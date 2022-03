1. CBI Probe into Rampurhat Massacre : সিটের থেকে ভার নিল সিবিআই, বগটুইয়ে শুরু তদন্ত

আদালতের নির্দেশে গতকালই রামপুরহাটের বগটুইয়ে গণহত্যার তদন্তে নেমেছে সিবিআই ৷ আজ সিট-এর থেকে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিতে তারা রামপুরহাট থানায় গেল (CBI Probe into Rampurhat Massacre) ৷



2. Mamata Banerjee North Bengal Tour : উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, হামরো পার্টির সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা

একদিকে শিলিগুড়ি পৌরনিগমে এককভাবে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ অন্যদিকে পাহাড়ে নতুন রাজনৈতিক দলের উত্থান ৷ নয়া এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পাহাড়ে যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee North Bengal Tour) ৷



3. Gas Cylinder Blast in Malda : কালিয়াচকে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, মৃত চার বছরের শিশু

সকালে হঠাৎ রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মালদার কালিয়াচকে (Gas Cylinder Blast in Malda) ৷



4. Corona Update in India : করোনায় মৃত্যু 4100, দৈনিক সংক্রমণ 2 হাজারের নীচে

করোনার দৈনিক সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে থাকলেও বেড়েছে মৃত্যু (Corona Update in India) ৷



5. Lord Shiva Abides by Court Notice : ছত্তিশগড়ে আধিকারিকদের ভুলে হাজিরার নোটিস পেয়ে অটোয় চেপে তহসিল দফতরে ‘ভগবান শিব’

ছত্তিশগড়ের রায়গড়ে সরকারি জমি ও পুকুর দখলের মামলায় ভগবান শিবের নামে হাজিরার নোটিস (Lord Shiva Abides by Court Notice in Chhattisgarh) ৷ এই ঘটনা জানাজানি হতেই হইচই পড়ে গেল রায়গড় তহসিল দফতরে ৷ পরে কর্তৃপক্ষ নতুন করে মন্দির কর্তৃপক্ষের নামে নোটিস জারি করেছে হাজিরার জন্য ৷



6. Journalist Found Dead : বেঙ্গালুরুতে সাংবাদিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চিঠিতে স্বামীর অত্যাচারে আত্মহত্যা বলে উল্লেখ

মহিলা সাংবাদিকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য (Woman Working With International News Agency Found Dead in Bengaluru) ৷ বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা ওই সাংবাদিক একটি আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থায় কর্মরত ছিলেন ৷



7. Sealdah Phoolbagan Metro : সিআরএস রিপোর্টে সংশোধনের পরামর্শ, চালু হবে শিয়ালদা-ফুলবাগান মেট্রো ?

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর একটি অংশ শিয়ালদা থেকে ফুলবাগান মেট্রোপথ ৷ এর নানাদিক খুঁটিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠাল কমিশন অফ রেলওয়ে সেফটি ৷ তাহলে চলবে কি মেট্রো রেল (Sealdah Phoolbagan Metro) ?



8. Mission Impossible 8 : 'মিশন: ইম্পসিবল 8' দিয়েই শেষ হবে ইথান হান্টের যাত্রা

হলিউড রিপোর্টারের খবর অনুযায়ী শেষ মিশন ইম্পসিবলের কাজ করছেন টম ক্রুজ (Tom Cruise New Movie) ৷ 'মিশন: ইম্পসিবল 8' দিয়েই শেষ হবে এই জনপ্রিয় ছবির কাহিনি ৷



9. Chiranjeevi and Jr NTR on RRR : ছবির সাফল্যে অনুরাগীদের ভালবাসা জানালেন এনটিআর, আরআরআর-এ মুগ্ধ চিরঞ্জিবীও

'আরআরআর' মুক্তির পর ফ্যানেদের ভালবাসার জন্য তাঁদের শুভেচ্ছা জানালেন জুনিয়র এনটিআর ৷ একইসঙ্গে রাজামৌলির নতুন এই ছবি কুড়লো চিরঞ্জিবীর প্রশংসাও (Chiranjeevi Reaction on RRR) ৷



10. Sourav on women's IPL : পরের বছরেই মেয়েদের আইপিএলের পরিকল্পনায় বোর্ড, জানালেন সৌরভ

2023-27 আইপিএলের মিডিয়া স্বত্বের ব্যাপারেও আলোচনা হয় শুক্রের বৈঠকে ৷ খুব শীঘ্রই এ ব্যাপারে টেন্ডার ডাকা হবে বলে বোর্ড সূত্রে খবর (IPL Media rigts tender will be out soon for 2023 to 2027) ৷