1. Sports Budget : বরাদ্দ বাড়ল ক্রীড়াক্ষেত্রে, নীরজদের পদকেই কি উদারহস্ত মোদি-নির্মলারা ?

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ তাতে বরাদ্দ বাড়ানো হয়েছে ক্রীড়াক্ষেত্রে ৷ মোট 3062.60 কোটি টাকার ক্রীড়া বাজেট বরাদ্দ হয়েছে ।

2. UP Election 2022 : উত্তরপ্রদেশে বিজেপির দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকায় বাদ মন্ত্রিসভার অনেকেই

উত্তরপ্রদেশে দ্বিতীয় দফায় 17 জনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি (BJP announced 17 more candidates name in Uttar Pradesh) ৷ যে প্রার্থী তালিকাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ যোগী মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্য প্রকাশিত কেন্দ্রগুলি থেকে গত নির্বাচনে লড়েছিলেন ৷ কিন্তু এবার তাঁদের টিকিটই দেওয়া হয়নি, যা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ (UP Election 2022) বিজেপিতে শুরু চাপানউতর ৷

3. Super Human-God Modi : ‘অতিমানব’ মোদিই ভগবান, গোয়ায় স্তুতি শিবরাজের

আগামী 14 ফেব্রুয়ারি গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচন (Goa Assembly Election 2022) ৷ সেখানে প্রচারে গিয়ে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান জানান, তিনি প্রধানমন্ত্রীকে অতিমানব বলে মনে করেন ৷ তাঁর মতে, মোদির মধ্যে ভগবানের চিহ্নও রয়েছে (Shivraj Singh Chouhan says PM Modi has traces of God in him) ৷

4. I-League 2021-22 : মার্চ থেকে ফের শুরু হচ্ছে আই লিগ

করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন আই লিগে অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন ফুটবলার-আধিকারিক ৷ তার জেরে স্থগিত হয়ে গিয়েছিল টুর্নামেন্ট ৷ পরিস্থিতি খানিক স্বাভাবিক হওয়ায় এবার এআইএফএফ জানিয়ে দিল, 3 মার্চ থেকে ফের শুরু হচ্ছে টুর্নামেন্ট (I League will start from March) ৷

5. Union Budget 2022 : আফগানিস্তানের জন্য বাজেটে 200 কোটি বরাদ্দ সীতারমনের

আফগানিস্তানের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেটে 200 কোটি টাকা (India allocates Rs 200 crore to Afghanistan) বরাদ্দ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ৷

6. Mason Greenwood : ধর্ষণে অভিযুক্ত ম্যান ইউ তারকা, সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা নাইকির

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত অনুশীলন বা ম্যাচে নামতে পারবেন না ম্যাসন গ্রিনউড । এবার তাঁর সঙ্গে আপাতত যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানাল ‘নাইকি’ও (Nike suspends relationship with Mason Greenwood) ৷

7. Visva Bharati reopening: রাজ্য সরকারের বিধিনিষেধ মেনে 3 ফেব্রুয়ারি খুলছে বিশ্বভারতী

আগামিকাল থেকে রাজ্যজুড়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় খুলছে । পাঠ শুরু হবে বিশ্বভারতীতেও, জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ (Visva Bharati reopening) ।

8. Bongaon Municipality Schemes : ভোটের আগে কল্পতরু বনগাঁ পৌরনিগম, একদিনে 327টি প্রকল্পের উদ্বোধন

পৌরভোটের আগে 327টি প্রকল্পের উদ্বোধন করেছে বনগাঁ পৌরনিগম । এমনকি পৌর এলাকার বাসিন্দাদের দেওয়া হয়েছে ইন্ডাকশন ওভেন (Bongaon Municipality Schemes) ।

9. Police e Bike in Burdwan: পূর্ব বর্ধমানের পৌর এলাকায় ই-বাইকে পুলিশি নজরদারি

পুলিশের হাতে ই-বাইক । আপাতত পূর্ব বর্ধমানের কয়েকটি পৌর এলাকায় পুলিশ এই পরিবেশবান্ধব বাইক নিয়ে টহল দেবে (Police E Bike in Burdwan)।

10. TMC Inner Clash in Bhangar : তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে উত্তপ্ত ভাঙড়

শাসকদলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ফের উত্তপ্ত ভাঙড় (TMC Inner Clash) ৷ খবর করতে গিয়ে আক্রান্ত সংবাদমাধ্যমও ৷