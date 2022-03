1. SSC Group D Recruitment Case : আজই এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জেরা করবে সিবিআই, গ্রুপ ডি মামলায় নির্দেশ আদালতের

গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ নিয়ে মামলা চলছে ৷ আজই স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন উপদেষ্টাকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলল আদালত (SSC Group D Recruitment Case) ৷



2. Mamata Cooking Momo : প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে মোমো বানালেন মমতা, গলা মেলালেন গানে

পাহাড় সফরের শেষদিন বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । পাহাড়ের মহিলাদের সঙ্গে মোমো বানানোয় হাত লাগালেন এবং মোমো বানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো । ইন্দ্রনীল সেনের গলায় গান শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, নিজেও গলা মেলালেন ৷

3. Matia Englishbazar rape: বসিরহাট-মালদায় ধর্ষণের তদন্ত রিপোর্ট, কেস ডায়েরি তলব হাইকোর্টের

মাটিয়া ও মালদার ইংরেজবাজারে ধর্ষণের (Matia Englishbazar rape) ঘটনায় তদন্ত রিপোর্ট ও কেস ডায়েরি তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷



4. Kalyan Attacks Agnimitra : অগ্নিমিত্রা বড় টিপ পরে শুধু ঝগড়া করেন ; মন্তব্য কল্যাণের

"অগ্নিমিত্রা বড় টিপ পরে শুধু ঝগড়া করেন", এই মন্তব্য করলেন বললেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় (Kalyan Banerjee Attack Agnimitra) ৷ গতকাল আসানসোলে প্রচার মঞ্চ থেকে আসানসোলের লোকসভা উপনির্বাচনের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলকে আক্রমণ করেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

5. Cruel birthday celebration: মাথায় ডিম ফাটিয়ে হাত বেঁধে মুখে কালি, নৃশংস জন্মদিন পালন কিশোরের

মাথায় ডিম ফাটিয়ে, হাত বেঁধে, মুখে কালি মাখিয়ে (spraying black ink on face), গোটা শহর ঘোরানো হল কিশোরকে ৷ এটাই নাকি জন্মদিন পালন (Cruel birthday celebration) ৷



6. Next Pakistan PM : পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী কি নওয়াজ শরিফের ভাই ?

পাকিস্তানের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারানোর পথে ইমরান খান ৷ এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী প্রধাবমন্ত্রীর নাম ঘোষণা করে দিলেন বিলওয়াল ভুট্টো জ়ারদারি ৷ কে তিনি (Next Pak PM Shehbaz Sharif) ?



7. Rimi Sen Duped : প্রতারকের ফাঁদে 'ধুম' ছবির বাঙালি নায়িকা ! 4.14 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

বেশি রিটার্নের লোভ দেখিয়ে অভিনেত্রী রিমি সেনের (Rimi Sen duped) ₹4.14 কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠল গোরেগাঁওয়ের এক প্রতারকের বিরুদ্ধে ৷



8. Chris Rock On Smith's Slap: চড়-কাণ্ডের পর প্রথমবার জনসমক্ষে, ক্রিস রকের কথায় কেন উচ্ছ্বসিত দর্শকরা ?

অস্কারের (Chris Rock 'still processing' slap of Will Smith) মঞ্চে চড়-কাণ্ডের পর প্রথমবার জনসমক্ষে এসে সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন ক্রিস রক (Chris Rock on Smith's slap)৷



9. Abir in Purulia : গুপ্তধনের সন্ধানে এবার পুরুলিয়ায় সোনাদা-আবির, পুরোদমে চলছে শ্যুটিং

খুব তাড়াতাড়ি নতুন গল্প নিয়ে পর্দায় ফিরতে চলেছেন সোনাদা । অর্থাৎ আরও একবার পর্দায় জুটি বাঁধছেন আবির চট্টোপাধ্যায় এবং অর্জুন চক্রবর্তী ৷ ছবির নাম "কর্ণসুবর্ণের গুপ্তধন"। আর সেই ছবির শ্যুটিংয়ের জন্যই আপাতত পুরুলিয়া পরিচালক ধ্রুব বন্দোপাধ্য়ায় এবং তাঁর পুরো টিম ৷

10. IPL 2022 : হাসারাঙ্গা, আকাশদীপ-দের দাপটে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে হার নাইটদের

চলতি মরসুমের দ্বিতীয় ম্য়াচেই মুখ থুবড়ে পড়ল কেকেআর শিবির (Royal Challengers Bangalore Won By 3 wkts) ৷ ফাফ ডুপ্লেসির আরসিবির কাছে তিন উইকেটে হারতে হল শ্রেয়স আইয়ারের দলকে ৷ নাইটদের হারের এই কারণ টপ অর্ডার ব্যাটারদের ব্যর্থ হওয়া ৷ আকাশদীপ ও শাহবাজের বোলিং পারফর্মেন্সে খুশি আরসিবি ৷