1. Union Budget 2022 : চালু হচ্ছে ডিজিটাল রুপি, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বরাদ্দ 20 হাজার কোটি

করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই বাজেট পেশ হল মঙ্গলবার ৷ চালু হচ্ছে ডিজিটাল রুপি ৷ পাশাপাশি বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ৷ বরাদ্দ করা হয়েছে 20 হাজার কোটি টাকা ৷ কেন্দ্রের তরফে বলা হয়েছে এই অতিমারি সমস্যার মধ্যেও আগামী 6 থেকে 9 মাসের মানুষ ফিরে পাবেন হারানো কর্মসংস্থান ৷ তবে বিরোধীরা তা নিয়ে সন্ধিহান ৷ এবারের বাজেটের খুঁটিনাটি জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ৷

2. Record in GST Collection : জানুয়ারিতে কেন্দ্রের জিএসটি থেকে 140986 কোটি টাকার রেকর্ড আয়

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে তিনি জানান, চালু হওয়ার পর থেকে এবারই সর্বোচ্চ জিএসটি আদায় করল কেন্দ্র ৷ চলতি বছরের জানুয়ারিতে জিএসটি বাবদ কেন্দ্র আদায় করেছে 1,40,986 কোটি টাকা ৷

3. Union Budget 2022: অপরিবর্তিত আয়কর কাঠামো, সুখবর রাজ্য সরকারি কর্মীদের জন্য

ব্যক্তিগত আয়কর কাঠামো (Union Budget 2022) অপরিবর্তিত রাখলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (No changes in income tax slabs) ৷

4. Union Budget 2022: 60 লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টিই সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য: সীতারমন

বাজেট পেশ করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (Creation of 60 lakh jobs next target of govt) ৷ তিনি বলেছেন, 60 লক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টিই (Nirmala Sitharaman on Job Creation) হবে সরকারের পরবর্তী লক্ষ্য ৷

5. Union Budget 2022 : রাজ্যগুলিকে সাহায্যে 1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ, ঘোষণা বাজেটে

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, রাজ্যগুলিকে সাহায্যে 1 লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করতে চলেছে সরকার (modi govt allocate 1 lakh crore rupees for states through budget) ৷

6. Auction of 5G Mobile Service : চলতি বছরেই ফাইভ জি স্পেকট্রাম নিলাম করবে কেন্দ্রীয় সরকার

চতুর্থবার বাজেট পেশ করতে এসে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানিয়ে দিলেন, একবছরের মধ্যে ফাইভ জি স্পেকট্রাম নিলাম হবে (Auction of 5G) ৷

7. One Class-One TV Channel : ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে ‘ওয়ান ক্লাস, ওয়ান টিভি চ্যানেল’ প্রকল্প মোদি সরকারের

মঙ্গলবার সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (FM Nirmala Sitharaman tabled Budget 2022) ৷ সেখানে তিনি ঘোষণা করেন, পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প ‘ওয়ান ক্লাস, ওয়ান টিভি চ্যানেল’-এর (modi govt will launch one class on tv channel programme for students) ৷

8. Nirmala Sitharaman on Digital rupee: ডিজিটাল রুপি আনছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ঘোষণা নির্মলার

বাজেটে বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের (Nirmala Sitharaman on Digital rupee) ৷ তিনি জানালেন, 2022-23 আর্থিক বছরে ডিজিটাল রুপি আনবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (Digital rupee to be issued by RBI)৷

