি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৷



7. State of Emergency in Sri Lanka : আর্থিক সঙ্কটে উত্তাল দ্বীপরাষ্ট্র, জরুরি অবস্থা ঘোষণা প্রেসিডেন্টের

বৃহস্পতিবার রাতে শ্রীলঙ্কার বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেসিডেন্টের বাড়ির কাছে প্রতিবাদ জানায় ৷ এমনকি হিংস্র জনতা সেনার গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল ৷ তাই অগত্যা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপক্ষে (State of emergency in Sri Lanka) ৷



8. Agnimitra Violates Model Code : তারস্বরে মাইক বাজিয়ে প্রচার, অগ্নিমিত্রার বিরুদ্ধে নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ

আসানসোলের লোকসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের উপর নির্বাচনী বিধি ভঙ্গের অভিযোগ ৷ গতকাল রাতে ভোট প্রচার করছিলেন জোরে মাইক বাজিয়ে ৷ এর পাশাপাশি জোরে ঢাকঢোলও বাজানো হয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের (Agnimitra Violates MCC Rule) ৷ এই আওয়াজে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মনসংযোগ ব্যাঘাত ঘটতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশনের তরফে মাইক বন্ধ করা হয়।



9. SRK Congratulates Russell : ধ্বংসাত্মক ব্যাটিংয়ে তৃপ্ত শাহরুখও, ম্যাচ শেষে মাতলেন রাসেল বন্দনায়

23 রানে 4 উইকেট নিয়ে উমেশ নেতৃত্ব দিলেন দলের পেস বিভাগকে ৷ পাশাপাশি স্পিনারদের যোগ্য সঙ্গতে এদিন প্রথমে ব্যাট করে 137 রানে গুটিয়ে যায় পঞ্জাব কিংস (PBKS bundled out for 137 runs) ৷

10. Urfi Javed in Photo Dress : ধন্যি মেয়ের অধ্যবসায়, আঠা দিয়ে শরীরে ছবি আটকে পোশাক বানালেন উরফি

নিজের উদ্ভট রকমের ফ্যাশনের জন্য বিখ্যাত বলি সুন্দরী উরফি যাদব ৷