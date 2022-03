1. Bengal civic polls result 2022 Live : বহরমপুরে ফুটল ঘাসফুল, নদিয়ার তাহেরপুর বামেদের

পৌরভোটে ব্যাপক অশান্তির ছবি সামনে এসেছে ৷ এর পুনরাবৃত্তি চায় না নির্বাচন কমিশন ৷ আজ 108টি পৌরসভার ফলাফলের জন্য তাই বাড়তি সতর্কতা নির্বাচন কমিশনের ৷ সকাল আটটা থেকে গণনা শুরু ৷ ইতিমধ্যেই দিনহাটা পৌরসভা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দখল করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ পৌরসভার ফলাফল সংক্রান্ত আপডেট পেতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের লাইভ পেজে ৷

2. Bengal civic polls 2022: অনুব্রতর গড়ে জেলে বসেই জয়ী রামপুরহাটের সিপিআইএম প্রার্থী

ইভিএম ভাঙায় এখনও তিনি জেলে ৷ তবে রামপুরহাট পৌরসভার (Bengal civic polls 2022) একমাত্র 17 নম্বর ওয়ার্ডে লাল পতাকা তুলে ধরলেন সিপিআইএম প্রার্থী সঞ্জীব মল্লিক (only one cpim candidate wins)৷

3. Aryan Khan Case : তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ড্রাগ চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রমাণ নেই আরিয়ানের বিরুদ্ধে

ড্রাগ চালান চক্রের সঙ্গে যোগাযোগের কোনও প্রমাণ মিলল না শাহরুখ পুত্র আরিয়ান খানের বিরুদ্ধে (SIT report on Aryan Khan) ৷ বিশেষ তদন্ত কমিটি এসআইটির আদালতে দেওয়া রিপোর্ট নাকি বলছে, আরিয়ান খান কখনওই মাদক কাণ্ডে যুক্ত ছিল না ৷ এমনটাই বলছে সূত্র ৷ যদিও তা মানতে রাজি নন এসআইটি প্রধান সঞ্জয় সিং ৷

4. Bengal Civic Polls Result 2022 :কোচবিহারে ছয়ে ছয় তৃণমূল, বিজেপি শূন্য

দিনহাটা পৌরসভায় (Dinhata Municipality Election) আগেই বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় জয় পেয়েছে তৃণমূল ৷

5. Bengal Civic Polls Result 2022 : কোচবিহারের 2নং ওয়ার্ডে মায়ের সঙ্গে লড়াইয়ে জয়ী ছেলে

তৃণমূল প্রার্থী তথা মা মীনা তরকে হারালেন নির্দল প্রার্থী উজ্জ্বল তর (Son Wins Against Mother in Civic Poll of Coochbehar Municipality) ৷ কোচবিহার পৌরসভার 2নং ওয়ার্ডে নির্দল প্রার্থী উজ্জ্বল তর, তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে 611 ভোটে জিতেছেন (Independent Candidate Win in Ward No 2 of Coochbehar) ৷

6. Russia-Ukraine War : রাশিয়া ও বেলারুশকে বহিষ্কার করল বিশ্ব অ্যাথলেটিকস সংস্থা

ইউক্রেনে একের পর এক হামলা এবং সে দেশের সাধারণ মানুষের প্রাণহানির খেসারত দিতে হচ্ছে রাশিয়ার ক্রীড়াবিদদের ৷ ফুটবল, ব্যাডমিন্টের পর এ বার বিশ্ব অ্যাথলেটিকসের মঞ্চেও বাদ পড়লেন রাশিয়ান অ্যাথলিটরা (Russia Ukraine War World Athletics Suspend Russia and Belarus) ৷ সেই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গ দেওয়ায় একই শাস্তি বেলারুশকেও ৷

7. Bengal Civic Polls Result 2022: ঝালদায় সমানে সমানে কংগ্রেস-তৃণমূল, নির্দলদের হাতে বোর্ড গড়ার চাবিকাঠি

ঝালদায় পৌর বোর্ড গঠন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে ৷ জয়ী নির্দল প্রার্থীরা ঘাসফুলে যাবেন নাকি ‘হাত’ ধরবেন (Bengal Civic Polls Result 2022) ?

8. Biden Banning Russia : আমেরিকার আকাশে উড়বে না রাশিয়ার বিমান, ঘোষণা বাইডেনের

বারে বারে রাশিয়াকে ইউক্রেন আক্রমণ থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেছেন ৷ কিন্তু লাভ হয়নি (Biden Banning Russia) ৷

9. Corona Update in India: দেশে সামান্য বাড়ল করোনার দৈনিক সংক্রমণ, বেড়েছে মৃত্যুও

গত 24 ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় (Corona Update in India) আক্রান্ত হলেন 7 হাজার 554 জন ৷ মৃত্যু হয়েছে 223 জনের (COVID-19 cases in india) ৷

10. PM Modi talks with EC chief over Ukraine: ইউক্রেনকে মানবিক সাহায্য দিল্লির, ইউরোপিয়ান কাউন্সিলকে জানালেন মোদি

সংকটের সময়ে ইউক্রেনের দিকে মানবিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ভারত ৷ ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ফোনে কথা বলে এ কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi holds phone talks with European Council President) ৷