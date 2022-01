1.Naxals blow up railway track in Jharkhand : গিরিডিতে হাওড়া-দিল্লি রেললাইনে বিস্ফোরণ মাওবাদীদের ! স্টেশনে দাঁড়িয়ে বহু ট্রেন

গিরিডিতে সন্দেহভাজন মাওবাদীদের (Naxals blow up railway track in Jharkhand) ঘটানো বিস্ফোরণে উড়ে গেল হাওড়া-দিল্লি রেললাইনের একাংশ ৷ যার জেরে দাঁড়িয়ে রয়েছে বহু দূরপাল্লার ট্রেন ৷

2.Siliguri student suicide : ‘মা আই কুইট’, অঙ্ক না মেলায় আত্মহত্যা ছাত্রের

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র ছিল সোমনাথ সাহা ৷ মানসিক অবসাদে বোর্ডে ‘মা আই কুইট (Maa I Quit)’ লিখে আত্মহত্যা করল সে (Student Commits Suicide in Siliguri) ।

3.Leopard in Cooch Behar : শৌচাগারে চিতাবাঘ, আতঙ্কে স্ত্রস্ত কোচবিহারের বাসিন্দারা

কোচবিহারে লোকালয়ে ঢুকে পড়ল চিতাবাঘ (Leopard in Cooch Behar) । বৃহস্পতিবার সকালে কলাবাগান 3 নম্বর ওয়ার্ডে একটি বাড়ির শৌচাগারে চিতাবাঘটিকে দেখতে পান বাসিন্দারা । পরে পাশের একটি বাড়িতে ঢুকে পড়ে বাঘটি ৷ এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায় । কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও বনদফতরের কর্তারা চিতাবাঘটি ধরার চেষ্টা করছে ।

4.Corona Update in India : সামান্য বাড়ল সংক্রমণ ও পজিটিভিটি রেট, স্বস্তি দিয়ে কমছে সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা

দৈনিক সংক্রমণের পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থের সংখ্যাও ৷ গতকালের তুলনায় কমেছে মৃত্যু ও সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা (Covid Update in India) ৷ তবে বিশেষজ্ঞরা এখনও সকলকে করোনা বিধি মেনে সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন ৷

5.North Korea Fires Suspected Missiles : নিয়ম ভেঙে ফের ব্যালিস্টিক মিসাইল ছুড়ল কিম জংয়ের দেশ

একদিকে উত্তর কোরিয়ায় সঙ্গে রাষ্ট্রসংঘের পারমাণবিক অস্ত্র সংক্রান্ত কূটনৈতিক আলোচনা স্তব্ধ হয়ে রয়েছে ৷ অন্যদিকে তারা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করে চলেছে ৷ আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নিজেদের ‘পারমাণবিক শক্তিধর’ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলতে এবং ওয়াশিংটনকে বার্তা দিতেই পরপর এই ‘কাণ্ড’ ঘটাচ্ছে কিম জং উনের দেশ (North Korea fires 2 suspected missiles in 6th launch in 2022) ৷

6.Maoist Poster in Purulia : সাধারণতন্ত্র দিবসের পরদিনই মাওবাদী পোস্টার, চাঞ্চল্য পুরুলিয়ায়

মাওবাদী পোস্টার উদ্ধারকে কেন্দ্র করো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে পুরুলিয়ায় বরাবাজার থানা এলাকার একাধিক গ্রামে (Maoist Poster in Purulia) ৷ বৃহস্পতিবার সকালে খবর পেয়ে পোস্টারগুলি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ ৷

7.WI Tour Of India : রোহিতের নেতৃত্বে ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে খেলবেন বিরাট

বুধবার দু'টি ফর্ম্যাটের জন্য 18 সদস্যের দু'টি ভিন্ন স্কোয়াড বেছে নিল জাতীয় নির্বাচক কমিটি (India announce 18 men squad for upcoming ODI and T20 series against West Indies) ৷ আর টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে রোহিতের নেতৃত্বে প্রথমবার খেলবেন বিরাট ৷ স্কোয়াডে রয়েছে বেশ কিছু চমক ৷

8.Covishield Covaxin likely to be capped: এবার খোলাবাজারে মিলবে কোভিড টিকা ! দাম কত ?

এবার খোলাবাজারে মিলতে পারে কোভিড টিকা কোভিশিল্ড ও কোভ্যাকসিন (Covishield Covaxin likely to be capped) ৷ তার দাম বেঁধে দিতে পারে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ সূত্রের মারফৎ একথা জানা গিয়েছে ৷

9.Coach Jayanta Pushilal Tested Positive : করোনা আক্রান্ত হয়ে সংকটজনক মৌমা-প্রাপ্তিদের কোচ

করোনা আক্রান্ত হওয়ার পরই গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি টেবিল টেনিস কোচ জয়ন্ত পুশিলাল (Coach Jayanta Pushilal Tested Positive) ৷ আপাতত বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালের ভেন্টিলেশনে রয়েছেন তিনি ৷

10.Etv Bharat Horoscope for 27th January : কেউ আজ সংযত থাকবেন, আবার মনপ্রাণ ঢেলে কাজ করবেন কেউ ; জানতে হলে চোখ রাখুন রাশিফলে

কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করবেন কেউ ৷ নানা সমস্যার সমাধান হবে কারও ৷ রোম্যান্টিক দিন কাটাবেন কেউ (Etv Bharat Horoscope for 27th January) ৷