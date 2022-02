1. Saraswati Puja 2022 : সরস্বতী পুজোয় নারায়ণ স্মরণ আসানসোলের স্কুলে

সাহিত্যিক নারায়ণ দেবনাথকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর সৃষ্টি (creations of Narayan Debnath) দিয়ে সেজে উঠেছে স্কুলের সরস্বতী মণ্ডপ ৷

2. Jaipur Basant Panchami : জয়পুরে বসন্ত পঞ্চমীতে রাধারানি-গোবিন্দদেবকে আবিরে রাঙানো হয়, উৎসব চলবে হোলি পর্যন্ত

দেশজুড়ে শুরু হয়েছে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব । রাজস্থানের জয়পুরে (Jaipur Basant Panchami) গোবিন্দদেবজীর মন্দিরে উদযাপিত হচ্ছে পাটোৎসব (Patotsav In GovindDev Ji Temple) ।

3. Record Aman dhan in West Bengal : করোনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় সত্ত্বেও রাজ্যে রেকর্ড আমন চাষ

করোনা ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বছরেও রেকর্ড আমন ধান চাষে নজির গড়ল বাংলা (Record Aman dhan in West Bengal) ।

4. Dilip Ghosh Criticises TMC : তৃণমূল হল টাকা কামানোর জায়গা, প্রার্থী বিক্ষোভ নিয়ে কটাক্ষ দিলীপের

"তৃণমূল কংগ্রেস দলটা হল কামানোর জায়গা । সেই জন্য সবাই টিকিটের জন্য মারামারি করছে । যাতে একবার পুলিশ দিয়ে জিতলে লুটপাট করে খাওয়া যায় । দলের আসল নেতা দিদি না ভাইপো সেটাই মানুষ বুঝতে পারছে না । লড়াইটা জোড়া ফুল বনাম জোড়া পাতা। যেখানেই যাচ্ছি সেখানেই সেটা দেখতে পাচ্ছি। তৃণমূল কংগ্রেসের ভিতরে কোনও অনুশাসন নেই।" শনিবার সকালে শিলিগুড়িতে চায়ে পে চর্চায় যোগ দিয়ে তৃণমূলের অন্দরে প্রার্থী বিক্ষোভ নিয়ে এই মন্তব্য করেন বিজেপি সাংসদ তথা দলের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP Leader Dilip Ghosh) ৷

5. West Bengal Weather Update : সরস্বতী পুজোয় ঝলমলে আবহাওয়া দক্ষিণবঙ্গে, বৃষ্টিতে ভিজবে উত্তরবঙ্গ

সরস্বতী পুজোয় ঝলমলে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিল হাওয়া অফিস ৷ মূলত কলকাতা ও দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আকাশ দিনভর পরিষ্কার থাকবে (No Rain Forecast for South Bengal) ৷ তবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে (Rain Forecast for North Bengal) ৷ আগামিকাল থেকে উত্তরবঙ্গেও আবহাওয়ার উন্নতি হবে ৷ তাপমাত্রাও অনেকটাই নামার পূর্বাভাস রয়েছে ৷

6. TMC Candidate List : মুর্শিদাবাদের 5 পৌরসভার প্রার্থী তালিকা নিয়ে ক্ষোভ, রাতভর বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের

তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা (TMC Candidate List) নিয়ে কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ এবার মুর্শিদাবাদেও ৷ জঙ্গিপুর, ধুলিয়ান, বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ, কান্দি পৌরসভায় রাতভর চলল তৃণমূল কর্মীদের বিক্ষোভ ৷ জঙ্গিপুর, মুর্শিদাবাদ, বেলডাঙা ও কান্দি পৌরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানদের এবার প্রার্থী করেনি তৃণমূল (TMC Workers Protest Against Candidate list of Municipality Election) ৷ যা নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ তৈরি হয়েছে কর্মীদের মধ্যে ৷ যার জেরে শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে উত্তাল হয়ে উঠেছে মুর্শিদাবাদ জেলা ৷ একাধিক জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন তৃণমূল কর্মীরা ৷ রাস্তার মাঝে টায়ার জ্বালিয়েও বিক্ষোভ দেখায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের একাংশ ৷

7. Corona Update in India : কমছে সংক্রমণ, শনিবার মৃত্যু 1059

দেশে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা (Covid Active Cases) 13 লক্ষ 31 হাজার 648 জন ৷

8. TMC Candidate List : প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ তৃণমূলের অন্দরে, মদন বলছেন দলের সিদ্ধান্ত মানতে হবে

পৌরভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা (TMC Candidate List) নিয়েই দলের অন্দরেই ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে ৷ তা নিয়ে মদন মিত্র জানালেন, দল যা সিদ্ধান্ত নিয়ছে তা মেনে নিতে হবে ৷

9. TMC Candidate List : তৃণমূলের প্রার্থীতালিকা নিয়ে অসন্তোষ, বনগাঁ ও অশোকনগর পৌরসভায় কর্মীদের বিক্ষোভ

27 ফেব্রুয়ারি রাজ্যে পৌরসভা নির্বাচনের (WB Civic Poll 2022) আগে অস্বস্তিতে শাসকদল তৃণমূল ৷ একাধিক পৌরসভায় প্রার্থীতালিকা নিয়ে কর্মী অসন্তোষ দেখা দিয়েছে ৷ সেই তালিকা থেকে বাদ গেল না বনগাঁ ও অশোকনগর পৌরসভা (TMC Workers Protest Against Candidate list of Bangaon and Ashoknagar Municipality) ৷ এই দুই পৌরসভার বহু ওয়ার্ডে প্রার্থী বদলের দাবিতে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ ৷

10. TMC Candidate List : নাম নেই প্রার্থী তালিকায়, কেঁদে ভাসালেন ক্ষীরপাইয়ের তৃণমূল নেতা

টাকা নিয়ে দলের বিরুদ্ধে প্রার্থী দেওয়ার অভিযোগ এনেছেন ক্ষীরপাই শহর যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তাপস ঘোষ (TMC leader of khirpai) ৷