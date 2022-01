1. Goa Assembly Election 2022 : গোয়ায় মমতার পাল্টা কেজরিওয়ালের, সরকারে এলে মহিলা ও যুবদের ভাতার প্রতিশ্রুতি

শেষমেশ কি পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিতেই আস্থা রাখলেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল (Arvind Kejriwal in Goa) ? গোয়ার আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের (Goa Assembly Election 2022) আগে 13 দফা প্রতিশ্রুতির ডালি সাজিয়ে হাজির হলেন তিনি ৷ জানালেন, গোয়ায় তাঁর দল সরকার গড়লে নিয়মিত ভাতা পাবেন মহিলা ও বেকার যুবক-যুবতীরা ৷ কেজরিওয়ালের এই ঘোষণায় মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের প্রতিদ্বন্দ্বীর (TMC AAP fight in Goa) সংখ্য়া বাড়ল বলেই মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷

2. Novak Djokovic Visa Peal Dismiss : খারিজ জকোভিচের আবেদন, অস্ট্রেলিয়ার ভিসা বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল আদালতে

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে খেলার সব আশা কার্যত শেষ বিশ্বের 1নং টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচের (Novak Djokovic Loses Australian Visa Case) ৷ শুনানি শেষে দীর্ঘ সময়ের আলোচনার পর সর্বসম্মতভাবে তাঁর ভিসা বাতিলের বিরুদ্ধে করা আবেদন খারিজ করে দিল অস্ট্রেলিয়ার ফেডেরাল আদালতের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন 3 সদস্যের বেঞ্চ (Federal Courts Three Judges Bench Dismissed Novak Djokovics Australian Visa Peal) ৷ প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে ৷

3. Nalanda Hooch Consumption Death : নালন্দায় বিষমদ পান করে অন্তত 10 জনের মৃত্যু

নালন্দায় বিষমদ পান করে অন্তত 10 জনের মৃত্যুর অভিযোগ (Several Dead in Nalanda Due to Hooch Consumption) ৷ যদিও এই ঘটনায় বিহার প্রশাসনের তরফে নির্দিষ্টভাবে কিছু বলা হয়নি ৷ নালন্দার এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর কারণ জানা যাবে ৷

4. Corona Update in India : দৈনিক সংক্রমণ 2 লক্ষ 71 হাজার, সামান্য কমল সংক্রমণের হার

দৈনিক সংক্রমণ ঊর্ধ্বমুখী হলেও আজ পজিটিভিটি রেট 16.66 শতাংশ থেকে কমে 16.28 শতাংশ (Corona Update in India) ৷ আজ 16 জানুয়ারি ৷ 2021-এর এই দিনে দেশে টিকাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় (Covid Vaccination One year) ৷ গত এক বছরে আজ সকাল পর্যন্ত 156 কোটিরও বেশি সংখ্যক কোভিড-19 ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে ৷

5. truck accident at ashok nagar : নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পণ্যবাহী লরি, মৃত 2

নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ল পণ্যবাহী লরি (ashok nagar accident) ৷ অশোকনগরের এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চালক ও খালাসির (2 dies in truck accident at ashok nagar) ৷

6. Sweet Lime Peels in Cancer Prevention : মুসাম্বির খোসাই রুখতে পারে ক্যানসার, জানালেন গবেষকরা

দূষিত জলের কারণে হওয়া ক্যানসারকে রুখে দিতে পারে মুসাম্বি লেবুর খোসা ৷ ফেলে দেওয়া এই লেবুর খোসা থেকেই এমন এক পদার্থ তৈরি করলেন গবেষকরা যা জল থেকে অনেক ক্ষতিকারক 'হেভি মেটাল'-সহ আরও কিছু পদার্থকে নিষ্কাশন করতে সক্ষম (Researchers are using Sweet Lime Peels to prevent Cancer) ৷

7. Republic Day Parade : সাধারণতন্ত্র দিবসে ব্রাত্য বাংলা-নেতাজি

এবারও সাধারণতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ থেকে বাদ পড়ল বাংলার ট্যাবলো (No Bengal Tableau in Republic Day parade 2022) ৷ লিখিত ভাবে এখনও কিছু না জানালেও কেন্দ্রের তরফে মৌখিক ভাবে জানানো হয়েছে রাজ্যকে ৷

8. Pallavi Chatterjee Covid positive: করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী পল্লবী চট্টোপাধ্যায়

করোনা আক্রান্ত অভিনেত্রী পল্লবী চট্টোপাধ্যায় (Pallavi Chatterjee infects with covid 19) ৷ ডাক্তারের পরামর্শমতো সব বিধিনিষেধ মেনে বাড়িতেই নিভৃতবাসে রয়েছেন তিনি।

9. Soumitra Khan on Kalyan : ভাইপো-রাজে তৃণমূলে ব্রাত্য মুখ্যমন্ত্রীর কাছের সৈনিকরা, খোঁচা সৌমিত্রের

তৃণমূলে ভাইপো-রাজ শুরু হয়েছে ৷ তাই যাঁরাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মা বলে ডেকেছেন, তাঁদের তৃণমূল ছেড়ে বেরিয়ে যেতে হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন বিষ্ণপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ৷ তাঁর মতে এবার কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পালা (Soumitra Khan on Kalyan) ৷ ভাইপোর বিরুদ্ধে বলায় কল্যাণকেও এবার তৃণমূল থেকে ছেঁটে ফেলা হবে বলে মনে করেন বিজেপি নেতা (Soumitra Khans Remarks on Kalyan Banerjees and Abhishek Banerjee) ৷ তাঁর মতে, এভাবে চললে খুব দ্রুত মুখ্যমন্ত্রী একসময়ের কাছের সৈনিকরা দূরে চলে যাবেন ৷

10. Lata Mangeshkar remains in ICU: আইসিইউতেই রয়েছেন লতা, এখনই ছুটি নয়

চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে আইসিইউতেই রয়েছেন লতা ৷ সর্বদা নজরে রাখা হচ্ছে প্রতিটি বিষয়, জানালেন চিকিৎসক প্রতীত সামদানি (Lata Mangeshkar remains in ICU under treatment)৷