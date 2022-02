1. Allahabad HC Observation on POCSO : পকসো আইনের প্রয়োগ কিশোর বয়সের প্রেমের জন্য নয়, পর্যবেক্ষণ আদালতের

কিশোর বা টিনএজারদের প্রেমের সম্পর্কে প্রয়োগ করার জন্য পকসো আইন তৈরি করা হয়নি ৷ একটি জামিনের মামলার শুনানি এমনটাই পর্যবেক্ষণ এলাহাবাদ হাইকোর্টের (Allahabad HC ruled out POCSO Act on teenage romance) ৷ সেই সঙ্গে আইনটি কোথায় প্রয়োগ করা যাবে ? পুলিশ প্রশাসন অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা না জেনেই প্রণয়ের সম্পর্কে জড়ানো কিশোরী বা বালিকার পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা রুজু করছে বলে, উদ্বেগপ্রকাশ করেছে আদালত ৷

2. Governor Removal Case : রাজ্যপালের অপসারণ মামলা খারিজ কলকাতা হাইকোর্টের

রাজ্যপালের অপসারণ চেয়ে করা জনস্বার্থ মামলা খারিজ করে দিল হাইকোর্ট (Governor Removal Case) ৷ কারণ হিসাবে কী বললেন প্রধান বিচারপতি ?

3. Black box for Trains : বিমানের মতো ট্রেনেও বসছে ব্ল্যাক বক্স

দুর্ঘটনার কারণ জানতে ও যাত্রী সুরক্ষার কথা ভেবে বিমানের মতো এবার ট্রেনেও বসছে ব্ল্যাক বক্স (Black Box to be installed in trains) ৷ আর কী কী জানা যাবে এই ব্ল্যাক বক্স থেকে ? জানতে হলে পড়ুন ইটিভি ভারতের এই প্রতিবেদন ৷

4. Bachchan Pandey Trailer : সামনে এল অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'বচ্চন পাণ্ডে'-র ট্রেলার

হোলির দিনেই মুক্তি পেতে চলেছে অক্ষয় কুমারের নতুন ছবি 'বচ্চন পাণ্ডে' ৷ এবার সামনে এল ছবির ট্রেলার (Akshay Kumar New Film Bachchan Pandey Trailer Releases) ৷

5. IND vs WI 2nd T20 : দ্বিতীয় টি-20’র আগে ভারতীয় দলের চিন্তায় টপ অর্ডারের ব্যাটিং

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টি-20’র আগে ভারতীয় শিবিরে চিন্তা ব্যাটিং (India vs West Indies 2nd T20 Preview) ৷ টপ অর্ডারে ঈশান, কোহলির ছন্দে না থাকা এবং মিজল অর্ডারে ঋষভের রান না করা চিন্তা বাড়াচ্ছে ভারতের (Top Order Batting is Main Concern for Indian Team Management) ৷ তবে, আশার আল দেখাচ্ছেন সূর্যকুমার যাদব এবং তরুণ ভেঙ্কটেশ ৷ পাশাপাশি, দ্বিতীয় টি-20’র আগে ছন্দে রয়েছে বোলিং বিভাগও ৷

6. Corona Update in India : দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে 25 হাজারে

বিগত দু'দিনে করোনা সংক্রমণ বাড়লেও আজ প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী অনেকটাই কমেছে দৈনিক সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷

7. Surajit Sengupta Demise : "তুমি দৌড়োও সুরো, তোমার দৌড়কে ওরা ভয় পায়..." সুরজিতকে বলেছিলেন পিকে

সুরজিত সেনগুপ্তের মধ্যে সম্ভাবনা দেখেছিলেন অচ্যুত বন্দ্যেপাধ্যায় ৷ বল-কে 'কথা' বলাতে পারতেন তিনি । ড্রিবলিং কর‍তে করতে দৌড়োতেন । পিকে বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে 'ফিনিক্স পাখি' বলে ডাকতেন (Surajit Sengupta Demise)।

8. Wrong Treatment in Nadia : ভেঙেছে ডান পা, প্লাস্টার করা হল বাঁ পায়ে ; কাঠগড়ায় জেলা হাসপাতাল

চিকিৎসা করতে গিয়ে উলট পুরাণ ৷ ভাঙা পায়ের বদলে প্লাস্টার করলেন ভাল পা (Wrong Treatment in Nadia) ৷ এমনই অভিযোগ উঠছে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালের বিরুদ্ধে ৷

9. West Bengal Weather Update : রোদ্দুর থাকলেও বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া অফিসের

আজ রোদ ঝলমলে দিন থাকলেও সপ্তাহ শেষে বৃষ্টি হতে পারে দুই বঙ্গেই ৷ সঙ্গে বাড়বে রাতের তাপমাত্রা (West Bengal Weather Update) ৷

10. Belur Math to Reopen : 23 ফেব্রুয়ারি থেকে খুলছে বেলুড় মঠের দরজা

ফের খুলছে বেলুড় মঠ, রামকৃষ্ণ মিশন ৷ মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগামী 23 ফেব্রুয়ারি থেকে খোলা হচ্ছে মঠ (Belur Math Reopening) ।