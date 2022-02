1. Indian Students in Ukraine : আটকে বহু পড়ুয়া, চার মন্ত্রীকে ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলিতে পাঠাচ্ছেন মোদি

উদ্ধার কাজে গতি আনতে তৎপর কেন্দ্র ৷ প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির (PM Narendra Modi) নেতৃত্বে জরুরী বৈঠক ৷

2. Suvendu on Mamta : "বাংলার মেয়ে না ডাইনি", পৌরভোটে সন্ত্রাস নিয়ে মমতাকে তোপ শুভেন্দুর

পৌরভোটে অশান্তি, সন্ত্রাসের অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu on Mamta ) ৷

3. BJP Bengal Strike : তিলোত্তমায় চেনা ছবি, শ্যামবাজার-সহ উত্তর কলকাতায় নেই বনধের প্রভাব

ছবিটা একেবারে অন্য়ান্য় দিনের মতই স্বাভাবিক, বিজেপি-র ডাকা ১২ ঘণ্টার বনধের (BJP Calls Bengal Strike) কোনও প্রভাব দেখা গেলা না উত্তর কলকাতার প্রাণ কেন্দ্র শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে ।

4. BJP Calls Bengal Strike : পৌরভোটে তাণ্ডব, সকালে হুগলিতে ট্রেন অবরোধ বিজেপি সমর্থকদের

গতকালের পৌরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার 12 ঘণ্টার বনধের ডাক দিয়েছে বিজেপি ৷

5. Russia-Ukraine Crisis : পুতিনের পরমাণু মন্তব্যের মাঝেই ইউক্রেনের জন্য অস্ত্র কিনছে ইউরোপিয় ইউনিয়ন

রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আজ পঞ্চম দিন (Fifth day of Russia and Ukraine conflict) ৷

6. Iman Chakraborty Basanta utsav : ইমনের বসন্ত উৎসবে চাঁদের হাট, গান-নাচ-আবৃত্তিতে জমজমাট অনুষ্ঠান

প্রতিবছরের মতো এ বছরও লিলুয়ায় বসন্ত উৎসবের আয়োজন করেছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী ।

7. BJP Strike in Asansol : রাস্তায় শুয়ে অবরোধ, আসানসোলে 30 বিজেপি কর্মী গ্রেফতার

পুলিশ সমর্থকদের রাস্তা ছেড়ে সরে যেতে অনুরোধ করলে, বিজেপি সমর্থকরা রাস্তার উপরেই শুয়ে পড়েন ।

8. Ukraine-Russia Crisis : অপারেশন গঙ্গায় সোম সকালেই দেশে ফিরলেন 249 জন

রোমানিয়ার বুখারেস্ট থেকে 249 জন ভারতীয় পড়ুয়াদের নিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয় বিমানটি (Ukraine-Russia Crisis ) ৷

9. Dhaakad release date : কবে বড় পর্দায় আসছে 'ধাকড়', জানালেন কঙ্গনা

27 মে পর্দায় আসতে চলেছে অভিনেত্রী কঙ্গনা রানওয়াতের নতুন ছবি 'ধাকড়' ৷

10. BJP Calls Bengal Strike : বিজেপির ডাকা বনধের প্রভাব নেই শিল্পশহর দুর্গাপুরে

পৌরভোটে সন্ত্রাসের অভিযোগে সোমবার বিজেপির ডাকা বাংলা বনধের (BJP Calls Bengal Strike) প্রভাব পড়ল না দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে ৷