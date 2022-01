ঝাড়খণ্ডে কয়লা চোরা চালানের তদন্তে এসে হামলার মুখে পড়তে হল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশকে (Attack on West Bengal Police) ৷ মারধর করার পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুরের চেষ্টার অভিযোগ করা হয়েছে ৷ যদিও স্থানীয় থানা হামলার কথা অস্বীকার করে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের দলটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে ৷

2. Corona Update In India : দৈনিক সংক্রমণ কমে 3.6 লাখ, তবে বাড়ল পজিটিভিটির হার

গোটা বিশ্বে 35.20 কোটি মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ৷ তার মধ্যে ভারতীয়দের সংখ্যা 3.95 কোটি ৷

3. Marijuana seized at Cooch Behar: কোচবিহারে বাজেয়াপ্ত 690 কেজি মারিজুয়ানা ! গ্রেফতার 2

কোচবিহার সীমান্ত থেকে 690 কেজি মারিজুয়ানা (NCB seizes Marijuana seized at Cooch Behar) উদ্ধার করল এনসিবি কলকাতা ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে দু জনকে ৷

4. Dravid backs KL Rahul : দুই সিরিজে হারেও রাহুলের পাশেই দাঁড়াচ্ছেন দ্রাবিড়

ভারতের প্রধান কোচ রাহুল দ্রাবিড় রবিবার স্বীকার করেছেন যে তাঁর দল "গুরুত্বপূর্ণ সময়ে স্মার্ট ক্রিকেট" খেলেনি ৷ তবে আগামী দিনে নেতা হিসাবে আরও ভাল হওয়ার জন্য বিপর্যস্ত কেএল রাহুলকে সমর্থন করেছেন (Dravid backs KL Rahul)।

5. Anubrata Mandal : প্রতিটা পৌরসভায় খেলা হবে, ডে-নাইট খেলা হবে : অনুব্রত মণ্ডল

বোলপুরে তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডলের হাত ধরে দলে যোগ দিলেন বিজেপির দুবরাজপুর বিধানসভার পর্যবেক্ষক প্রভাত চট্টোপাধ্যায় ও বোলপুরের প্রাক্তন কাউন্সিলর অরূপ রায়-সহ 8 নেতা (Several bjp leaders join TMC) । প্রসঙ্গত, তাঁরা আগে তৃণমূলেই ছিলেন, বিধানসভা ভোটের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন । সেই যোগদান অনুষ্ঠানে তৃণমূলের বীরভূম জেলা সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল বললেন, "প্রতিটা পৌরসভায় খেলা হবে । সবরকম খেলা হবে । ডে-নাইট খেলা হবে ।"

6. Purulia Death : শিশুপুত্র-সহ স্পেশাল হোমগার্ডের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার, পুরুলিয়ায় চাঞ্চল্য

2012 সালে আত্মসমর্পণ করেন প্রাক্তন মাওবাদী হেমন্ত হেমব্রম ৷ তারপরে স্পেশাল হোমগার্ডের চাকরি পান তিনি ৷ আজ সকালে কোয়ার্টার শিশুপুত্র-সহ তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় (bloody body of former Maoist with his son found from quarters) ।

7. Guinness Book Record by Manipur Youth : ফিঙ্গার টিপ পুশ-আপে তৃতীয়বার গিনেস বুকে নাম মণিপুরের যুবকের

তৃতীয়বার ফিঙ্গার টিপ পুশ-আপে নিজের তৈরি করা রেকর্ড ভাঙলেন মণিপুরের যুবক থৌনাওজাম নিরঞ্জয় সিং (Guinness Book of World Records Creates by Manipur Youth Thounaojam Niranjoy Singh) ৷ সেই সঙ্গে আরও একবার গিনেস বুক অফ ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুললেন তিনি ৷ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেণ রিজিজু ৷

8. Bihar Minister Son Opens Fire : বাচ্চাদের ক্রিকেট খেলা থামাতে শূন্যে গুলি ! মন্ত্রীর ছেলেকে বেধড়ক মারধর

বিহারে ফিরল ‘সেলফিস জায়েন্টের’ ছবি ৷ খামারবাড়িতে বাচ্চাদের খেলা বন্ধ করতে গুলি চালালেন পর্যটন মন্ত্রী নারায়ণ প্রসাদের ছেলে (Bihar Minister son opens fire) ৷

9. KMC : লক্ষ্য 'পেপারলেস' কলকাতা কর্পোরেশন, মেয়র পারিষদদের জন্য কেনা হচ্ছে ট্যাব

কাগজপত্রের ব্যবহার কমানোর জন্য এবার উন্নত করা হবে কলকাতা পৌরনিগমের নেটওয়ার্কিং সিস্টেম ৷ মেয়র পারিষদ-সহ পৌরনিগমের আধিকারিকদের জন্য কেনা হচ্ছে ট্যাব (Kolkata Municipal Corporation Update) ৷ এই বিষয়ে কী বলছেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম ?

10. Chiranjeevi greets Jisshu For Baba baby o: 'বাবা বেবি ও' ছবির ট্রেলার দেখে যিশুকে শুভেচ্ছা জানালেন চিরঞ্জিবী

23 জানুয়ারি মুক্তি পেয়েছে 'বাবা বেবি ও...' ছবির ট্রেলার । আর ট্রেলার স্যোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করে যিশু সেনগুপ্তকে শুভেচ্ছা জানালেন দক্ষিণী সুপারস্টার চিরঞ্জিবী (Chiranjeevi Shares the trailer of Baba baby o ) ৷