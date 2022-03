1. China-US Peace Talk : বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে বাইডেনকে বার্তা দিলেন জিনপিং

24 দিন ধরে ইউক্রেনের উপর আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে রাশিয়া ৷ এবার যুদ্ধ থামাতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ৷ বিশ্বে শান্তি বজায় রাখতে আমেরিকা ও চিনকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে বলেও বাইডেনকে জানান তিনি (China-US Peace Talk) ৷

2. Father-Son Attacked by Goons : অসামাজিক কাজের প্রতিবাদ করায় তিলজলায় আক্রান্ত বাবা-ছেলে, চলল গুলি

দিনকয়েক আগে প্রতিবেশী রাজু রাই অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ অভিযান চালিয়ে জীবৎ রাইয়ের অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধ করে দেয়। সেই আক্রোশ থেকেই অভিযুক্ত শনিবার সকালে রাজুর উপর আক্রমণ করে (Father-Son Attacked by Goons at Tiljala Protesting against anti-social activities)।

3. Bus Accident in Karnataka : কর্নাটকে বাস উল্টে মৃত কমপক্ষে 8

যাত্রী বোঝাই বাস উল্টে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা কর্নাটকের টুমাকুরু জেলায় (Bus Accident in Karnataka ) ৷

4. India-Japan 14th Annual Summit : 14তম বার্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদা

দু’দিনের ভারত সফরে আসছেন জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিয়ো কিশিদা (India-Japan 14th Annual Summit) ৷ দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং অন্যান্য পারিষদের নিয়ে ভারত-জাপান বার্ষিক সম্মেলন হতে চলেছে (Japan PM Fumio Kishida in India for 14th Bilateral Annual Summit) ৷ বৈঠকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতে চলেছে, দুই দেশের মধ্যে চলা বিশাল বাণিজ্যিক সম্পর্ক ৷ সেই সঙ্গে ইউক্রেন ও রাশিয়ার মধ্যে চলা যুদ্ধে পশ্চিম বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা হতে পারে দুই রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে ৷

5. Road Accident in Malda : পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক মাদ্রাসা পরীক্ষার্থীর, গুরুতর আহত আরও এক

জীবনের বড় পরীক্ষা দেওয়া শেষ হল ৷ কিন্তু বাড়ি আর ফেরা হল না ৷ বৃহস্পতিবার মাদ্রাসা বোর্ডের (West Bengal Board Of Madrasah Education) শেষ পরীক্ষা ছিল ৷ পরীক্ষা দিয়ে দুই বন্ধু এজারুল ও রাকিবুল বাইকে করে বাড়ি ফিরছিল, দুর্ঘটনার মুখে পড়ে প্রাণ গেল একজনের ৷ আরেকজন হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে ৷ এই ঘটনার খবর পেয়ে জেলা তৃণমূল সভাপতি তথা মালতিপুরের বিধায়ক আবদুর রহিম বক্সি তাদের দেখতে যান ৷

6. KMC Education Licence : লাইসেন্স ছাড়াই শহরে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আইনি পথে পৌরনিগম কর্তৃপক্ষ

শহরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে গেলে কলকাতা পৌরনিগমের লাইসেন্স দরকার ৷ কিন্তু তা নেই অনেক নামী, বেনামী স্কুলের (KMC Education Licence) ৷

7. Vladimir Putin on Russian forces : দেশাত্ববোধক ভাষণ, রুশবাহিনীর প্রশংসায় বিশাল সমাবেশ পুতিনের

রাশিয়ান বাহিনীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন (Vladimir Putin Praise Russian Forces for Their Fight in Battel Ground) ৷ ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁর সেনারা লড়াই করছেন বলে জানান তিনি ৷ সেই সঙ্গে বহুদিন পর রাশিয়ায় এমন ঐক্য দেখা গিয়েছে বলেও দাবি করেন পুতিন ৷ তবে, পুতিনের এই সমাবেশ এবং সেনার প্রশংসা কেবলই তাঁর ঘরের ভিতরে তৈরি হওয়া অশান্তিকে দেশাত্ববোধের মোড়কে চাপা দেওয়ার চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে ৷

8. IND W vs AUS W : হরমনপ্রীত-মিতালির ব্যাটে অজিদের কঠিন লক্ষ্যমাত্রা ভারতের

তৃতীয় উইকেটে এই দুই ব্যাটারের 130 রানের জুটিতে প্রাথমিক ধাক্কা সামলেও দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় ভারতের মেয়েরা (Mithali Raj-Yastika Bhatia added 130 runs in third wicket partnership) ৷ অধিনায়কোচিত অর্ধশতরানে বড় রানের ভিত গড়েন মিতালি ৷

9. Man Killed Son in Kerala : ছেলে ও তাঁর পরিবারকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে গ্রেফতার বৃদ্ধ

কেরালায় পারিবারিক অশান্তির জেরে এক বৃদ্ধ তাঁর ছেলে, পুত্রবধূ এবং তাঁদের দুই সন্তানকে পুড়িয়ে মারলেন (Man Sets Fire on Son and His Family in Kerala) ৷ কেরালার ইদুক্কির ঘটনায় বৃদ্ধকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ৷ পেট্রল ঢেলে ঘুমের মধ্যে তাঁদের পুড়িয়ে মারা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ সম্পত্তি বিবাদের জেরে এই ঘটনা বলে পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে ৷

10. Drug Free Society : নেশামুক্ত সমাজ গড়তে দৌড়ে দার্জিলিং ফুলিয়ার যুবকের

নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে করতে হবে নিয়মিত শরীরচর্চা । সমাজকে সচেতনের বার্তা (Drug Free Society) দিতে প্রায় 600 কিলোমিটার পাড়ি দেওয়ার উদ্দেশ্যে দার্জিলিংয়ে রওনা দিল এক যুবক, তাও আবার দৌড়ে ৷ তার নাম মাহিতোষ ঘোষ, বাড়ি নদিয়ার শান্তিপুর থানার অন্তর্গত ফুলিয়ায়। এ প্রথম নয়, এর আগেও সমাজকে বার্তা দিতে দৌড়েই দিঘা পাড়ি দিয়েছিল । গাছ লাগানো থেকে শুরু করে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' এবং নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে ৷ আর এবার দার্জিলিং, লক্ষ্য একটাই পরিবেশ সম্পর্কে মানুষকে আরও বেশি সচেতন করা। মহিতোষ যাবে দৌড়ে আর তার বন্ধুরা সাইকেলে করে তার সঙ্গে যাবেন। মাহিতোষের এই উদ্যোগে খুশি এলাকাবাসীও ।