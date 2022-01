1. NEET PG councelling : 27 শতাংশ OBC, 10 শতাংশ EWS সংরক্ষণে ভর্তির সিদ্ধান্ত বহাল সুপ্রিম কোর্টে

চলতি শিক্ষাবর্ষে স্বস্তি নিট পিজি পড়ুয়াদের জন্য ৷ সুপ্রিম কোর্ট 2021-22 শিক্ষাবর্ষে 27% ওবিসি সংরক্ষণ এবং 10% অর্থনৈতিক অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত বহাল রাখল (SC allows admissions with 27% OBC quota, 10% EWS for 2021-22)

2. Covid Surge in India : মাত্র দশ দিনে 9 হাজার থেকে 1 লক্ষ, দেশে করোনা সংক্রমণের ছবিতে কাঁপুনি

বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা ওমিক্রন আবহে ভারতে দৈনিক করোনা আক্রান্তের (Daily Covid Cases in India) সংখ্যা 14 লক্ষ স্পর্শ করতে পারে ৷



3. Municipal Corporation Elections 2022 : বাড়ছে করোনা, পৌর ভোট পিছনোর দাবি বিজেপি'র

রাজ্যে রকেট গতিতে বেড়ে চলেছে করোনা সংক্রমণ ৷ ভোট পিছনোর দাবি বিজেপি'র (BJP demands 1 month postponement of municipal corporation elections amid corona situation) ৷



4. WHO warns of Omicron : ডেল্টার চেয়ে কম ক্ষতিকর হলেও ওমিক্রন নিয়ে সতর্কতা হু প্রধানের

ডেল্টার পর সার্স-কোভ-2-এর নতুন ভ্যারিয়্যান্ট ওমিক্রনে আক্রান্ত গোটা দুনিয়া ৷ এর সংক্রমণ ক্ষমতা ডেল্টার চেয়েও বেশি ৷ তাই খুব দ্রুত সংক্রামিত হচ্ছেন অসংখ্য মানুষ ৷ এ নিয়ে কী বলছেন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান ?



5. Corona Update in India : দেশে করোনার তৃতীয় ঢেউ ! সংক্রমণ ছাড়াল 1 লাখের গণ্ডি

দেশের দৈনিক করোনা সংক্রমণ হু হু করে বেড়ে চলেছে ৷ 24 ঘণ্টার ব্যবধানে দেশে লক্ষাধিক মানুষ নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন (India reports 1,17,100 fresh COVID cases in the last 24 hours) ৷



6. AMC Election 2022 : ভোল বদল বিক্ষুব্ধ তৃণমূল নেতার, নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাহার

আসানসোল পৌরভোটে (Asansol Municipal Corporation Election) নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন প্রত্যাহার তৃণমূল নেতা মীর হাসিমের ৷



7. Rich Ghosh in Women CWC Squad : রিচা বিশ্বকাপ দলে সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বাস শিলিগুড়িতে

আইসিসি মহিলা বিশ্বকাপ 2022’র (Women CWC 2022) জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন বাংলা তথা শিলিগুড়ির মেয়ে রিচা ঘোষ ৷ আর তাঁর এই সুযোগ পাওয়ার খবর পেতেই উচ্ছ্বাস শিলিগুড়িতে (Rich Ghosh in Women CWC Squad) ৷ শুভেচ্ছা জানাতে, রিচার বাড়িতে যান অনেকে ৷ তবে, কোভিডবিধি মেনে দূরত্ব বজায় রেখে অনুরাগীদের সঙ্গে দেখা করছেন তিনি ৷ শীঘ্রই ভারতীয় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন রিচা ৷

8. Telangana pregnant woman : তেলাঙ্গানায় গর্ভবতীর অভিনয়, পুলিশের কাছে নাটক শেষ মহিলার

কেন সন্তানের জন্ম দিতে পারেননি তিনি ৷ এই প্রশ্নে জেরবার হয়ে গিয়েছিলেন ৷ মরিয়া হয়ে গর্ভবতী হওয়ার অভিনয় করলেন (Telangana pregnant woman) ৷ কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী হল ?



9. Weather Forecast of North Dinajpur : বছরের শীতলতম দিন উত্তর দিনাজপুরে

নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহে শীতের দাপট উত্তর দিনাজপুরে (Weather Forecast of North Dinajpur) ৷ শুক্রবার ছিল উত্তর দিনাজপুরে এ মরসুমের সবচেয়ে শীতলতম দিন ৷ গত তিনদিন ধরে সূর্যের দেখা পাওয়া যায়নি ৷

10. KL Rahul on Virat Kohli : নেটে ফিরেছেন বিরাট, তৃতীয় টেস্টে মাঠেও ফিরছেন; জানালেন লোকেশ রাহুল

চোট সারিয়ে কেপটাউনে তৃতীয় টেস্টে মাঠে ফিরছেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি (Virat Kohli to Play Third Test in Cape Town) ৷ দ্বিতীয় টেস্টে শেষে সাক্ষাৎকারে জানালেন ভারতের স্ট্যান্ডবাই অধিনায়ক কেএল রাহুল ৷ সেই সঙ্গে পেসার মহম্মদ সিরাজ যে তৃতীয় টেস্টে খেলবেন না, সেই ইঙ্গিতও দিলেন তিনি (Mohammed Siraj will Miss Cape Town Test) ৷