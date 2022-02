1. Dhankhar Invites Mamata at Raj Bhavan : মুখ্যমন্ত্রীকে রাজভবনে আমন্ত্রণ রাজ্যপাল ধনকড়ের

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজভবনে আমন্ত্রণ জানালেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Jagdeep Dhankhar invites CM Mamata Banerjee at Raj Bhavan) ৷ গত 15 ফেব্রুয়ারি তিনি এই নিয়ে চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রীকে (Dhankhar Writes Letter to Mamata) ৷ বৃহস্পতিবার টুইট করে বিষয়টি জানিয়েছেন রাজ্যপাল ৷



2. Sankar Ghosh meets TMC State Secretary : ভোটে হেরেই তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদকের বাড়িতে বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ, সৌজন্য সাক্ষাত দাবি উভয়েরই

শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচন পরাজিত হয়েছেন বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ ৷ ভোট মিটতে জয়ী তৃণমূল নেতা প্রতুল চক্রবর্তীর সঙ্গে দেখা করে শুভেচ্ছা জানালেন তিনি ৷ তাহলে কি দলবদলের সূচনা (Sankar Ghosh Congratulates Pratul Chakraborty) ?



3. PM President on UP Mishap : উত্তরপ্রদেশের দুর্ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে 2 লক্ষ, শোকাহত মোদি-কোবিন্দ

উত্তরপ্রদেশের বিয়ের অনুষ্ঠানে দুর্ঘটনায় 13 জনের মৃত্যুতে শোকাহত রাষ্ট্রপতি রাম নাথ কোবিন্দ (President Kovind condole loss of lives in UP's Kushinagar mishap) ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM President on UP mishap)৷ মৃতদের পরিবারপিছু 2 লাখ টাকা ও আহতদের 50,000 টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷

4.Calcutta National Medical College : মেডিক্য়ালে বেঁধে দেওয়া হল ওষুধ দেওয়ার সময়সীমা, প্রতিবাদে চিকিৎসক সংগঠন

ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের নির্দেশিকা অনুসারে বলা হয়েছে এবার থেকে জরুরি বিভাগে আসা রোগীকে মাত্র 3 দিনের জন্য ও বহির্বিভাগে চিকিৎসা করা রোগীদের 7 দিনের বেশি ওষুধ দেওয়া যাবে না । তারপরেই প্রতিবাদে সরব হলো চিকিৎসক সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার (Calcutta National Medical College News) ৷



5. Corona Update in India : সামান্য বাড়ল করোনার দৈনিক সংক্রমণ

বাড়ছে করোনা সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷ বৃহস্পতিবার ভারতে দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন 30 হাজার 757 জন ৷



6. Double Murder in Diamond Harbour : প্রকাশ্য রাস্তায় জোড়া খুন, আতঙ্ক ডায়মন্ড হারবারে

প্রকাশ রাস্তাতেই এক ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন করে একদল দুষ্কৃতী ৷ তাদের মধ্যেই একজনকে পাল্টা মারধর শুরু করে উত্তেজিত জনতা ৷ তাতে মৃত্যু হয় অভিযুক্তের ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ডায়মন্ড হারবারে ৷ আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় (Murder in Diamond Harbour) ৷



7. Firhad Hakim in Malda : পৌরভোটেও গণি মিথে ভরসা শাসকদলের, নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেসের সমালোচনায় ফিরহাদ

"বরকতদার একটা স্বপ্ন ছিল, সিপিএমকে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলে দেবেন । আমরা ছোটবেলা থেকে সেটা শুনতাম, কিন্তু তিনি জীবিত অবস্থায় স্বপ্ন পূরণ করতে পারেননি", মালদার একটি নির্বাচনী জনসভায় বললেন মেয়র তথা এই জেলার দুই পৌরসভার নির্বাচনী পর্যবেক্ষক ফিরহাদ হাকিম ৷ তাঁর দাবি, পরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক ভাবে সিপিএমকে বঙ্গোপসাগরে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে ৷

8. Babul On Lata Sandhya and Bappi : পরপর তিনটি নক্ষত্রপতন, লতাজি,সন্ধ্যদি এবং বাপ্পিদাকে নিয়ে স্মৃতি মেদুর বাবুল

লতাজি,সন্ধ্যদি এবং বাপ্পিদাকে হারিয়ে ভারতের সংগীত জগতের কালো সপ্তাহ চলছে। তিন কালজয়ী শিল্পীকে নিয়ে স্মৃতি মেদুর বাবুল (Babul Shares His Gratitude on Lataji Sandhyadi and Bappida )।



9. Bappi Lahiri last rites : আমেরিকা থেকে ফিরলেন ছেলে, আজ বাপ্পি লাহিড়ীর শেষকৃত্য

আজ মুম্বইয়ে হতে চলেছে বাপ্পি লাহিড়ীর শেষকৃত্য ৷ তাঁর ছেলে বাপ্পা লাহিড়ী ও তাঁর পরিবার আমেরিকা থেকে দেশে ফিরেছেন (Veteran singer composer Bappi Lahiri passes away) ৷



10. Sujan Chakraborty on PPP Model : স্কুল তুলে শিক্ষালয়ের চেষ্টা মানে শিক্ষাকে বেসরকারির লক্ষণ, তৃণমূলের সমালোচনায় সুজন

স্কুলে শিক্ষক নেই এবং শিক্ষক দেব না ৷ এরপর স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের আগ্রহ কমতে থাকবে আর সেই সুযোগে স্কুলকে বেসরকারি হাতে ছেড়ে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস, পিপিপি মডেল নিয়ে তৃণমূল সরকারের সমালোচনা করলেন প্রবীণ বাম নেতা সুজন চক্রবর্তী ৷