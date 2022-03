1.Solapur Accident Death : মহারাষ্ট্রের দিন্দিতে পুণ্যার্থীবাহী ট্রাক্টরে ধাক্কা ট্রাকের, মৃত 7 ও জখম 40

মহারাষ্ট্রের দিন্দিতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 7 পুণ্যার্থীর (7 died in an accident in Dindi of Maharashtra) ৷ জখম হয়েছেন আরও 40 জন ৷

2. Indian Students Died in Toronto : কানাডার টরন্টোয় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু 5 ভারতীয় পড়ুয়ার

টরন্টোয় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল 5 জন ভারতীয় পড়ুয়ার (5 Indian Students died in an Accident in Toronto) ৷ জখম হয়েছেন আরও দু'জন ৷ দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয় শনিবার ৷

3. Wife is not Female: স্ত্রী'র শরীরে পুরুষাঙ্গ ! 420 মামলায় বিবাহবিচ্ছেদ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে স্বামী

স্ত্রী'র শরীরে পুরুষাঙ্গ রয়েছে (wife is not female)৷ তাঁর সঙ্গে প্রতারণা করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ এই অভিযোগে বিবাহবিচ্ছেদের (husband seeking divorce) মামলা করেছেন স্বামী ৷ স্ত্রী'কে নোটিস পাঠিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court issues notice to spouse on husband's plea)৷

4. Adhir Ranjan Chowdhury on CWC: পদ ছাড়তে চাইলেও ওয়ার্কিং কমিটির বাধায় সোনিয়ারা ফের স্বপদে: অধীর

গান্ধিরা পদ ছাড়ার জন্য তৈরিই ছিলেন (Gandhis Were Ready To Sacrifice Their Posts For Party) ৷ কিন্তু তাতে রাজি হয়নি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি (Sonia Gandhi in CWC) ৷ জানালেন অধীররঞ্জন চৌধুরী (Adhir Ranjan Chowdhury on Gandhis)৷

5. German Open final : ফাইনালে 'লক্ষ্যভ্রষ্ট' লক্ষ্য সেন, রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল ভারতীয় শাটলারকে

স্ট্রেট গেমে (15-21, 18-21) হেরে জার্মান ওপেন সুপার 300 টুর্নামেন্টে রুপো জিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হল বিশ্বের 12 নম্বর শাটলার লক্ষ্য সেনকে (Lakshya Sen loses in Final of German Open Super 300) ৷

6. Shashi Tharoor lauds PM Modi: মোদি অসাধারণ প্রাণশক্তির মানুষ, প্রশংসায় থারুর

উত্তরপ্রদেশে বিজেপির জয়ের গোটা কৃতিত্ব (Congress leader Shashi tharoor launded PM saying man of tremendous vigour and dynamism) প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে দিলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর (Shashi Tharoor lauds PM Modi) ৷

7. TMC councillor shot dead : পানিহাটির নবনির্বাচিত তৃণমূল কাউন্সিলরকে গুলি করে খুন

পানিহাটি পৌরসভার 8 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অনুপম দত্তকে রবিবার সন্ধেয় খুব কাছ থেকে গুলি করে পালায় একদল দুষ্কৃতী ৷ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর (Panihati TMC councillor shot dead at Agarpara) ৷

8. Tiger Pic Captured In Sundarban: সুন্দরবনে পর্যটকদের ক্যামেরাবন্দি হল দক্ষিণরায়

শীতের শেষে মার্চ মাসেও পর্যটকরা ভিড় জমাচ্ছেন সুন্দরবনে। সেই পর্যটকদেরই দেখা দিল সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (Tiger Picture Captured In Sundarban)। এদিন সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে পিরখালি 4 নম্বর জঙ্গলের কাছে একদল পর্যটকের নজরে পড়ল দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায় নজরে পড়তেই পর্যটকদের বোট ও লঞ্চগুলি সেদিকে খানিকটা এগিয়ে যায়। নিরাপদ দূরত্ব থেকেই দেখতে থাকেন বাঘের কার্যকলাপ।

9. TMC Review Meeting : রিভিউ কমিটি গড়লেন অভিষেক, চলতি মাসেই গোয়ার ফলাফলের পর্যালোচনা বৈঠক

বাংলার বাইরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গোয়াই প্রথম অ্যাসিড টেস্ট ছিল অভিষেকের ৷ তাই রিভিউ কমিটিও গড়লেন তিনি ৷ যার মাথায় হরিয়ানার তৃণমূল নেতা অশোক তানওয়ার (The committee will be headed by Haryana TMC leader Ashok Tanwar) ৷

10. Panihati Councillor Murder : পানিহাটিতে কাউন্সিলর খুনে গ্রেফতার সুপারি কিলার

পানিহাটিতে সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল কাউন্সিলর খুনের ঘটনায় গ্রেফতার হল হরিণঘাটার সুপারি কিলার (Contract killer arrested in Panihati Councillor Murder case) ৷