1.Virat Kohli 100th Test : সঙ্গী অনুষ্কা, ছেলেবেলার নায়কের থেকে শততম ম্যাচের স্মারক পেয়ে আপ্লুত বিরাট

প্রাক-ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনেই আবেগে ভেসেছিলেন কোহলি ৷ এদিন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাত থেকে শততম টেস্ট ম্যাচের সংবর্ধনা নেওয়ার সময়েও আবেগ বাঁধ মানেনি 70টি আন্তর্জাতিক শতরানের মালিকের (Virat Kohli gets special 100th test match cap from his childhood hero Rahul Dravid) ৷

2. Dilip on Mamata Banarjee : অখিলেশের খেলা শেষ করতে গিয়েছেন, বারাণসীতে মমতার প্রচার নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরপ্রদেশে অখিলেশের সুযোগ নষ্ট করতে গিয়েছেন বলে কটাক্ষ করলেন দিলীপ ঘোষ (Mamata Banarjee Goes Uttar Pradesh To Finish Akhilesh Yadav Chance in Election) ৷ তাঁর মতে, সেখানে গিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীকে যে ভাষায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিঁধেছেন, তা মানুষ ভালভাবে নেবে না ৷

3. Purba Medinipur Road Accident : নন্দকুমার জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত এক মহিলা, পুলিশের গাড়িতে আগুন

জাতীয় সড়কে অটোরিকশাকে ধাক্কা মারে ডাম্পার ৷ ঘটনাস্থলেই মারা যান এক মহিলা শ্রমিক (Purba Medinipur Road Accident) ৷

4. Russia-Ukraine Conflict : কিভ ছাড়ার পথে গুলিবিদ্ধ ভারতীয় ছাত্র, ভর্তি হাসপাতালে

কিভ ছাড়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি ৷ পোল্যান্ড সীমান্তে যাচ্ছিলেন ৷ পথে গোলাগুলিতে জখম হয়েছেন এক ভারতীয় ছাত্র (Russia Ukraine Conflict) ৷

5. ND vs SL 1st Test : দুই ওপেনারকে হারিয়েও মধ্যাহ্নভোজের আগেই একশো পেরোল ভারত

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টের প্রথমদিন মর্নিং সেশনে 109 রান তুলল ভারত (India are 109 FOW 2 at lunch) ৷ ক্রিজে অপরাজিত হনুমা বিহারী এবং সেঞ্চুরি টেস্ট খেলতে নামা বিরাট কোহলি ৷

6. Rod Marsh Died : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত অজি কিংবদন্তি রড মার্শ

জীবনের বাইশ গজে আর ফেরা হল না রড মার্শের ৷ 74 বছর বয়সে প্রয়াত হলেন অস্ট্রেলিয়ান কিংবদন্তি (Aussie Cricket Legend Rod Marsh dies aged 74) ৷ অ্যাডিলেডের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ব্যাগি গ্রিন মাথায় 96টি টেস্ট খেলা মার্শ ৷

7. Russia-Ukraine Conflict : রফাসূত্র না-বেরোলেও 'মানবিক করিডর' ইস্যুতে সম্মত রাশিয়া-ইউক্রেন

পোডোলিয়াকের বিবৃতিতে সিলমোহর প্রদান করেন রুশ প্রেসিডেন্টের সহকারী ভলোদিমির মেদিনস্কি জানান, এই করিডর তৈরিতে প্রয়োজনে সাময়িক যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত গ্রহণেও প্রস্তুত দু'পক্ষ (Two sides agree to announce temporary ceasefire in areas where evacuation is happening) ৷

8. Corona Update in India : দৈনিক করোনা সংক্রমণ আজও 6 হাজারে

করোনা সংক্রমণ এখন নিম্নমুখী ৷ গতকাল প্রকাশিত রিপোর্টে দৈনিক করোনা সংক্রমণ 6 হাজারের ঘরে ছিল ৷ আজকের তথ্যেও খুব একটা হেরফের হয়নি (Corona Update in India) ৷

9. Randeep Hooda knee surgery : শ্যুটিংয়ে চোট পেয়ে অস্ত্রোপচারের জন্য় হাসপাতালে ভর্তি রণদীপ হুডা

বলি অভিনেতা রণদীপ হুডার পায়ের অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হল (Randeep Hooda undergoes knee surgery ) ৷ গত মাসে একটি যুদ্ধ দৃশ্য়ের শ্যুটিং চলাকালীন হাঁটুতে চোট পান 45 বছর বয়সি এই অভিনেতা ৷ আপাতত সুস্থ রণদীপ ৷

10. Rajdhari Pala Workshop: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অ্যাকাডেমির আয়োজনে রাজধারী পালার কর্মশালা উত্তরবঙ্গে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সঙ্গীত এবং দৃশ্যকলা অ্যাকাডেমির আয়োজনে ৯ থেকে ১২ মার্চ উত্তরবঙ্গের খড়িবাড়ি ওয়ারিশ জোত বস্তিতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে রাজধারী পালার কর্মশালা (Rajdhari Pala Workshop organized by West Bengal State Academy)।