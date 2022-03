1. CBI to Investigate Rampurhat Massacre : বাতিল সিট, বগটুই গণহত্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

রামপুরহাটের ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের (High Court on Rampurhat Bagtui Massacre) । 7 এপ্রিলের মধ্যে জমা দিতে হবে প্রাথমিক রিপোর্ট ৷



2. CBI Probe on Rampurhat Massacre : বগটুইয়ে নমুনা সংগ্রহ করল সিবিআইয়ের ফরেন্সিক টিম

হাইকোর্টের নির্দেশের পরই বগটুই পৌঁছল সিবিআইয়ের তদন্তকারী দল (CBI to Investigate Rampurhat Massacre) ৷ ঘটনাস্থল থেকে নমুনা সংগ্রহ করছেন তাঁরা ৷



3. Kolkata Metro Service : এপ্রিলেই ফুলবাগানের সঙ্গে জুড়ছে শিয়ালদা মেট্রো, এ বছরে আরও দু’টি করিডরে পরিষেবা

এপ্রিলেই সম্ভবত চালু হচ্ছে শিয়ালদা থেকে ফুলবাগানের মধ্যে মেট্রো পরিষেবা (Sealdah to Sector V Metro Service will Start from April) ৷ আগমী 10 দিনের মধ্যে কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি বোর্ডের চূড়ান্ত ছাড়পত্র এসে যাওয়ার কথা ৷ তারপর যত দ্রুত সম্ভব শিয়ালদার সঙ্গে সেক্টর ফাইভের ওই করিডরকে জুড়ে দেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি এ বছরই জোকা থেকে তারাতলা পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবা শুরু করার পরিকল্পনা রয়েছে কলকাতা মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের ৷



4. Bombs Recovered in Birbhum : বীরভূমের মারগ্রামে উদ্ধার 200টি বোমা

বীরভূম থেকে উদ্ধার হল প্রায় 200টি বোমা (bombs recovered in Birbhum) ৷ মাড়গ্রাম থানার ছোট ডাঙাল গ্রাম থেকে এই বোমাগুলি পুলিশ উদ্ধার করেছে বলে জানা গিয়েছে ।

5. Expelled Leader With District TMC president: জেলা তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে বহিষ্কৃত নেতার ছবি, বিতর্ক দিনহাটায়

জেলা তৃণমূল সভাপতির সঙ্গে বহিষ্কৃত নেতার ছবি, সোশ্য়াল মিডিয়ায় তা ছড়িয়ে পড়তেই বিতর্কের সৃষ্টি হল দিনহাটায় (Expelled Leader With TMC president) ৷



6. Asansol By-Election 2022 : রানিগঞ্জে শত্রুঘ্ন সিনহার প্রচারে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা

আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচনে (Asansol By-Election 2022) তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার প্রচারে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা ৷ আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার জেমেরি পঞ্চায়েত এলাকায় তৃণমূল প্রার্থীর প্রচার মঞ্চে উঠে পড়েন কর্মী-সমর্থকরা ৷

7. NBSTC Staff Crisis: কর্মী সংকটে ধুঁকছে এনবিএসটিসি, 250 বাস নামছে না রাস্তায়

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থায় কর্মী সংকটে জন্য় প্রায় আড়াইশো বাস রাস্তায় নামতে পারছে না (NBSTC Staff Crisis)। কন্ডাক্টরকে দিয়ে ক্লার্কের কাজ ও আধিকারিকদের দিয়ে ইন্সপেক্টরের কাজ করানো হচ্ছে।



8. Petrol, diesel prices hiked: আরও দামি পেট্রল-ডিজেল, 4 দিনে বাড়ল 2.40 টাকা

মঙ্গল ও বুধবারের পর একদিন বিরতি দিয়ে শুক্রবার আবারও বাড়ল পেট্রল ও ডিজেলের দাম ৷ গত চার দিনে লিটারে 2.40 টাকা বেড়েছে দাম (Petrol, diesel prices hiked by Rs 2.40 in four days) ৷



9. FIFA World Cup Qatar 2022 : ফের ফিফা বিশ্বকাপের মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইতালি

2022 কাতার বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ ইতালি (FIFA World Cup Qatar 2022) ৷ ফিফা বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারের প্লে অফ সেমিফাইনালে নর্থ ম্যাসেডোনিয়ার কাছে হেরে মূলপর্বে যোগ্যতা অর্জন করতে পারলেন না মানচিনিরা (Italy to Miss World Cup Again After Loss to North Macedonia) ৷ ঘরের মাঠে দ্বিতীয়ার্ধে ইনজুরি টাইমে গোল হজম করতে হয়েছে ইতালিকে ৷ সেই সঙ্গে 0-1 গোলে হেরে পরপর দু’বার বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে যেতে পারল না ইতালি ৷



10. Salman Khan New Film : 'গডফাদার'-এর শ্যুটিংয়ের কাজ শেষ করলেন ভাইজান

তেলেগু ছবি 'গডফাদার'-এর শ্যুটিংয়ের কাজ শেষ করলেন বলিউডের ভাইজান ৷ এই ছবিতে সলমনের সঙ্গেই পর্দায় দেখা যাবে দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জীবী এবং রাম চরণকেও (Salman Khan in Chiranjeevi film Godfather) ৷