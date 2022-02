1. WB Municipal Corporation Election Result LIVE : শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, আসানসোলে পৌরবোর্ড গঠনের পথে ঘাসফুল

প্রথম দফার গণনার শেষ ৷ আসানসোলে তৃণমূলের পৌরবোর্ড দখলের দিকে তৃণমূল কংগ্রেস । 53 টি ওয়ার্ডের গণনার পর তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে 44 টি আসন। বিজেপি পেয়েছে 4 টি, বামেরা পেয়েছে 2টি, কংগ্রেস পেয়েছে 2টি আসন ৷ একটি ওয়ার্ডে টাই হয়েছে ।

2. SMC Election Result 2022 : আমাদের আশা ভুল ছিল, স্বীকার করলেন পরাজিত অশোক ভট্টাচার্য

একুশের বিধানসভা ভোটে খালি হাতে ফিরেছিলেন ৷ এবার বাইশের পৌরভোটেও পরাজিত হলেন প্রবীণ বামনেতা অশোক ভট্টাচার্য । শিলিগুড়ি পৌরনিগম নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মহম্মদ আলমের কাছে 504 ভোটে পরাজিত হয়েছেন তিনি ।

3.SMC Election Result 2022 : সবুজ ঝড়ে পরাজিত ছ'বারের বাম কাউন্সিলর মুকুল সেনগুপ্ত

গণনার শুরুতেই শিলিগুড়িতে সবুজ ঝড় (SMC Election Result 2022)। পরাজিত হলেন ছয় বারের বাম কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন মেয়র পারিষদ ও এবারের 47নং ওয়ার্ডের সিপিআইএম প্রার্থী মুকুল সেনগুপ্ত ।

4. AMC Election Result 2022 : আসানসোলে মুখরক্ষা জিতেন্দ্রর, জয়ী স্ত্রী চৈতালি তিওয়ারি

আসানসোল পৌরনিগমের 27 নম্বর ওয়ার্ডে জয়ী চৈতালী তিওয়ারি (AMC Election Result 2022) । ভোটের লড়াইয়ে দল সেভাবে ভাল ফল না করলেও স্ত্রীর জয়ে জিতেন্দ্রর যে মুখরক্ষা হল তা বলাই যায় ৷ প্রায় 1 হাজার 685টি ভোটে জয়ী হন তিনি । ভয়কে উপেক্ষা করে যেভাবে সবাই ভোট দিয়েছেন তাতে এই জয় মানুষকেই উৎসর্গ করার কথা বললেন চৈতালি তিওয়ারি (Chaitali Tiwari Wins 27th Ward in Asansol) ।

5.CMC Election result 2022 : ফলাফল ঘোষণার আগেই চন্দননগরে সবুজ আবিরে উচ্ছ্বাস তৃণমূলের

চন্দননগরের কানাইলাল বিদ্যামন্দিরে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে চলছে ভোটগণনা ৷ প্রথম পর্যায়ে 1-21 নম্বর ওয়ার্ডের গণনা হবে । একমাত্র 17 নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপির প্রার্থীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণে ভোট গণনা স্থগিত রাখা হয়েছে ।

6.Controversial comment of Congress MLA over Hijab: হিজাব না-পরলে ধর্ষিত হতে হয়, বিতর্কিত মন্তব্য কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়কের

মহিলারা হিজাব না-পরলে তাদের ধর্ষিত হতে হয় (Women get raped when they don't wear Hijab) ৷ হিজাব নিয়ে দেশজুড়ে চলা বিতর্কের মধ্যেই এ কথা বলে নয়া বিতর্কের জন্ম দিলেন কর্নাটকের কংগ্রেস বিধায়ক জমির আহমেদ (Congress leader Zameer Ahmed) ৷

7. Chandrayee Ghosh Valentines Day Celebration : অন্য প্রেমের নজির চান্দ্রেয়ী ঘোষের, বৃদ্ধাশ্রমে কাটালেন সময়

রোজ ডে, প্রোপোজ ডে, হাগ ডে, কিস ডে নিয়ে যখন মত্ত সবাই, তখন ভ্যালেন্টাইন্স ডের ঠিক আগের দিন বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে একেবারে অন্যভাবে সময় কাটালেন অভিনেত্রী চান্দ্রেয়ী ঘোষ (Chandrayee Ghosh Goes to an Old age Home to Celebrate Valentines Day)।

8.SMC Election Result 2022 : বিপুল ভোটে জিতে শিলিগুড়িতে কামব্যাক গৌতম দেবের

গৌতম দেবের কামব্যাক । শিলিগুড়ি পৌরনিগমের নির্বাচনে 3000-এর বেশি ভোটে জয়ী হলেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা 33 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ।

9.Assembly Elections 2022 : আজ গোয়ায় তৃণমূলের ভাগ্য পরীক্ষা, নজর উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডে

আজ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দিন ৷ গোয়া, উত্তরাখণ্ড এবং উত্তর প্রদেশে দ্বিতীয় দফার ভোট (Assembly Elections 2022) ৷

10.BMC Election Result 2022 : ফল প্রকাশের আগেই বিধাননগরে তৃণমূল কর্মীদের মিছিল, শব্দবাজি ফাটিয়ে উৎসব

বিধাননগর কলেজের ভিতরে এখনও গণনা চলছে । কিন্তু গণনাকেন্দ্রের বাইরে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকেরা শব্দবাজি ফাটিয়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে, একের পর এক মিছিল করে উচ্ছ্বাসে মেতে উঠলেন ।