1.CBI Summons Anubrata : অনুব্রতকে চতুর্থবার নোটিস সিবিআইয়ের, হাজিরা এড়ালে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি

গরু পাচারকাণ্ডে জিজ্ঞসাবাদের জন্য চতুর্থবার অনুব্রত মণ্ডলকে নোটিস পাঠাল সিবিআই (CBI Summon Anubrata Mandal for 4th Time) ৷ আগামী 14 মার্চ নিজাম প্যালেসে অনুব্রতকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে ৷ এবার হাজিরা এড়ালে আইনি পদক্ষেপের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তরফে ৷

2. Gas Cylinder Explosion In Bulandshahr: কলেজের রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, পড়ুয়া-সহ ঝলসে গেলেন 13 জন

উত্তরপ্রদেশের বুলন্দশহরের একটি পলিটেকনিক কলেজের রান্নাঘরে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ, পড়ুয়া-সহ ঝলসে গেলেন 13 জন (Gas Cylinder Explosion In Bulandshahr) ৷

3. Madhyamik Examination 2022 : মাধ্যমিকেও এবার স্পর্শকাতর কেন্দ্র, কড়া নিরাপত্তায় শুরু হচ্ছে পরীক্ষা

এতদিন শুনে এসেছেন নির্বাচনে স্পর্শকাতর বুথের কথা ৷ এবার মাধ্যমিক পরীক্ষাতেও চিহ্নিত করা হল স্পর্শকাতর কেন্দ্র ৷ জলপাইগুড়ি জেলায় (Madhyamik Examination in Jalpaiguri) ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করা হয়েছে সেইসব স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে ৷ সেখানে থাকছে কড়া নজরদারির ব্যবস্থা ৷ জলপাইগুড়িতে কোথায় কোথায় রয়েছে এইসব স্পর্শকাতর পরীক্ষা কেন্দ্র ?

4. 45th Kolkata Book Fair : এই প্রথম কলকাতা বইমেলায় নেই গণশক্তির স্টল, আক্ষেপ দোলার

এই প্রথম কলকাতা বইমেলায় নেই সিপিআইএমের মুখপত্র গণশক্তি পত্রিকার স্টল (CPIM Mouthpiece Ganashkti has not Any Stall in Kolkata Book Fair) ৷ যা নিয়ে আক্ষেপ শোনা যাচ্ছে খোদ তৃণমূল নেতৃত্বের কথায় ৷ তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন আক্ষেপের সঙ্গে বলেন, গণশক্তির স্টল থাকলে ভাল হত ৷ তবে, বাম ছাত্র ও যুব সংগঠনের দু’টি স্টল রয়েছে ৷ সেখানে ভিড়ও করছেন লোকজন ৷

5. Ukrainian soldiers get married amid war: যুদ্ধক্ষেত্রেও ফুটল বিয়ের ফুল, বম্ব শেল্টারে বিবাহবন্ধনে ইউক্রেনের দুই সৈনিক

যুদ্ধক্ষেত্রেও ফুটল বিয়ের ফুল ৷ রাশিয়ার (Ukraine Russia war) আক্রমণের মাঝেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন ইউক্রেনের দুই সৈনিক (Ukrainian soldiers get married amid war)৷

6. Mandira Bedi : শাড়ি পরা অ্যাঙ্কারকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখতেন ক্রিকেটাররা ! 19 বছর পর বিস্ফোরক মন্দিরা

ক্রিকেটাররা তাঁর দিকে এমনভাবে তাকিয়ে থাকতেন যেন তিনি একঘরে (Mandira says she got stared down by a lot of cricketers) ৷ বিশেষ সাক্ষাৎকারে জানালেন ক্রিকেট শো হোস্ট মন্দিরা বেদী ৷

7.Modi to speak with Zelenskyy : আজ ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলবেন মোদি

আজ ইউক্রেনের (Russia Ukraine war) প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কির (PM Narendra Modi to speak to Ukrainian President Zelenskyy on the phone today) সঙ্গে ফোনে কথা হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির (PM Modi to speak to Ukrainian President)৷

8. Russia-Ukraine Conflict : নির্বিচারে হত্যালীলা চলছে, ক্ষমা করব না ; হুঙ্কার জেলেনস্কির

লাগাতার 12 দিন ধরে রুশ আক্রমণে বিধ্বস্ত ইউক্রেন (Russia-Ukraine Conflict) ৷ প্রতিদিন মৃত্যুবরণ করছেন নিরীহ মানুষ ৷ এই পরিস্থিতিতে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি হুঁশিয়ারি দিলেন ৷ বললেন, এর শোধ আমরা নেবই ৷ কাউকে ক্ষমা করা হবে না ৷

9. 45th Kolkata Book Fair : ‘কাতুকুতু বুড়ো’, ‘রামগড়ূরের ছানা’রা বইমেলায় এবার কমিকস আকারে

কমিকসের আকারে সুকুমার রায়ের ‘আবোল তাবোল’ (Abol Tabol of Sukumar Ray in form of Comics) ৷ 45তম কলকাতা বইমেলায় (45th Kolkata Book Fair) লেখক সুযোগ বন্দ্যোপাধ্যায় বইটিকে কমিকসের আকারে নিয়ে এসেছেন ৷ আর বইমেলায় আসা বাচ্চাদের মধ্যে বইটির চাহিদা সবচেয়ে বেশি ৷

10. SA RE GA MA PA Finale: 'সা রে গা মা পা'-র ফাইনালে মঞ্চ কাঁপালেন দুই বঙ্গকন্যা

রবিবার 'সা রে গা মা পা'-র ফাইনালে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান দখল করলেন দুই বাঙালি কন্য়া ৷ বিজয়ীর ট্রফি হাতে শেষ হাসি হাসলেন নীলাঞ্জনা রায় ( Neelanjana Ray Wins SA RE GA MA PA Finale)৷ দ্বিতীয় স্থান দখল করলেন হুগলির রাজশ্রী বাগ ৷ অন্যদিকে তৃতীয় স্থান পেলেন শরৎ শর্মা ৷