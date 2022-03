1. HC On Anubrata Mandal : হাইকোর্টে ধাক্কা অনুব্রতের, গরু পাচার মামলায় রক্ষাকবচের আবেদন খারিজ

সিবিআইয়ের সমন এড়াতে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন কেষ্ট ৷ রক্ষাকবচ চেয়েছিলেন হাইকোর্টে ৷ যদিও অনুব্রতকে রক্ষাকবচ দিতে রাজি হলেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা ৷

2. Ukraine Crisis : রুশ হামলাকারীদের বিরুদ্ধে হেট স্পিচে সম্মতি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের

ইউক্রেনে (Russia Ukraine War) হামলাকারী রুশদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক পোস্টেও অনুমোদন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামের অভিভাবক সংস্থা মেটা (Facebook Instagram to allow posts calling for violence against Russians) ৷

3. Nadda on BJP Victory : নির্বাচনের সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন মোদি, জয়ের পর পরিবারতন্ত্র নিয়ে খোঁচা নাড্ডার

চার রাজ্যে বিধানসভা (Assembly elections 2022) নির্বাচনে বিপুল জয়ের (Nadda on BJP Victory) পর জেপি নাড্ডা বললেন, দেশের রাজনীতির সংস্কৃতিকেই বদলে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (BJP landslide victory in four of the five Assembly Elections) ৷

4. Rail blocked at Nasibpur : নিত্য যন্ত্রণা, নসিবপুরে রেল অবরোধ ক্ষুব্ধ যাত্রীদের

রোজই হয় দেরিতে আসছে ট্রেন, নয়তো বাতিল হচ্ছে (train cancellation, delay) ৷ এই অভিযোগে নসিবপুর স্টেশনে রেল অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন যাত্রীরা (Rail blocked at Nasibpur)৷

5. PM Modi Attacks Opposition Parties : ভারতের জনতাই পরিবারতন্ত্র শেষ করবে, বিরোধীদের তোপ মোদির

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ তার পরই বিরোধীদের নিশানা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi Attacks Opposition Parties) ৷

6. Telangana CM KCR Hospitalized : হাসপাতালে ভর্তি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী

অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কেসিআর (Telangana CM KCR Hospitalized)।

7. Killer of Che Guevara Dies : চে-র হত্যাকারী বলিভিয়ার প্রাক্তন সৈনিক প্রয়াত

80 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন চে গেভারার হত্যাকারী বলিভিয়ার প্রাক্তন সৈনিক (Bolivian soldier who killed Che Guevara dies at age 80) মারিও তেরান সালাজার (Killer of Che Guevara Dies) ৷

8. West Bengal Weather Update : বঙ্গে বাড়বে গরমের অস্বস্তি, পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের

বইয়ের পাতায় ফাল্গুন-চৈত্র বসন্ত কাল হিসেবে পরিচিত হলেও বঙ্গের আবহাওয়া এখন গ্রীষ্মময় ৷ বসন্ত ভাল করে উপভোগ করার আগেই বঙ্গে হাজির গ্রীষ্ম ৷ আগামী দিনগুলিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Forecast) ৷

9. Modi on BJPs Win in UP : উত্তরপ্রদেশের ফলাফল আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত করল, আত্মবিশ্বাসী মোদি

বৃহস্পতিবার পাঁচ রাজ্যে বিধানসভার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে (Five States Assembly Poll Results 2022) ৷ চার রাজ্যে ক্ষমতা ধরে রেখেছে বিজেপি ৷ এই জয় 2024-এর লোকসভার জয় নিশ্চিত করল ৷ এদিন এমনই দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

10. Maneesh Sharma on Tiger 3: অপেক্ষার ফল বৃথা যাবে না, 'টাইগার 3'-এর দেরিতে মুক্তি নিয়ে বললেন মণীশ

আগামী বছর ইদে মুক্তি পেতে চলেছে বহু প্রতিক্ষিত ছবি 'টাইগার 3' (Salman Khan Katrina Kaif Tiger 3 Release Date) ৷ দীর্ঘ অপেক্ষার পর ছবি দেখে ভাইজান বা ক্য়াটরিনা অনুরাগীদের হতাশ হতে হবে না জানিয়ে দিলেন পরিচালক মণীশ শর্মা ৷